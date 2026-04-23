Το νερό στο αυλάκι επιχειρεί να βάλει ξανά η κυβέρνηση μετά από μία μακρά περίοδο αστάθειας και αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει και βαθιές εσωκομματικές πληγές.

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μέτρα στήριξης που προέρχονται από το υπερπλεόνασμα και η ήπια εικόνα που παρουσίασε τελικώς η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των εμπλεκόμενων βουλευτών της στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσαν μία ανάσα ανακούφισης.

Το τι έχει μείνει «στην ντουλάπα» καθώς και τί θα κεφαλαιοποιήσει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα μένει να φανεί. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες συνθήκες μπροστά καθώς η σκανδαλολογία αλλά και η ακρίβεια λόγω πολέμου θα παραμείνουν στο πολιτικό σκηνικό.

«Αγκάθι» η εκλογολογία

Μέσα σε όλα όσα έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, υπάρχει ένα ακόμα αγκάθι το οποίο δύσκολα θα ξεπεράσει η κυβέρνηση: η εκλογολογία. Πριν φτάσει η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξόρκιζε σε κάθε ευκαιρία την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Σήμερα, μπορεί ο ίδιος ακόμα να επιμένει ωστόσο το κλίμα που έχει διαμορφωθεί δύσκολα αλλάζει.

Η επίσκεψη Μακρόν

Οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης τίθενται επί τάπητος αναλυτικά την ερχόμενη εβδομάδα μετά και τη διήμερη επίσκεψη που πραγματοποιεί στη χώρα μας ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν και η οποία θα βγάλει και ειδήσεις αναφορικά με τους εξοπλισμούς και τη στρατηγική συνεργασία της Αθήνας με το Παρίσι.

Απώλειες για την κυβέρνηση καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Στον πρωινό καφέ της Δευτέρας, θα βρίσκονται και οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνται αυτές τις μέρες για να καταγραφεί και να αναλυθεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί η κυβέρνηση από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την αρκετά σοβαρά για τις κοινωνικές ηθικές αξίες υπόθεση του αποπεμφθέντος Μακάριου Λαζαρίδη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στις δημοσκοπήσεις που τρέχουν ορισμένες από τις οποίες θα δουν και το φως της δημοσιότητας στα Μέσα Ενημέρωσης την ερχόμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση μετρά απώλειες τριών έως τεσσάρων μονάδων τις οποίες πάλεψε πάνω από δύο χρόνια να ανακτήσει.

Προς ανάκτηση των απωλειών η ΝΔ

Στην πραγματικότητα, μετά τη μεγάλη πτώση από την περίοδο της έντασης για την υπόθεση των Τεμπών η κυβέρνηση είχε ανακτήσει με κόπο ποσοστά τα οποία έχασε μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα.

Το σχέδιο Μητσοτάκη

Η οικονομία, η σταθερότητα, η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας και ο σχεδιασμός για την Ελλάδα του 2030 είναι το σχέδιο με το οποίο θα πορευτεί από εδώ και πέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μεγάλο στοίχημα είναι αν θα έχει στο πλευρό του σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα και κατ επέκταση έναν μεγάλο αριθμό στελεχών και μαχητών του κόμματος ή θα ακολουθηθούν προσωπικές τακτικές από βουλευτές και υποψήφιους που θα ασχοληθούν μόνο με την επανεκλογή τους.

Κρίσιμη παράμετρος η συνοχή της ΝΔ

Επόμενη εσωτερική αναμέτρηση θα αποτελέσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την ερχόμενη Πέμπτη. Αμέσως μετά, σε λιγότερο από ένα μήνα θα πραγματοποιηθεί το τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Η συνοχή του κυβερνώντος κόμματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεσή για την επιτυχία της όποιας στρατηγικής ανάκαμψης της κυβερνητικής πολιτικής καθώς έχουν πέσει ήδη οι πρώτες προειδοποιητικές βολές κατά πρωθυπουργικών συνεργατών, όπως αυτή του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου κατά του υπουργού επικρατείας Ακη Σκέρτσου.