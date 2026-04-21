Την Πέμπτη το απόγευμα στο εντευκτήριο της Βουλής γύρω από τον Άδωνι Γεωργιάδη στήθηκε ένα «γαλάζιο» πηγαδάκι. Όποιος περνούσε απέξω άκουγε τη χαρακτηριστική φωνή του υπουργού Υγείας όπου σε έντονο τόνο μιλούσε για την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Οι βουλευτές τον άκουγαν με ιδιαίτερη προσοχή, αν και ο ίδιος έχει τοποθετηθεί σχετικά και δημόσια. Εντός της Ολομέλειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόταν προς τον Νίκο Ανδρουλάκη όμως έστειλε και ένα μήνυμα προς την κοινοβουλευτική του ομάδα.

«Όπως μπορώ να λέω ότι στηρίζω απόλυτα τον θεσμό, με την ίδια άνεση μπορώ να ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει το απολύτως αυτονόητο: να μην κρατάει «ομήρους» 11 βουλευτές αυτής της παράταξης», είπε ο πρωθυπουργός για να συνεχίσει:«Σήμερα βουλευτές μας όντως “σηκώνουν έναν σταυρό”. Εγώ θέλω να δω, κ. Ανδρουλάκη, στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάποιες υποθέσεις τις αρχειοθετήσει ή στην περίπτωση που οι υποθέσεις που θα φτάσουν στη Δικαιοσύνη, υποθετικό είναι το σενάριο, τελικά αθωωθούν, εσείς τι θα πείτε τότε; Θα ζητήσετε συγγνώμη από αυτούς τους συναδέλφους τους οποίους με τόση άνεση έχετε ήδη καταδικάσει;».

Το μήνυμα είχε αποδέκτες τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και λιγότερο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι μυστικό, διότι πλέον οι βουλευτές ανοίγουν σε δημόσιες τοποθετήσεις τα χαρτιά τους, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Οι πρόσφατες εξελίξεις με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν νέα αμηχανία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι νιώθουν ότι κάποιοι, ενδεχομένως και αδίκως, βρέθηκαν κρεμασμένοι στα μανταλάκια χωρίς να υπάρχει – κατά την εκτίμηση τους – μια σοβαρή κατηγορία.

Εκτονωτικό «μασάζ» προς τους βουλευτές

Η κοινοβουλευτική ομάδα θυμίζει καζάνι που βράζει. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ζητηθεί η συνεδρίαση της υπό τον πρωθυπουργό πριν την κρίσιμη ψηφοφορία της Τετάρτης για την άρση ασυλίας των 11+2 βουλευτών. Τελικώς, η συνεδρίαση αυτή φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του μήνα όπου επιχειρηθεί άλλο ένα εκτονωτικό «μασάζ» προς τους βουλευτές. Άλλωστε, δεν είναι μόνο οι άρσεις ασυλίας, αλλά και το βέρτιγκο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο βουλευτών – υπουργών ενώ και η υπόθεση Λαζαρίδη φαίνεται να βάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που «σκέφτονται» όπως λένε σε συνομιλητές τους για το αν θα καταψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας ή αν θα απέχουν από την ψηφοφορία, κάνοντας ωστόσο αισθητές τις θέσεις τους.

Οι ίδιοι οι βουλευτές που εμπλέκονται στη δικογραφία με υπομνήματα ή δια ζώσης, δήλωσαν στην επιτροπή Δεοντολογίας την επιθυμία τους να αρθεί η ασυλία τους. «Αυτό όμως δεν είναι και νομικά ορθό», έλεγε προβεβλημένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, δίνοντας τον τόνο. Ακολούθησαν βουλευτές που τάχθηκαν ανοιχτά κατά της ψηφοφορίας.

Χωρίς κομματική πειθαρχία

Το Μέγαρο Μαξίμου, όπως έχει γράψει το Βήμα, δεν θα θέσει κομματική πειθαρχία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών το επιβεβαίωσε. Άλλωστε δεν είναι μικρός ο αριθμός βουλευτών που είτε ιδιωτικά είτε δημόσια εκφράζουν επιφυλάξεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Στέλιου Πέτσα ο οποίος σε δημόσια δήλωση του είπε ότι θα καταψηφίσει τις άρσεις ασυλίας σε κάποιες περιπτώσεις. Ο υπουργός Υγείας, παραδέχθηκε ότι σταθμίζει, όπως είπε, τι θα κάνει τη Τετάρτη. Σε δημόσια τοποθέτηση του, ο Μάκης Βορίδης παραδέχεται ότι το σκέφτεται. «Η καρδιά μου σας ξαναλέω, είναι πιο κοντά στη νομική μου υπόσταση… Από την άλλη μερικά καταλαβαίνω τους συναδέλφους μου. Μπορεί να μην πρέπει να τους στεναχωρήσω… θα το σκεφτώ», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί αύριο με την ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι 11+2 βουλευτές έχουν το δικαίωμα να τοποθετηθούν ενώ δεν αποκλείεται να λάβουν τον λόγο και πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι όλοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση ασυλίας τους.