Η επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στους Δελφούς δεν είχε χρησμούς, ούτε τις αναμενόμενες διπλωματικές αμφισημίες που συνήθως επιστρατεύονται για να λειάνουν τις γωνίες των θεσμικών συγκρούσεων. Η Ευρωπαία γενική εισαγγελέας εμφανίστηκε απόλυτα «διαβασμένη», διατυπώνοντας με καθαρότητα τις θέσεις της και αποκρούοντας κάθε επίκριση.

Με θεσμική ευθύτητα, δεν δίστασε να καταστήσει, όπως είχε κάνει και από το λιμάνι του Πειραιά στην πρώτη της επίσκεψη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειασμού, ξεκαθαρίζοντας πως η έντονη παραφιλολογία γύρω από το πρόσωπό της και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι τίποτα περισσότερο από «καπνός». Για την ίδια, πρόκειται για μια συνειδητή απόπειρα αποπροσανατολισμού, ένα επικοινωνιακό τέχνασμα που επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση από το μοναδικό ερώτημα που καίει την κοινωνία: τι συνέβη πραγματικά με τις παράνομες επιδοτήσεις και ποιοι φέρουν την ευθύνη για τη λεηλασία τους.

Χωρίς περιστροφές, αποδόμησε το αφήγημα της πολιτικής ασυλίας, υπενθυμίζοντας πως όσα περιγράφονται στις δικογραφίες αποτελούν εγκλήματα σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και κανείς δεν πρόκειται να την πείσει ότι η απάτη αποτελεί μέρος του «job description» των πολιτικών. Η αναφορά της στην επιστολή που έλαβε από «μία πολύ έντιμη αγρότισσα», εξηγώντας πως δεν έχει «μπάρμπα στην Κορώνη» για να πάρει επιδότηση, έδωσε ανθρώπινο πρόσωπο σε μια υπόθεση που συχνά χάνεται στη λογική τού «έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα».

Το πιο ηχηρό μήνυμα, ωστόσο, αφορούσε την ανεξαρτησία των εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση. Η Κοβέσι ύψωσε ασπίδα προστασίας στο ελληνικό κλιμάκιο, υπερασπίστηκε τη θητεία των Παπανδρέου, Μουζάκη και Θάνου και προειδοποίησε πως τυχόν άρνηση του Αρείου Πάγου για την ανανέωσή τους θα στείλει την υπόθεση απευθείας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το ρητορικό της ερώτημα, «ποιος έχει συμφέρον να απομακρυνθούν οι εισαγγελείς που χειρίζονται τον ΟΠΕΚΕΠΕ;», αντηχεί πλέον ως πρόκληση προς το εγχώριο δικαστικό σύστημα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κυνηγάει πολιτικούς, κυνηγάει το έγκλημα και από τους Δελφούς η Κοβέσι το κατέστησε αδιαπραγμάτευτο. Δεν σκοπεύει να κάνει πίσω μέχρι η αλήθεια να βγει από τον καπνό του μαντείου στο φως. Η έκκλησή της να συνεχιστεί το έργο απερίσπαστα αποτελεί ταυτόχρονα και πρόκληση προς την κυβέρνηση. Αν πράγματι σέβεται τον θεσμό που η ίδια ψήφισε για την καταπολέμηση εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ώρα να το αποδείξει είναι τώρα.