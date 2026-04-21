Η προσωπικότητα του Γιάννη Μπουτάρη και η απόπειρα του Λεωνίδα Μακρή να αποκωδικοποιήσει την «πολιτική αλλιώς» του εμβληματικού Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κατάφεραν να ενώσουν πρόσωπα από διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους σε μια ζεστή βραδιά στο Public Café της πλατείας Συντάγματος. Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε ένα πεδίο πυκνών πολιτικών μηνυμάτων, τόσο για τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, όσο και για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση.

Η παρουσίαση του βιβλίου αποτέλεσε πόλο έλξης για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, με τα βλέμματα να στρέφονται αναπόφευκτα στην κοινή παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στο ίδιο πάνελ, πλαισιωμένων από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά.



Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων όλων των ομιλητών, παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, ήταν η ανάδειξη της σημασίας των συγκλίσεων και των συνεννοήσεων στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Όπως επισημάνθηκε, η ανάγκη για σύνθεση διαφορετικών αντιλήψεων και η αναζήτηση κοινού τόπου αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη απάντηση στις προκλήσεις των καιρών, με το «παράδειγμα Μπουτάρη» να λειτουργεί ως μια πυξίδα για μια πολιτική που υπερβαίνει τα στενά κομματικά στεγανά.

Η συζήτηση αυτή, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Δώρας Αναγνωστοπούλου, διεξήχθη σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και ρευστή χρονική στιγμή. Το πολιτικό τοπίο παραμένει κατακερματισμένο, με τις διεργασίες για τη συγκρότηση νέων πολιτικών φορέων να βρίσκονται πλέον ante portas, την ώρα που το ΠαΣοΚ επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά μιας κυβέρνησης που πιέζεται από τις εξελίξεις στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, αλλά και από τη βαριά ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι βολές σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η αποπομπή Λαζαρίδη που κυριάρχησε στην επικαιρότητα των τελευταίων ημερών.​

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι πυκνές παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα βρεθεί αύριο στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, προμηνύουν ήδη αναδιατάξεις στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, η επικείμενη και επίσημη είσοδος της Μαρίας Καρυστιανού στον πολιτικό στίβο αναμένεται να ανακατέψει εκ νέου την τράπουλα των συσχετισμών.

Αλ. Τσίπρας: Πρόσωπα σαν τον Μπουτάρη λείπουν – Η αποφασιστικότητα για τη Συμφωνία των Πρεσπών

​Στην τοποθέτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας ανέδειξε την αυθεντικότητα και το πολιτικό θάρρος του Γιάννη Μπουτάρη. «Κοινός τόπος όλων μας στο πάνελ είναι η αυτοδιοίκηση», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας τη γνωριμία του με τον Νίκο Χαρδαλιά από την εποχή που ο τελευταίος ήταν Δήμαρχος Βύρωνα. Τόνισε πως ο Μπουτάρης «δεν προσποιήθηκε ότι είναι κάτι άλλο, με τα καλά και τα κακά του. Σε έλκυε η αφοπλιστική ειλικρίνειά του και οι ιστορίες του από μια ζωή πολύ γεμάτη, πολλές φορές και στα όρια».

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, η εμμονή του Μπουτάρη στην αλήθεια, όσο και αν του κόστιζε πολιτικά, είναι το στοιχείο που διαπερνά το βιβλίο του Λεωνίδα Μακρή. Αναφερόμενος στην προσωπική τους σχέση, ανέφερε: «Είχα το προνόμιο να τον γνωρίσω από κοντά την περίοδο που ανέλαβα Πρωθυπουργός. Συνδεθήκαμε σε μία δύσκολη εποχή, εγώ προσπαθώντας να αντιμετωπίσω τον δράκο της χρεοκοπίας και εκείνος Δήμαρχος της πόλης με βαθιά προοδευτικές ιδέες».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην «επιμονή να δουλέψουμε για το μνημείο του Ολοκαυτώματος», αλλά και στην προσπάθεια «να φτιάξουμε μια θετική ατζέντα στη σχέση μας με την Τουρκία». Παρά τις πολιτικές τους διαφωνίες, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «κυρίως από αυτές χτίσαμε μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης».

Σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε: «Εκεί που έδειξε τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ήταν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Εκεί που έπρεπε να πολεμήσει τα φαντάσματα του παρελθόντος και στο ακραίο κύμα εθνικολαϊκισμού, εκθέτοντας ακόμη και τη σωματική του ακεραιότητα. Κάποιοι επιλέξαμε με κόστος την πατριωτική τοποθέτηση, ενώ άλλοι, όχι μόνο από τα δεξιά, τον δρόμο της πατριδοκαπηλίας».

Κλείνοντας, άφησε σαφείς αιχμές για την κατάσταση του πολιτικού συστήματος: «Σήμερα από το πολιτικό μας σύστημα σε όλο το εύρος πρόσωπα σαν τον Μπουτάρη λείπουν. Η εικόνα του πολιτικού συστήματος, η ανικανότητά του να παράγει δικαιοσύνη και πρόοδο το επιβεβαιώνει αυτό που λέω, ιδίως όταν η ιδιοτέλεια συναρτάται με τη διαφθορά».

Νίκος Χαρδαλιάς: Όχι «υποτακτικοί» της εξουσίας αλλά δήμαρχοι της κοινωνίας

Ο Νίκος Χαρδαλιάς χαρακτήρισε τον Γιάννη Μπουτάρη εκφραστή ενός διαφορετικού αυτοδιοικητικού μοντέλου. «Δεν ήταν υποτακτικός της κεντρικής εξουσίας ως Δήμαρχος», τόνισε, συμπληρώνοντας πως η πολιτική αξία μετριέται με την προσφορά προς την κοινωνία και όχι προς το κόμμα. Σημείωσε πως η συνύπαρξη διαφορετικών ιδεολογιών στο πάνελ αποδεικνύει ότι ο Μπουτάρης υπερέβαινε τις κομματικές γραμμές.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε πως ο Μπουτάρης ήθελε μια πόλη με αυτοπεποίθηση και όχι εξαρτημένη από το κράτος. Με αφορμή αυτό, δήλωσε: «Πρέπει να δούμε σοβαρά πώς θα ενισχύσουμε στην πράξη την αυτοδιοίκηση και η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί μια ευκαιρία για γόνιμο διάλογο». Κατέληξε λέγοντας πως σε περιόδους έντασης, οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης πρέπει να εστιάζουν σε όσα τους ενώνουν.

Χάρης Δούκας: Πορεία σύνθεσης και ενότητας μακριά από μηχανισμούς

Εστιάζοντας στην ικανότητα του Γιάννη Μπουτάρη να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος και να ενώνει ευρύτερες δυνάμεις, ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για μια «πολιτική σχολή από μόνος του». Υπογράμμισε πως ο Μπουτάρης «δεν υπήρξε προϊόν κομματικών μηχανισμών, δεν χρωστούσε την πορεία του σε κομματικά δίκτυα. Μπήκε στην αυτοδιοίκηση ως άνθρωπος της πόλης. Μας έμαθε να μιλάμε με ειλικρίνεια και απλότητα».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επεξέτεινε τον προβληματισμό του στην ευρύτερη κρίση της δημοκρατίας, σημειώνοντας πως «η μεγάλη εικόνα δεν αντέχει σε αυταπάτες: Η δημοκρατία είναι σε κρίση. Βασικός λόγος είναι ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι σε πολιτική κρίση». Κατά τον κ. Δούκα, το πρόβλημα εντοπίζεται στην αδυναμία των κομμάτων να προσφέρουν ένα τολμηρό πολιτικό όραμα, καθώς «παρουσιάζουν κυβερνητικά προγράμματα και προτάσεις, τεχνοκρατικά συνεκτικές αλλά χωρίς τολμηρό πολιτικό αφήγημα. Έτσι, αντί να απευθύνονται στους ψηφοφόρους με μια σαφή πρόταση αλλαγής, καταλήγουν να διαχειρίζονται ισορροπίες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιβίωση της Κεντροαριστεράς απαιτεί έναν διαφορετικό, ριζοσπαστικό δρόμο: «Απαιτεί πολιτικό θάρρος, ρήξεις, καινοτομία, ρίσκα που θα αμφισβητήσουν τις καθιερωμένες ισορροπίες». Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως ο Μπουτάρης «πορεύτηκε στον δημόσιο βίο προσπαθώντας να ενώσει δυνάμεις», καταφέρνοντας έτσι να «αλλάξει την εικόνα της πόλης και τον τρόπο που η πόλη σκέφτεται τον εαυτό της», ενώ εξήρε τη στάση του στη Συμφωνία των Πρεσπών.

Γιάννης Μώραλης: Η αλήθεια ως αντίδοτο στη σοβαροφάνεια

​Ο κύκλος των τοποθετήσεων έκλεισε με τον Γιάννη Μώραλη, ο οποίος σημείωσε πως ο Γιάννης Μπουτάρης «υπηρέτησε τη δημοκρατία σε όλο το διάνυσμα της ζωής του». Ανέφερε πως δεν ήταν ο τυπικός δήμαρχος γιατί «έζησε αλλιώς» και πίστευε στη σύγκλιση διαφορετικών αντιλήψεων για το κοινό καλό.

​«Μας έμαθε ότι η αλήθεια είναι δύναμη σε μια εποχή όπου η πολιτική χαρακτηρίζεται από σοβαροφάνεια», δήλωσε ο Δήμαρχος Πειραιά, επισημαίνοντας ότι η Θεσσαλονίκη επί των ημερών του άρχισε να κοιτάζει ψηλά, επειδή ο ίδιος δεν δίστασε να συγκρουστεί με κέντρα και κατεστημένες απόψεις.

Οι παρουσίες στην εκδήλωση

Η προσέλευση στην εκδήλωση επιβεβαίωσε το ευρύ ενδιαφέρον, καθώς το «παρών» έδωσαν η Όλγα Γεροβασίλη, η Κατερίνα Μπατζελή και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Στο Public Café βρέθηκαν επίσης οι Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου, Ευάγγελος Αποστολάκης, Φερχάτ Οζγκιούρ και η Αθηνά Λινού.

Παρέστησαν ακόμη οι Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Διονύσης Τεμπονέρας, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Γιάννης Μπαλάφας, Ελένη Αυλωνίτου και ο Γιώργος Βασιλειάδης. Στον χώρο βρέθηκαν επίσης η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, η Θεώνη Κουφονικολάκου, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και ο Αντώνης Παπαγιαννίδης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμα ο Πέτρος Κόκκαλης, ο Αντώνης Σαουλίδης, ο Δημήτρης Καρύδης, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, η Άννα Παπαδοπούλου, καθώς και ο Γρηγόρης Θεοδωράκης. Το πλήθος συμπλήρωσαν πολυάριθμα αυτοδιοικητικά στελέχη, πρώην και νυν, από όλο σχεδόν το πολιτικό φάσμα.