Τα μπλόκα των αγροτών, πρόκειται να παραμείνουν και τα Χριστούγεννα, Όμως, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής δεν έχουν σκοπό να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει τις ημέρες των εορτών, για αυτό και από σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, έχουν σηκώσει τις μπάρες στα διόδια και αφήνουν τους πολίτες να περνάνε χωρίς να πληρώσουν. Παράλληλα, μοιράζουν στα διερχόμενα αυτοκίνητα μήλα, καθώς και χαλβά Φαρσάλων, όπως δηλώνουν στο «Βήμα».

Σαφέστερα, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια στο Μακρυχώρι και κάλυψαν τις κάμερες των διοδίων. Η συγκεκριμένη δράση επιθυμούν να κρατήσει και μέχρι αργά το απόγευμα. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια «να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών», η οποία αυξάνεται όσο πλησιάζουν οι γιορτές, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί υποχώρηση από τις κινητοποιήσεις τους, κατά τους ίδιους. Ενώ επιθυμούν να επαναληφθεί και αύριο, Κυριακή, καθώς και τις επόμενες ημέρες.

Επίσης, και τα διόδια της ΠΑΘΕ στους Σοφάδες άνοιξαν το πρωί από τους αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, όπου γίνεται ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Την ίδια ώρα, στο εν λόγω μπλόκο αυξάνονται και τα τρακτέρ που βρίσκονται παραταγμένα.

Κλιμακώνουν τα μπλόκα τις πιέσεις προς την κυβέρνηση

«Δε θέλουμε να έχουμε τον κόσμο απέναντί μας και δε θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε κανέναν», διαμηνύουν οι ίδιοι, εξηγώντας πως σκοπός τους είναι να διευκολύνουν τους πολίτες, αλλά συνεχίζοντας να ασκούν σημαντικές πιέσεις στην κυβέρνηση.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις επόμενες κινητοποιήσεις τους, πρόκειται να κλείσουν παραδρόμους για όλα τα εμπορικά οχήματα και να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των τελωνείων. Επιπλέον, δεν αποκλείεται να δούμε και έντονες διαμαρτυρίες έξω από γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, καθώς στο κτήριο που στεγάζεται ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη.

Ανοιχτό παραμένει ακόμα το ενδεχόμενο να «κλείσει» συμβολικά έστω για κάποιες ώρες και η σήραγγα των Τεμπών.