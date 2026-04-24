Αν και με σχετική καθυστέρηση, διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει η αντίδραση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, ο οποίος πριν από δύο εβδομάδες έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «Κοινωνία πολιτών ή κοινωνία πελατών;».

Οι απόψεις του Σκέρτσου εξελήφθησαν από μια πλειάδα βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος ότι τους φωτογράφιζαν ως «ρουσφετολόγους», με αποτέλεσμα βραδυφλεγείς αντιδράσεις ορισμένων εξ αυτών που βάλουν ευθέως κατά του υπουργού Επικρατείας.

Οι Γιάννης Οικονόμου, Μάκης Βορίδης και Στέλιος Πέτσας ήταν οι πρώτοι που αντέδρασαν, ενώ σε ακόμη υψηλότερους τόνους εκφράζονται στους διαδρόμους της Βουλής τις τελευταίες μέρες και αρκετοί ακόμη.

«Ουδέποτε ο κ. Σκέρτσος στοχοποίησε τους βουλευτές. Αν διαβάσει κανείς την ανάρτησή του ούτε τέτοιο σκοπό είχε, ούτε κάτι τέτοιο έκανε», ισχυρίζονται από το Μέγαρο Μαξίμου που βλέπουν μια ακόμη εσωκομματική κρίση να εξελίσσεται, έχοντας ως επίκεντρο την αντιπαράθεση των κοινοβουλευτικών στελεχών με τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε στο χθεσινό briefing να ισορροπήσει ανάμεσα στις πλευρές καταφεύγοντας σε γενικότητες του τύπου «όλοι κρινόμαστε από το έργο μας». Αλλά για να μην «αδειάσει» τον υπουργό Επικρατείας κατέληξε λέγοντας: «Προφανώς, αν είχε ο οποιοσδήποτε από εμάς προσβάλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνολικά το κοινοβουλευτικό σύστημα ή τους βουλευτές, τότε θα υπήρχε ζήτημα. Αλλά επαναλαμβάνουμε, αν διαβάσει κανείς τη συγκεκριμένη ανάρτηση, γιατί από εκεί ξεκίνησε, ο κ. Σκέρτσος, δεν έκανε σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο». Τους βουλευτές της ΝΔ τους ρώτησε;

Πρώτη σειρά ο Άδωνις

Η Λάουρα Κοβέσι ήταν, αναμφίβολα, το πρόσωπο που «έκλεψε την παράσταση» στο φετινό Φόρουμ των Δελφών. Όπως φάνηκε, τα όσα «βαριά» εκστόμισε χθες στο Φόρουμ συνέχισαν να τροφοδοτούν τις συζητήσεις, καθώς σε αρκετά από τα επόμενα πάνελ οι συντονιστές ζητούσαν μια τοποθέτηση για τις δηλώσεις της, στρέφοντας το ενδιαφέρον ιδίως προς το πολιτικό προσωπικό της χώρας.

Αν έπρεπε, πάντως, να ποντάρετε σε έναν υπουργό που δεν θα πάταγε το πόδι του για να την ακούσει, αυτός θα ήταν σίγουρα ο Άδωνις Γεωργιάδης. Κι όμως, ο Υπουργός Υγείας όχι μόνο εμφανίστηκε, αλλά φρόντισε να πιάσει «στασίδι» στην πρώτη σειρά. Κάθισε εκεί, σε απόσταση αναπνοής, για να ακούσει διά ζώσης τα κάθε άλλο παρά κολακευτικά σχόλια για το «σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Θυμίζω πως ο ίδιος, σε ένα πρόσφατο ρεσιτάλ δριμείας κριτικής, είχε κατηγορήσει τον θεσμό για «πολιτικά παιχνίδια», δίνοντας το σύνθημα και σε άλλους «γαλάζιους» να βγουν στο αντάρτικο και να πουν τις δικές τους «κακίες» κατά του θεσμού.

«Είμαστε μια… ωραία ατμόσφαιρα»

Όταν η Λάουρα Κόβεσι κλήθηκε να σχολιάσει το «πυρ» των πολιτικών επιθέσεων, επέλεξε με χιουμοριστική διάθεση να κάνει πως δεν γνωρίζει τίποτα.

«Ποιος άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;» αναρωτήθηκε με νόημα, προκαλώντας τα αυθόρμητα γέλια του ακροατηρίου και αφήνοντας την ερώτηση να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια των επισήμων.

«Δεν σχολιάζω όσα λένε οι πολιτικοί. Δεν σχολιάζω», επανέλαβε. «Κατηγορηματικά απορρίπτω όλες αυτές τις κατηγορίες. Είμαι ευγνώμων στις ενώσεις των Ελλήνων εισαγγελέων και στους δικηγορικούς συλλόγους που πήραν θέση υπέρ μας. Αυτές οι κατηγορίες απλώς δεν είναι αληθείς».

Αν ο Άδωνις Γεωργιάδης περίμενε κάποιου είδους χρησμό για να επιδοθεί στην επίλυσή του, μάλλον έπεσε έξω, καθώς η Κόβεσι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευθεία στις τοποθετήσεις της.

Γενικώς, η κατάσταση θύμιζε την πασίγνωστη ατάκα του Ντίνου Ηλιόπουλου «είμαστε μία ωραία ατμόσφαιρα» από την παλαιά ελληνική ταινία της Φίνος Φιλμ με τίτλο «Ο ατσίδας».

Το… κατηγορώ Πολάκη για «προδοσία»!

Ένας μικρός χαμός επικράτησε χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που συζητούσε τη στελέχωση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) με τον «αψύ» Παύλο Πολάκη να καταγγέλλει τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο για… «προδοσία»!

Ο θορυβώδης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ότι πριν το Πάσχα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Τσάφου σύσκεψη 17 ανώτερων Τεχνικών Διευθυντών της ΔΕΗ προσκείμενων στην ΝΔ, όπου ειπώθηκε ότι τον Σεπτέμβριο θα κλείσουν και οι πέντε λιγνιτικές μονάδες, ακόμα και η πλέον σύγχρονη μονάδα 5 της Πτολεμαΐδας.

«Τα χωράφια του μπαμπά σας μοιράζετε ή την περιουσία του ελληνικού λαού; Που βρήκατε το δικαίωμα να πείτε ότι θα κλείσουν οι μονάδες και δεν θα ξανανοίξουν;», τον ρώτησε καταγγέλλοντας ότι στη μονάδα 5 στο χώρο απόθεσης του λιγνίτη ετοιμάζεται μονάδα φυσικού αερίου 300 MW για την οποία θα δοθούν 400 εκατομμύρια με αποτέλεσμα «να μην μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί η μονάδα στο μέλλον». Ενώ επιπλέον, στους τρεις ατμοηλεκτρικούς σταθμούς του Αγίου Δημητρίου στον χώρο απόθεσης του λιγνίτη ετοιμάζονται να φτιαχτούν data center.

«Ουσιαστικά υλοποιείτε ένα σχέδιο παράδοσης του δημόσιου πλούτου της χώρας σε πέντε τρωκτικά εταιρειών που κερδοσκοπούν, με τη ΔΕΗ να κρατά το φανάρι και επιπλέον καταστρέφετε δημόσιες υποδομές οι οποίες αύριο, μεθαύριο, σε έναν πόλεμο, σε μια γενικότερη κρίση, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν», είπε ο Πολάκης.

Ο υφυπουργός δεν τον διέψευσε, απλώς του απάντησε πως «όποιος λέει ότι τη θέλει (την Πτολεμαΐδα 5), λέει ότι θέλω πιο ακριβό ρεύμα», αφού «για να μείνει ο λιγνίτης κάπως πρέπει να το πληρώσουμε». «Το θέμα της εφεδρείας μιας μονάδας έχει ένα κόστος. Γιατί κάποιος πρέπει να είναι εκεί και να συντηρεί μια μονάδα. Χρειάζεται να έχεις λιγνίτη, να σκάβεις τον λιγνίτη και να είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί. Άρα, η συζήτηση για την ψυχρή εφεδρεία για την Πτολεμαΐδα έχει αυτές τις συγκεκριμένες αδυναμίες που σας περιέγραψα» ανέφερε.

Η επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Λιβύη

Πέρασε μέσα από… χίλια μύρια κύματα- κυριολεκτικά και μεταφορικά- αλλά τελικά το ταξίδι του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη της Λιβύης επαναπρογραμματίστηκε για τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Εκεί ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί τόσο με τον ομόλογό του, όσο και με τον μεταβατικό πρωθυπουργό Ντιμπεϊμπά, ενώ θα αναζητηθούν και ημερομηνίες για το δεύτερο γύρο των τεχνικών διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την οριοθέτηση ΑΟΖ.

Πρόοδο μην περιμένετε, αλλά η Αθήνα αφενός μεταδίδει την εικόνα ότι πρώτον στη Λιβύη μιλά με όλους τους παίκτες, αφετέρου βλέπει κάθε συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες ως ευκαιρία διεθνοποίησης των θέσεων της, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου δη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Τα γλυκά του υπουργού

Παρεμπιπτόντως, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε αλλά στο θέμα των αλιευτικών χαρτών, για τους οποίους αντέδρασε έντονα η Τουρκία, η Αθήνα κράτησε πολύ χαμηλά τους τόνους.

Ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών δεν υπήρξε, με διπλωματικές πηγές να λένε ότι οι χάρτες αυτοί είναι αναρτημένοι ήδη από το 2018 και πως η Ελλάδα έχει αποτυπώσεις τις θέσεις στο πεδίο με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα.

Κλείνοντας να σας πω για μια έκπληξη που περίμενε χθες τους διπλωματικούς συντάκτες καθώς λίγο μετά την έναρξη της ενημέρωσης από την εκπρόσωπο Λάνα Ζωχιού, χτύπησε η πόρτα και εισήλθε ο εορτάζων Γιώργος Γεραπετρίτης για να κεράσει γλυκό!

Κληρώνει για τον γραμματέα Στους διαδρόμους της Χαριλάου Τρικούπη το μόνο που ακούγεται είναι η ονοματολογία για τον επόμενο γραμματέα. Οι φήμες φουντώνουν διαρκώς γιατί βγαίνουν και δημοσιεύματα κάθε μέρα με ονόματα για αυτή τη θέση. Κάποιοι εμφάνισαν τον Κώστα Τσουκαλά ως τον επόμενο Νο2 του κόμματος, άλλοι έγραψαν για τον Θανάση Γλαβίνα, τον Λευτέρη Καρχιμάκη, Νίκο Μήλη, τον Δημήτρη Μάντζο ή τον Ηρακλή Δρούλια, ενώ υπήρξε κάποιος με ρώτησε αν ξέρω κάτι για τον Χρήστο Κακλαμάνη. Σας λέω λοιπόν πως μέχρι χθες το μεσημέρι τίποτα δεν ήταν σίγουρο. Βλέπετε το πρόγραμμα του προέδρου του ΠαΣοΚ ήταν τέτοιο που δεν επέτρεπε καμία σύσκεψη ούτε έγινε κάποιο τηλέφωνο στους παραπάνω για να τους μεταφερθεί η επιθυμία του προέδρου. Όπως μου είπαν η απόφαση θα παρθεί μετά τη σημερινή του συνέντευξη στο φόρουμ των Δελφών. Οπότε ότι κι αν διαβάσατε δεν ισχύει, τζόγος ήταν στηριζόμενος στην σταυροδοσία της Κεντρικής Επιτροπής. ***

Και στο… ΚΚΕ ο Παρασκευαΐδης

Σας είπα τις προάλλες για τη μοναξιά που ένιωσε ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης στην επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Λέσβο την Τρίτη και στη συζήτηση που είχε με τους κτηνοτρόφους του νησιού.

Ο διαγραμμένος από την Κ.Ο. του ΠαΣοΚ βουλευτής Λέσβου δεν φαίνεται να πτοήθηκε όμως, όπως μου μετέφερε φίλος πήγε και στη συνάντηση που είχε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ακριβώς την επόμενη ημέρα με συνδικαλιστές από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Δύο στα δύο λοιπόν για τον ανεξάρτητο βουλευτή που από ό,τι φαίνεται αναζητεί πολιτική στέγη.