Μια άλλη φιλοσοφία και ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής θα επιχειρήσει να κομίσει το ΠαΣοΚ στην οικονομία με σκοπό να αναδείξει, την διαφορά κουλτούρας και νοοτροπίας που υπάρχει με την κυβέρνηση.

Μέσα από την αποδόμηση των κυβερνητικών μέτρων και ταυτόχρονα την άσκηση κοινοβουλευτικών καθηκόντων με έλεγχο και προτάσεις η Χαριλάου Τρικούπη προσπαθεί να καταδείξει πως υπάρχει ένας διαφορετικός εναλλακτικός δρόμος, «αυτός των θεσμικών παρεμβάσεων προς όφελος των πολλών και «όχι των επιδομάτων που προωθεί το Μέγαρο Μαξίμου».

Σύμφωνα με συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός «παραμένουν εγκλωβισμένα στην πεπατημένη των προσωρινών επιδομάτων, που απλώς επιστρέφουν ένα μικρό μέρος από όσα ήδη έχουν αφαιρεθεί από τους πολίτες».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει την πρόταση του ΠαΣοΚ για 120 δόσεις για όλες τις οφειλές προς το δημόσιο, που έχουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Στέκονται στα καύσιμα που όπως δηλώνουν η κυβέρνηση δεν τολμά να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, όπως κάνουν πολλά κράτη μέλη, ενώ «το μέτρο της επιστροφής ενοικίου κινδυνεύει να αποδειχθεί ανεπαρκές, τη στιγμή που οι τιμές ενοικίων αυξάνονται με τριπλάσιους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αντίστοιχα, η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για μια συνεκτική και μόνιμη δημογραφική πολιτική. Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους. Εμείς δεσμευόμαστε για την επαναφορά ενός νέου ΕΚΑΣ, που θα στηρίξει 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους — μια ουσιαστική, μόνιμη παρέμβαση για τους πιο ευάλωτους».

Πίεση στη βουλή

Οι θέσεις αυτές του ΠαΣοΚ θα αναδειχθούν και από τα στελέχη του κόμματος το επόμενο διάστημα, αλλά και από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αναμένεται να τονίσει πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κατέθεσε τρεις τροπολογίες που αφορούν πρώτον την έκτακτη εισφορά στα πιστωτικά Ιδρύματα του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 επί των καθαρών κερδών μετά από φόρους για τα έτη χρήσης 2025 και 2026. Δεύτερον την επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω πρόσθετης απόσβεσης επί των διανομών κερδών των χρήσεων 2025 και 2026 και τρίτον την προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές χρεώσεις και προστασία της πρόσβασης των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες.