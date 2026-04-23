Eπιβεβαιώθηκαν oι χειρότεροι φόβοι για την τύχη της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που είχε εξαφανιστεί από το Ηράκλειο. Η γυναίκα εντοπίστηκε χθες νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της και φέροντας τραύμα από όπλο, σε δύσβατο σημείο λίγο πριν την Αγία Βαρβάρα.

Χρειάστηκαν ώρες για να καταφέρουν να μετακινήσουν το αυτοκίνητο με τρακτέρ και στη συνέχεια, γερανός το απομάκρυνε από την περιοχή, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στην καρότσα αγροτικού οχήματος.

Φίλοι, συγγενείς και γείτονες της 43χρονης, θα της πουν το τελευταίο «αντίο» το μεσημέρι της Παρασκευής, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές.

«Ενα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας»

Βασικός ύποπτος της δολοφονίας ο πρώην σύντροφός της Ελευθερίας, με τον οποίο είχαν χωρίσει πριν δύο μήνες και ο οποίος αυτοκτόνησε περίπου ένα 24ωρο πριν εντοπιστεί η σορός της.

Η κηδεία του 40χρονου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας, παρουσία λιγοστών συγγενών και φίλων.

Τραγική φιγούρα η μικρή του κόρη αλλά και τα αδέλφια του, που εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση:

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδελφό μας και λυπούμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτήν την στιγμή».

Ο αδερφός του 40χρονου, που ήταν και αυτός που βρήκε τη σορό του, λέει στο MEGA:

«Το μόνο που έχω να πω είναι τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια που έχασε τη γυναίκα αυτή. Εγώ προσωπικά δεν γνώριζα τίποτα. Δεν γνώριζα ούτε την σχέση τους, ούτε ότι ο αδελφός μου τη Δευτέρα το απόγευμα έδινε κατάθεση. Κι εγώ πραγματικά, ενώ έχω χάσει τον αδελφό μου από χθες, η αγωνία μου ήταν να βρεθεί η γυναίκα αυτή. Τίποτε άλλο. Δεν περίμενα ότι θα βρεθεί νεκρή. Ο άνθρωπος αυτός είχε ψυχή 5χρονου παιδιού. Δεν ξέρω τι μπορεί να οπλίσει το χέρι του καθένα. Η διαφορά είναι μίας λεπτής κλωστής. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στενοχωρημένος ήταν όσον αφορούσε τη δουλειά του, δεν εν πήγαινε τόσο καλά. Δεν ήξερα κάτι άλλο, όμως».

Προσπάθησε να παραπλανήσει την οικογένειά της

Αίσθηση ωστόσο προκαλούν τα μηνύματα που έστελνε ο ίδιος ο δράστης και αυτόχειρας στον αδερφό της 43χρονης, μετά τη δολοφονία της, προσπαθώντας να τον παραπλανήσει.

-Είδα την κλήση. Μιλήσατε;

-Όχι, δεν την έχουμε βρει ακόμα πουθενά.

-Δεν γίνεται, ρε φίλε, κάποιον θα ενημέρωσε πού θα πάει.

-Τίποτα, πουθενά, κανέναν. Άστα, έχουμε τρελαθεί.

-Την πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει, αλλά τίποτα.

Βίντεο ντοκουμέντο: Πήγε σε καφετέρια μετά τη δολοφονία

Ο 40χρονος πήγε στο ραντεβού οπλισμένος και γύρω στις 11:10 το πρωί, σύμφωνα με την Αστυνομία, σημειώθηκε το έγκλημα, με την 43χρονη να αιφνιδιάζεται μέσα στο αυτοκίνητό της.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, την πλησίασε ενώ εκείνη καθόταν στη θέση του οδηγού και την πυροβόλησε στο κεφάλι. Το τι είχε προηγηθεί εκείνα τα δευτερόλεπτα παραμένει άγνωστο.

Μετά το έγκλημα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον 40χρονο να περπατάει προς μία καφετερια στην περιοχή των Αθανάτων. Από εκεί κάλεσε ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του.

Επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος

Μετά τη δολοφονία, ο 40χρονος επέστρεψε με το αυτοκίνητο του στο σημείο της εκτέλεσης και μετακίνησε τη σορό της 43χρονης στο πίσω κάθισμα σκεπάζοντας τη με ένα χαλί, ενώ ο ίδιος κάθισε στη θέση του οδηγού με τελικό προορισμό το χωριό του.

Σε βίντεο φαίνεται να οδηγεί το όχημα της 43χρονης, με κατεύθυνση την δύσβατη αγροτική περιοχή που το έκρυψε.

Δύο και πλέον ώρες μετά τη δολοφονία, ο 40χρονος μπήκε σε βενζινάδικο και κάλεσε για δεύτερη φορά ταξί, ώστε να επιστρέψει και πάλι στο σημείο για να πάρει το αυτοκίνητό του.

Το μεσημέρι της Κυριακής, και αφού είχε δηλωθεί η εξαφάνιση της Ελευθερίας, ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλως σε ΑΤ του Ηρακλείου και δήλωσε άγνοια στους αστυνομικούς. Ανέφερε πως οι αμυχές στο πρόσωπό του είχαν προκληθεί από τροχαίο ατύχημα που είχε.

Τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα, ο 40χρονος ακολουθούσε το σχέδιο που είχε καταστρώσει. Το βράδυ της Κυριακής έστειλε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα από το κινητό της 43χρονης στα παιδιά της, με αποτέλεσμα οι αρχικές έρευνες να επικεντρωθούν σε λάθος σημείο.

Η πίεση των αστυνομικών και οι διαπιστώσεις για αντιφάσεις στις περιγραφές του 40χρονου, τον οδήγησαν, όπως φαίνεται, στην αυτοκτονία, προχθές το απόγευμα.

Το γράμμα του 40χρονου στη νέα του σύντροφο

Όπως αποκάλυψε σήμερα το MEGA και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος:

«Όπως αναδείχθηκε στο ενδιάμεσο της έρευνας των αστυνομικών, ο 40χρονος είχε αφήσει ένα κλειστό γράμμα στη φίλη του, όπου της είχε ζητήσει, προ δύο μηνών, να το ανοίξει μόνο αν πληροφορηθεί τον θάνατό του».

Τα νέα στοιχεία δίνουν νέα τροπή στην υπόθεση, με τις Αρχές να εστιάζουν στον 40χρονο:

«Το άνοιξε λοιπόν η κοπέλα και λέει το γράμμα αυτό διάφορες καταστάσεις. Λέει ότι είχε κάνει κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας και λέει, προ διμήνου όλο αυτό, ότι θέλει, γιατί έχει διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, να θέσει τέλος στη ζωή του», συμπληρώνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Η έρευνα συνεχίζεται.