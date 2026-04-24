5 το πρωί: Κεραυνοί της Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ναρκοθετημένη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή – Συλλήψεις για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο
Η Λάουρα Κοβέσι επιτέθηκε στην Κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ χαιρέτησε της επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας, μετά την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών και πρώην υπουργών της ΝΔ.
Αιχμές Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ, διαφθορά και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
- «Ναι» στην επιτάχυνση των διαδικασιών: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι συνώνυμο διαφθοράς, νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων», δήλωσε η Λάουρα Κοβέσι σε συζήτηση που είχε με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ενώ παράλληλα χαιρέτησε της επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας, μετά την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών και πρώην υπουργών της ΝΔ.
- Ανανέωση για τους εισαγγελείς: Σε ότι αφορά την ανανέωση ή μη της θητείας των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο, η Λάουρα Κοβέσι τόνισε ότι η θητεία τους έχει ανανεωθεί από την ίδια και σημείωσε με νόημα ότι ο Αρειος Πάγος δε θα αντιταχθεί στη ανανέωσή τους, «γιατί έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και κανένας δεν έχει συμφέρον αυτή η δουλειά να σταματήσει». Ωστόσο, ερωτηθείσα αν ο Άρειος Πάγος πει όχι στην ανανέωση, η κυρία Κοβέσι δήλωσε με έμφαση ότι η υπόθεση θα φθάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
- Νέα επίθεση από τον Άδωνι Γεωργιάδη: Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και απαντώντας σε συνομιλητή του που επιχείρησε να του θέσει ερώτημα, σχολίασε σκωπτικά: «Όσο μας το επιτρέπει ακόμη η κυρία Κοβέσι, έχουμε Δημοκρατία», αφήνοντας αιχμές για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
- Απειλές Τραμπ: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μοιάζει να κρέμεται από μία κλωστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί το Ιράν. «Εγώ έχω όλο τον χρόνο του κόσμου, το Ιράν δεν έχει» ανέφερε σε ανάρτησή του, ενώ σε άλλο του μήνυμα θέλησε να παρουσιάσει μια εικόνα διάλυσης της Τεχεράνης.
- Μήνυμα ενότητας: Σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει ο αμερικανός πρόεδρος, αξιωματούχοι του Ιράν επεσήμαναν ότι είναι ενωμένοι απέναντι στον εχθρό. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τονίζει ότι «η συνοχή γίνεται ακόμα πιο σφιχτή και ατσάλινη και οι εχθροί θα γίνουν πιο ταπεινωμένοι και ασήμαντοι».
- Διπλός αποκλεισμός: Την ίδια ώρα τόσο το Ιράν, όσο και οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι έχουν αποκλείσει τα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές δυνάμεις να βυθίσουν όποιο πλοίο του Ιράν επιχειρήσει να τοποθετήσει νάρκες.
Οι παρεμβάσεις Τσίπρα, Βενιζέλου και οι σημερινές παρουσίες
- Εκλογές ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας: Την άποψη ότι αν ζούσαμε σε μια «κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία» θα έπρεπε να παραιτηθεί «σήμερα» ο πρωθυπουργός και να προκηρυχτούν εκλογές εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών.«Έχω ευθύνη να συμβάλλω στο να επιστρέψει η κανονικότητα στο πολιτικό σύστημα και η σταθερότητα στη χώρα», σημείωσε.
- Η παραίνεση Βενιζέλου: Το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου «υποχρεούται να προασπίσει τόσο την ίδια του την αξιοπιστία όσο και την αξιοπιστία των ελληνικών εισαγγελικών και δικαστικών αρχών», δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σημειώνοντας ότι «πολιτικά, η κυβέρνηση και οι βουλευτές της πλειοψηφίας, επιτιθέμενοι στην ιδέα της ανανέωσης και στην κυρία Κοβέσι, δημιουργούν τις συνθήκες ώστε αυτή η ανανέωση να καταστεί απολύτως υποχρεωτική».
- Τι ξεχωρίζουμε σήμερα; Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στις 10:10 συζήτηση του Διευθυντή του Βήματος Περικλή Δημητρολόπουλου με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ενώ για τις 13:05 είναι προγραμματισμένη η συζήτηση του Εκδότη του Βήματος Γιάννη Πρετεντέρη με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ Νίκο Ανδρουλάκη.
Συνέλαβαν 20χρονο για τη δολοφονία του γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.
- Τον μαχαίρωσε στην καρδιά: Στη σύλληψη 20χρονου ο οποίος φέρεται να είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, προχώρησαν χθες οι Αρχές. Ο 27χρονος, γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας, βρέθηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου, φέροντας θανάσιμο τραύμα από μαχαίρι στον θώρακα.
- Τα μηνύματα που τον «έκαψαν»: Τον 20χρονο έκαψαν οι επικοινωνίες που είχε με το 27χρονο θύμα, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν μηνύματα στα οποία ο άτυχος νεαρός μιλούσε με τον 20χρονο για τις προσωπικές διαφορές που είχαν για μια γυναίκα.
- Σε στρατιωτικό εισαγγελέα: Μετά τη δολοφονία, ο δράστης και ο 18χρονος φίλος του διέφυγαν με αυτοκίνητο, συναντώντας τις συντρόφους τους σε κοινό χώρο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των τεσσάρων, με τον 20χρονο να κατηγορείται για ανθρωποκτονία και τους υπόλοιπους για υπόθαλψη εγκληματία. Λόγω της ιδιότητας του δράστη ως ναύτη, οι συλληφθέντες οδηγούνται στον στρατιωτικό εισαγγελέα, όπου και αναμένεται ο διαχωρισμός της δικογραφίας.
Οι κινήσεις του δράστη μετά τη δολοφονία της 43χρονης στο Ηράκλειο
- Επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος: Μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη, ο 40χρονος επέστρεψε στο σημείο για να μεταφέρει τη σορό στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του θύματος, το οποίο στη συνέχεια έκρυψε σε δύσβατη περιοχή, χρησιμοποιώντας ταξί για τις μετακινήσεις του. Παρά την αυτοβουλη εμφάνισή του στις αρχές όπου δήλωσε άγνοια, οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας.
- Η προσπάθεια παραπλάνησης: Ο δράστης και πρώην σύντροφος του θύματος προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του στήνοντας ένα «θέατρο» αναζήτησης. Επικοινώνησε με τον αδελφό της 43χρονης ρωτώντας για εκείνη, ενώ έφτασε στο σημείο να στείλει μήνυμα στα παιδιά της από το δικό της τηλέφωνο, προκειμένου να κερδίσει χρόνο και να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.
- Σήμερα η κηδεία της: Φίλοι, συγγενείς και γείτονες της 43χρονης, θα της πουν το τελευταίο «αντίο» το μεσημέρι της Παρασκευής, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές. Η κηδεία του 40χρονου τελέστηκε χθες, Πέμπτη, στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας, παρουσία λιγοστών συγγενών και φίλων.
