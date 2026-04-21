Τον κίνδυνο να εξελιχθεί η Αθήνα σε Βαρκελώνη, καθώς ήδη πολλές γειτονιές της πρωτεύουσας «ασφυκτιούν» από τον τουρισμό, εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στην εκδήλωση «This is Athens – Agora 2026».

Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια, η Αθήνα έχει αλλάξει σελίδα. Από ενδιάμεσος σταθμός, έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο και ισχυρό προορισμό, τον κορυφαίο της χώρας. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται σταθερά στα στοιχεία: αυξημένες διεθνείς αφίξεις, περισσότερες διανυκτερεύσεις και σημαντική άνοδος εσόδων.

Αύξηση κατά 9% των αφίξεων το ’25

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), μόνο το 2025, οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τα 12 εκατομμύρια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αθήνα: προορισμός 12 μηνών

Ακόμη πιο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι καταγράφεται αύξηση της τουριστικής κίνησης και την χειμερινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα μετατρέπεται σταθερά σε έναν προορισμό 12 μηνών. Έναν προορισμό που δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από την εποχικότητα.

Στην 10η θέση η Αθήνα στο συνεδριακό τουρισμό

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, άλματα έχουν σημειωθεί και στον συνεδριακό τουρισμό. Στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων, δείχνουν ότι η Αθήνα βρίσκεται στην 7η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 10η θέση παγκοσμίως στον συνεδριακό τουρισμό, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλής προστιθέμενης αξίας

Οι νέες προκλήσεις

Ωστόσο – σημείωσε ο κ. Δούκας – αυτή η επιτυχία συνοδεύεται και από νέες προκλήσεις. «Η αυξημένη τουριστική κίνηση ασκεί πιέσεις στις υποδομές, στους φυσικούς πόρους και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Παράλληλα, ζητήματα όπως η συμφόρηση σε λιμάνια και νησιά, το αυξημένο κόστος μεταφορών, οι ενεργειακές πιέσεις και οι ελλείψεις σε υποδομές καθιστούν σαφές ότι η ανάπτυξη πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση της επόμενης ημέρας: πώς θα διασφαλίσουμε ότι ο τουρισμός θα παραμείνει βιώσιμος, ισόρροπος και δίκαιος», είπε.

Τα πρώτα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού της Αθήνας, αποτυπώνουν την έντονη συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας κυρίως στο ιστορικό κέντρο, αλλά και τη σταδιακή διάχυσή της σε άλλες περιοχές.

30% αύξηση των ξενοδοχείων τα τελευταία 7 χρόνια

Την περίοδο 2018–2025, τα ξενοδοχεία αυξήθηκαν κατά 29,1%, ενώ τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (STRs) κατά 33,5%, με παρουσία τόσο στο κέντρο όσο και κατά μήκος αξόνων με πρόσβαση σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι περιοχές με τις υψηλότερες τιμές διανυκτέρευσης

Οι υψηλότερες τιμές διανυκτέρευσης καταγράφονται σε περιοχές όπως η Ακρόπολη, το Θησείο και το Κολωνάκι, ενώ στις μακροχρόνιες μισθώσεις, οι υψηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό εντοπίζονται στην 1η και 2η Δημοτική Κοινότητα (σ.σ. η 1η περιλαμβάνει το κέντρο των Αθηνών με το λεγόμενο εμπορικό τρίγωνο, και η 2η περιοχές όπως το Παγκράτι, το Μετς και ο Νέος Κόσμος), γεγονός που αναδεικνύει πιέσεις στην κατοικία.

Πού υπάρχει μεγαλύτερη επιβάρυνση

Τα στοιχεία αναδεικνύουν και τον τουριστικό κορεσμό. Το Εμπορικό Κέντρο εμφανίζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, με 13,6 κλίνες ανά κάτοικο και έως 700 τουρίστες ετησίως ανά κάτοικο, ενώ ακολουθούν Ψυρρή–Κουμουνδούρου και Μοναστηράκι–Πλάκα.

Η Αθήνα ως προορισμός «city break» όλο το χρόνο

«Είναι πλέον σαφές ότι η Αθήνα λειτουργεί πλέον ως προορισμός «city break» όλο τον χρόνο, με συνεχή επιβάρυνση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το αίτημά μας προς την Πολιτεία να λάβει σαφέστερους κανόνες για τη βραχυχρόνια μίσθωση, ώστε να αντιμετωπιστεί η πίεση που προκαλεί η άναρχη τουριστική ανάπτυξη», ανέφερε ο κ. Δούκας, προτείνοντας να αντιμετωπίζεται πολεοδομικά ως τουριστική χρήση και όχι ως χρήση κατοικίας, ιδίως για τις επιχειρήσεις διαχείρισης βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επίσης, προτείνει να προβλεφθεί ρητά ότι το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο διατηρεί μια ελευθερία επιβολής περιορισμών χρήσεων γης εντός των Δημοτικών Κοινοτήτων ή τμημάτων τους, ιδίως στις περιοχές με ενδείξεις ή φαινόμενα κορεσμού.

«Μεγαλώνει το αεροδρόμιο, μεγαλώνει ο προορισμός»

«Η σχέση μεταξύ ενός αεροδρομίου κι ενός προορισμού που εξυπηρετεί, είναι μία συμβίωση. Μεγαλώνει το αεροδρόμιο μεγαλώνει ο προορισμός. Και η μεγαλύτερη ζήτηση για τον προορισμό μεγαλώνει και το αεροδρόμιο», ανέφερε η διευθύντρια Επικοινωνίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννα Παπαδοπούλου, τονίζοντας ότι στόχος του αεροδρομίου είναι η εξυπηρέτηση 40 εκατ. επιβατών έως το 2032.

Στοιχεία που έδωσε η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Εταιρικών Υποθέσεων της AEGEAN, Πέπη Σταμάτη, δείχνουν ότι το 2025 ήταν θετική χρονιά για τον τουρισμό στην Ελλάδα. Η επιβατική κίνηση της AEGEAN από και προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανήλθε στα 14,8 εκατομμύρια, μια αύξηση της τάξης του 6% σε σχέση με το 2024. Από το δίκτυο του εξωτερικού η αύξηση ήταν επίσης 6% μεταφέροντας συνολικά 8,3 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ στο εσωτερικό η αύξηση ήταν 5,5% μεταφέροντας 6,5 εκατομμύρια επιβάτες.

Τέσσερις νέες συνδέσεις

Το 2026 – σημείωσε – προγραμματίζουμε να προσφέρουμε περίπου 22 εκατομμύρια θέσεις, προς 164 προορισμούς σε 47 χώρες και εγκαινιάζουμε τέσσερις νέες απευθείας συνδέσεις από Αθήνα προς Μπάρι, Πάφο, Καζαμπλάνκα και Ρότερνταμ.

Επιφυλάξεις λόγω πολέμου

Σύμφωνα με την κυρία Σταμάτη, η φετινή χρονιά ξεκίνησε με θετική δυναμική, δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας. Δεν παύει όμως να συνοδεύεται με επιφυλάξεις για τη συνέχεια, αφού το διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και εντείνει την αβεβαιότητα. «Υπό αυτές τις συνθήκες ευελπιστούμε ότι ο κλάδος θα επιδείξει για μια ακόμη φορά ανθεκτικότητα, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πιέσεων, που μπορεί να δοκιμάσουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού», πρόσθεσε.

Η τουριστική ανάπτυξη δεν είναι δεδομένη

Τη διαπίστωση ότι η τουριστική ανάπτυξη και επιτυχία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, μέσα σε ένα ευμετάβλητο διεθνές σκηνικό, έκανε ο εντεταλμένος σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Αλέξανδρος Θάνος. «Βλέπουμε ότι οι τουριστικές πιέσεις θα κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις σχέσεις των πόλεων, που ουσιαστικά απευθύνονται στο ίδιο τουριστικό κοινό. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα. Η ανταγωνιστικότητα περνά από το ιδιωτικό επιχειρείν, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχύουμε συνεχώς την ιδιωτική πρωτοβουλία».