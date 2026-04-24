Σεισμός σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, και σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Το «Kοινωνία ώρα Mega» επικοινώνησε αμέσως μετά το σεισμό στην Κρήτη με τον καθηγητή γεωολογίας και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) κ. Ευθύμιο Λέκκα ο οποίος είπε ότι πιθανότητα πρόκειται για τον κύριος σεισμός ωστόσο δεν είναι απόλυτως σε αυτήν την πρώτη του εκτίμηση καθώς ακόμη είναι πολύ νωρίς και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του δεν είναι πλήρη ώστε να καταλήξει μετά βεβαιότητας σε αυτό το συμπέρασμα