Οι μέτοχοι της Warner Bros. Discovery (WBD) ενέκριναν κατά πλειοψηφία την εξαγορά του ομίλου από την ανταγωνιστική Paramount Skydance κατά τη διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης που διεξήχθη σήμερα διαδικτυακά.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θεωρούνταν αναμενόμενο, καθώς δεν υπήρχαν περιθώρια αμφιβολίας μετά την απόσυρση του Netflix από τη διεκδίκηση στα τέλη Φεβρουαρίου. Η πλατφόρμα αρνήθηκε να καταθέσει υψηλότερη προσφορά έναντι της πρότασης της Paramount Skydance (PSKY), η οποία αποτιμά τη WBD στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού χρέους της.

Οι δύο όμιλοι σχεδιάζουν να οριστικοποιήσουν τη συγχώνευσή τους εντός του τρίτου τριμήνου του έτους, με την Paramount Skydance να έχει δεσμευτεί για την καταβολή ρητρών από τις αρχές Οκτωβρίου σε περίπτωση καθυστέρησης. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ρυθμιστικές αρχές, καθώς εκκρεμεί το πράσινο φως από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) και τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού. Η απορρόφηση της WBD αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο της ψυχαγωγίας, μια εξέλιξη που επιταχύνθηκε από την κρίση της παραδοσιακής τηλεόρασης και του κινηματογραφικού μοντέλου.

Η «νέα αυτοκρατορία» και οι αντιδράσεις

Κεντρικό πρόσωπο αυτής της συγκέντρωσης δυνάμεων παραμένει ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ, ο οποίος είχε ηγηθεί της δημιουργίας της Warner Bros. Discovery το 2022. Με τη νέα συμφωνία, η Paramount θα αποκτήσει την ιδιοκτησία όλων των καναλιών και των έργων της Warner, στα οποία περιλαμβάνονται το ενημερωτικό δίκτυο CNN καθώς και κορυφαία franchises όπως ο Harry Potter και το Game of Thrones. Ωστόσο, η ένωση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από προσωπικότητες της βιομηχανίας και πολιτικούς, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τη συρρίκνωση του Χόλιγουντ.

Υπάρχουν σοβαρές προειδοποιήσεις για μαζικές περικοπές προσωπικού λόγω των παρόμοιων προφίλ των δύο ομίλων, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι η υπηρεσία Paramount+ πρόκειται να συγχωνευθεί με το HBO Max. Στο οικονομικό πεδίο, η μετοχή της Paramount Skydance υποχώρησε κατά 4,87% αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η συμφωνία λαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις, με τον Λάρι Έλισον να αναμένεται σε δείπνο παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, γεγονός που έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες για την υπερσυγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης και την ανεξαρτησία του CNN.