Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τριγυρίζει σαν φάντασμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο το οποίο επιχειρεί να ξεφύγει από το νοσηρό κλίμα της σκανδαλολογίας βάζοντας ψηλά στην ατζέντα την οικονομική σταθερότητα και τα μέτρα στήριξης.

Στο μεταξύ, η κόντρα μεταξύ εκλεγμένων βουλευτών και εξωκοινοβουλευτικών υπουργών βαθαίνει με δύο ακόμα πρώην υπουργούς, Βορίδη και Πέτσα να ρίχνουν πυρά κατά του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Άκη Σκέρτσου.

«Εξω απ’ τα δόντια» η Κοβέσι

Σε μία δύσκολη εποχή για την κυβέρνηση και την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ατζέντα στήριξης που ακουμπά και τη μεσαία τάξη, οι βολές της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι στο φόρουμ των Δελφών τάραξε ξανά τα νερά.

Τα όσα είπε για την λειτουργία του θεσμού στην Ελλάδα και το έργο που κάνει ερευνώντας υποθέσεις διαφθοράς και διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων προκαλούν νέο γύρο έντασης δημιουργώντας ξανά συνθήκες πολιτικής αρένας.

Για την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόνισε ότι «για εμένα, για τους συναδέλφους μου, ως εισαγγελείς, βλέπουμε διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας, απάτη, εμπορία επιρροής. Αυτά είναι εγκλήματα. Ορίζονται ως έγκλημα στο ελληνικό δίκαιο. Αυτά ορίζονται ως εγκλήματα σχεδόν σε όλα τα άλλα μέλη της ΕΕ. Εντάξει; Λοιπόν, κανείς στον κόσμο δε θα με πείσει ότι αυτές οι κατηγορίες είναι μέρος της περιγραφής της δουλειάς των πολιτικών εδώ στην Ελλάδα ή κάπου στην ΕΕ. Κανείς δε θα με πείσει γι’ αυτό».

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής της αναφέρθηκε στον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα για το αν θα ανανεωθεί η θητεία των δικαστικών λειτουργών της υπηρεσίας στην οποία προΐσταται. Για το θέμα αυτό ξεκαθάρισε πως «έχουμε αυτό στην Ελλάδα σχετικά με την ανανέωση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων μας. Αν κάποιος έχει διαφωνία, αν έχει διαφορετική ερμηνεία, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μας πει ποιος έχει δίκιο σε αυτή τη διαφωνία. Για μένα, ο κανονισμός είναι πολύ σαφής».

Αναρωτήθηκε μάλιστα ποιος έχει συμφέρον οι εισαγγελείς που εργάζονται στην υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ανανεωθούν οι θητείες τους.

Το χιούμορ Γεωργιάδη

Λίγη ώρα αργότερα, ο Αδωνις Γεωργιάδης ο οποίος είχε εκφράσει σκληρή κριτική για τον ρόλο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αλλά και της ίδιας της κ. Κοβέσι, και ο οποίος καθόταν μάλιστα στην πρώτη σειρά των καθισμάτων όσο εκείνη μιλούσε, αστειεύτηκε λέγοντας σε συνομιλητή του που ζήτησε τον λόγο «έχουμε ακόμα δημοκρατία στην Ελλάδα όσο μας το επιτρέπει η κ. Κοβέσι».

Το κλίμα αυτό από τους Δελφούς μεταφέρθηκε στη Βουλή όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση παίρνοντας τον λόγο στη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης με τον Τάκης Θεοδωρικάκο να απαντά επίσης σε υψηλούς τόνους.

Κλίμα μάχης στη Βουλή για τους 11

Τη σκυτάλη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιστρέφοντας τα βέλη προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και κάπως έτσι στην ημέρα επικράτησε ξανά κλίμα μάχης. Αφορμή για αυτό το μέτωπο ήταν οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι οι 11 βουλευτές της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επερχόμενες εκλογές.

Εσωκομματικά πυρά στον Σκέρτσο

Είχε προηγηθεί, επίσης, νωρίτερα και μία ακόμα επίθεση από το εσωκομματικό μέτωπο της ΝΔ κατά του υπουργού επικρατείας Ακη Σκέρτσου. Αυτή τη φορά, βολές έριξαν ο Μάκης Βορίδης και ο Στέλιος Πέτσας, οι οποίοι μαζί με τον Γιάννη Οικονόμου που πρώτος «άνοιξε τον χορό» αποτελούν τρεις πρώην στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, με γραφείο εντός του Μεγάρου Μαξίμου που επιτέθηκαν στον πρώην συνεργάτη τους και ασφαλώς στενότατο συνεργάτη του πρωθυπουργού.

Ο κ. Βορίδης είπε μιλώντας στον «parapolitika fm» «Κάποιος που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς που μάχονται και είναι στο ρινγκ λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και μερικοί τραυματισμένοι καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ’ υψηλού, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να την κάνουμε».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Στέλιος Πέτσας ο οποίος είπε ότι «είναι καλύτερο να πράττουμε παρά να μιλάμε γι’ αυτό το θέμα και να αντιμετωπίζουμε τις παθογένειες. Το να το φορτώνουμε στη νομοθετική εξουσία και τους βουλευτές είναι λάθος».

Ελιγμός Παύλου Μαρινάκη

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς για τον Ακη Σκέρτσο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών επιχείρησε έναν επιδέξιο ελιγμό ανάμεσα στην υποστήριξη του ρόλου του υπουργού Επικρατείας αλλά και της σοβαρότητας του ρόλου των βουλευτών που εκλέγονται με σταυρό.

Επιχείρηση κατευνασμού από Μητσοτάκη

Με όλα τα παραπάνω σε μόλις μία ημέρα καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρξει εσωτερική ηρεμία και συνοχή στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και σύμφωνα με πληροφορίες σχετική πρωτοβουλία θα αναλάβει ο πρωθυπουργός ο οποίος είναι αποφασισμένος να στείλει πολλαπλά ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση αλλά και να ξεκαθαρίσει τη διακριτότητα και σημαντικότητα του ρόλου των βουλευτών στην άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας.

Το αν θα καταφέρει να κατευνάσει τα πνεύματα μένει να φανεί το επόμενο διάστημα αν και πολλοί είναι εκείνοι στη ΝΔ που πιστεύουν ότι ασφαλώς και θα επέλθει ανακωχή, προσωρινά όμως γιατί οι ρωγμές είναι μεγάλες και δύσκολα θα αποκατασταθούν εάν δε γίνει κάτι θεαματικό.

Συν Τσίπρας

Εάν στο σκηνικό αυτό προσθέσει κανείς και την εμφάνιση Τσίπρα με τη δική του επίθεση κατά της κυβέρνησης λίγο πριν ανακοινώσει και επισήμως την ίδρυση νέου κόμματος μπορεί κανείς να αντιληφθεί το πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική κονίστρα το προσεχές διάστημα.