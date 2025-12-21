Θα παραμείνουν και τα Χριστούγεννα τα μπλόκα στους δρόμους, όμως με την πρόθεση να μην εμποδίσουν οι αγρότες, το επιβατικό κοινό να ταξιδέψει. Οι ίδιοι ανοίγουν τους δρόμους και τα διόδια, προκειμένου να διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τους πολίτες. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν περισσότερο, ώστε να καταφέρουν να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση. Ενδεικτικό παράδειγμα της κλιμάκωσής τους είναι ο αυριανός αποκλεισμός της σήραγγας των Τεμπών.

Όπως εξηγούν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στο «Βήμα», ότι θα είναι συμβολικός ο αποκλεισμός και αναμένεται να ξεκινήσει από τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, και να διαρκέσει περίπου 4 ώρες. Η συγκεκριμένη πράξη είναι συμβολική, ενώ οι αγρότες σκοπεύουν να αφήνουν τα επιβατικά οχήματα, ΙΧ και λεωφορεία, να περνάνε. «Στόχος μας είναι να “εμποδίσουμε” μόνο τα εμπορικά. Δε θέλουμε να εμποδίσουμε τον κόσμο να χαρεί τις διακοπές του», δηλώνουν χαρακτηριστικά.

Για αυτό και σε αρκετά σημεία μοίρασαν τοπικά προϊόντα – δικής τους παραγωγής- στα διερχόμενα αυτοκίνητα. Οι εκπρόσωποι τους πρωτογενούς τομέα παραγωγής που βρέθηκαν εκεί και μίλησαν με τους ανθρώπους που πέρναγαν από τα ανοιχτά διόδια τους εξέφραζαν την υποστήριξή τους, «μην υποχωρείτε τώρα».

Δικογραφίες στα μπλόκα

Μετά το άνοιγμα των διοδίων η κυβέρνηση «απάντησε» με δικογραφίες προς τους αγρότες. Σαφέστερα, η Ελληνική Αστυνομία έλαβε εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στην αγροτική κινητοποίηση ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σχηματίζεται από την Τροχαία Ιωαννίνων δικογραφία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από άλλα μπλόκα, σχολιάζουν πως δε θα εκπλαγούν, αν φτάσουν και σε αυτούς δικογραφίες.

Οι επόμενε κινήσεις κλιμάκωσης στα μπλόκα

Όσον αφορά τις επόμενες κινητοποιήσεις τους, πρόκειται να κλείσουν παραδρόμους για όλα τα εμπορικά οχήματα και να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των τελωνείων.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται να δούμε και έντονες διαμαρτυρίες έξω από γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, καθώς στο κτήριο που στεγάζεται ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη.