Σε παράταση της εκεχειρίας για ακόμα τρεις εβδομάδες συμφώνησαν το Ισραήλ και ο Λίβανος. Την ανακοίνωση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τους πρεσβευτές των δύο χωρών.

Στην ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις πήγαν καλά και ότι θα ήθελε να συναντηθεί και με τους ηγέτες των δύο χωρών.

Επιπρόσθετα επισημαίνει πως οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν ότι θα παρέχουν προστασία στην κυβέρνηση του Λιβάνου απέναντι στη Χεζμπολάχ. Ωστόσο, δεν διευκρινίζει πώς ακριβώς θα συμβεί αυτό.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα, συναντήθηκαν σήμερα με υψηλόβαθμους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου στο Οβάλ Γραφείο.

Η συνάντηση πήγε πολύ καλά! Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να συνεργαστούν με τον Λίβανο, προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευτεί από τη Χεζμπολάχ.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα παραταθεί για ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ.

Ανυπομονώ στο άμεσο μέλλον να φιλοξενήσω τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου, και τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Ήταν μεγάλη τιμή να συμμετάσχω σε αυτή την ιδιαίτερα ιστορική συνάντηση!»