Την ώρα που οι αγρότες κερδίζουν τους πολίτες με το μέρος τους, ανοίγουν τα διόδια και επιτρέπουν στους πολίτες τη δωρεάν διέλευση προς τον προορισμό τους, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τούς απευθύνεται μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του και τους ζητά να σεβαστούν το κοινωνικό σύνολο και επιμένει: «Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο».

«Από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Παράλληλα, καταλογίζει στους αγρότες «επιμονή σε μια στείρα άρνηση διαλόγου» η οποία σύμφωνα με τον ίδιο «είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης».

«Οι δε οικονομικές επιπτώσεις από τα μπλόκα στην υπόλοιπη κοινωνία είναι ήδη εμφανείς. Η διεκδίκηση αιτημάτων οφείλει να γίνεται πάντα με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο» σημειώνει μεταξύ άλλων.

«Αν αρνούνται να ακούσουν την κυβέρνηση, ας ακούσουν τους ξενοδόχους»

Την ίδια ώρα, αναφέρει πως «αν αρνούνται οι αγρότες των μπλόκων να ακούσουν την κυβέρνηση, ας ακούσουν τους ξενοδόχους, τους εστιάτορες, τα επιμελητήρια της περιοχής τους. Τους φίλους και τους συγγενείς τους που θέλουν να ταξιδέψουν και να τους επισκεπτούν για τις γιορτές».

«Αλλά ας σκεφτούν και την πατρίδα μας, το διεθνές της εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζουν δυσμενώς οι κινητοποιήσεις τους και σίγουρα χωρίς καμία θετική επίπτωση για τα αιτήματά τους» συμπληρώνει.

«Με αυτήν την πυξίδα του διαλόγου αλλά και της υπεράσπισης της κοινωνικής ενότητας και προόδου θα βαδίσει η κυβέρνηση στο εξής» υποστηρίξει.

Ταυτόχρονα, αφήνει αιχμές στην αξιωματική αντιπολίτευση, σχολιάζοντας πως «εμείς δεν ανήκουμε στη σχολή πολιτικής που λέει «να δώσουμε και από αυτά που ΔΕΝ έχουμε», όπως δυστυχώς ακούσαμε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να λέει».

Αναφέρει, δε, πως η κυβέρνηση δεν θα συναινέσει «σε μέτρα που μας θέτουν εκτός ευρωπαϊκού κεκτημένου όταν μάλιστα μιλάμε για κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις. Σημαντική ευκαιρία είναι και η πρότασή μας για μια διακομματική επιτροπή υψηλού κύρους με στόχο τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα».

Εκτός από το μέτωπο των αγροτών, ο πρωθυπουργός αναφέρεται μεταξύ άλλων και ο προϋπολογισμός, σημειώνοντας πως «η συζήτηση στη Βουλή φώτισε, για ακόμα μία φορά, τη βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής μας πολιτικής, που δεν είναι άλλη από τη στήριξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών».

«Κάτι που αποτυπώνεται τόσο στις αυξήσεις, όσο και στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών, συνολικού ύψους 2,9 δισ. ευρώ. Η υλοποίηση του Προϋπολογισμού ξεκίνησε ήδη στην πράξη, με την προπληρωμή των συντάξεων του Ιανουαρίου από αυτήν την Παρασκευή, ενσωματώνοντας τις προγραμματισμένες αυξήσεις» δηλώνει.