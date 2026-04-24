«Ανόητη» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την ερώτηση για το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν, στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

«Όχι, όχι, δεν το χρειάζομαι. Γιατί να το χρειάζομαι; Αυτή είναι μια ηλίθια ερώτηση», ήταν η πρώτη αντίδραση του. «Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο όταν, με πολύ συμβατικό τρόπο, τους έχουμε αποδεκατίσει εντελώς. Όχι, δεν θα το χρησιμοποιούσα. Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο», συμπλήρωσε.

Reporter: Would you use a nuclear weapon against Iran? Trump: No. What a stupid question—why would I need it? pic.twitter.com/Zo6kX4ZPrF — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η Τεχεράνη ίσως ενίσχυσε «ελαφρώς» το οπλοστάσιό της κατά τη διάρκεια της δεκαπενθήμερης εκεχειρίας, ωστόσο εμφανίστηκε απόλυτα καθησυχαστικός. Τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν την ικανότητα να εξουδετερώσουν την απειλή μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τον πλήρη έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ. Ξεκαθάρισε ότι στόχος του ήταν να εμποδίσει το Ιράν από το να αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από εξαγωγές πετρελαίου κατά την περίοδο της παύσης των εχθροπραξιών.

Trump: Maybe they loaded up a little bit during the two-week hiatus, but we will knock that out in about one day if they did. pic.twitter.com/eAAiAvPhtS — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Το σκεπτικό πίσω από την εκεχειρία

Ο Πρόεδρος υπεραμύνθηκε της απόφασής του να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, εξηγώντας τους λόγους τακτικής:

Εσωτερική κρίση στην Τεχεράνη: Ήθελε να δώσει χρόνο στην ιρανική ηγεσία να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές της αναταραχές.

Κλονισμός του καθεστώτος: Άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει σοβαρή διάσταση απόψεων στα κέντρα εξουσίας του Ιράν.

Αναζήτηση της «Τέλειας Συμφωνίας»: Δήλωσε ότι δεν αισθάνεται καμία πίεση χρόνου για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς προτεραιότητά του παραμένει η επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας για τα αμερικανικά συμφέροντα.

Παράταση εκεχειρίας

Σε παράταση της εκεχειρίας για ακόμα τρεις εβδομάδες συμφώνησαν το Ισραήλ και ο Λίβανος. Την ανακοίνωση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τους πρεσβευτές των δύο χωρών.

Στην ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις πήγαν καλά και ότι θα ήθελε να συναντηθεί και με τους ηγέτες των δύο χωρών.

Επιπρόσθετα επισημαίνει πως οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν ότι θα παρέχουν προστασία στην κυβέρνηση του Λιβάνου απέναντι στη Χεζμπολάχ. Ωστόσο, δεν διευκρινίζει πώς ακριβώς θα συμβεί αυτό.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα, συναντήθηκαν σήμερα με υψηλόβαθμους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου στο Οβάλ Γραφείο.

Η συνάντηση πήγε πολύ καλά! Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να συνεργαστούν με τον Λίβανο, προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευτεί από τη Χεζμπολάχ.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα παραταθεί για ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ.

Ανυπομονώ στο άμεσο μέλλον να φιλοξενήσω τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου, και τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Ήταν μεγάλη τιμή να συμμετάσχω σε αυτή την ιδιαίτερα ιστορική συνάντηση!»

«Φανταστική χώρα η Ελλάδα»

Με ιδιαίτερα θετικό τρόπο αναφέρθηκε στην Ελλάδα και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Ελλάδα «φανταστική χώρα» και αναγνώρισε την ουσιαστική συμβολή της σε κρίσιμους τομείς. Ειδικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χρησιμοποίησε θερμούς χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τον «τρομερό τύπο».

Trump: Greece has been very supportive; he is a terrific guy. pic.twitter.com/nS56gM1DG3 — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Αυτή η τοποθέτηση ήρθε ως απόρροια της πρόσφατης συνέντευξης του Έλληνα πρωθυπουργού στο συντηρητικό μέσο Breitbart, όπου ο κ. Μητσοτάκης εστίασε σε καίρια διεθνή ζητήματα: