Οι κινητοποιήσεις των αγροτών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνθέτουν ένα εκρηκτικό πολιτικό μείγμα που αποτυπώνεται καθαρά στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis. Η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 21% στην πρόθεση ψήφου, χάνει έδαφος στον αγροτικό κόσμο και βλέπει την κοινωνική δυσαρέσκεια να ενισχύεται ενώ τα αιτήματα και οι μορφές πάλης των αγροτών απολαμβάνουν, απρόσμενα, ευρείας αποδοχής.

Η φθορά για την κυβερνητική παράταξη αποτυπώνεται καθαρά στην πρόθεση ψήφου, όπου η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 21% από το 22,6% του Νοεμβρίου. Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχει η κατακόρυφη πτώση των ποσοστών της στον αγροτικό πληθυσμό, όπου μέσα σε έναν μήνα η επιρροή της μειώθηκε σχεδόν στο μισό.

Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο στο 11% από 10,4%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας πραγματοποιεί εντυπωσιακό άλμα, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση με 9,7%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2% και η Φωνή Λογικής με 3,8%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 11,6%, στοιχείο που υποδηλώνει περαιτέρω ρευστότητα.

Αντίστοιχα είναι τα ευρήματα και στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία χάνει 2,3 ποσοστιαίες μονάδες και περιορίζεται στο 27%, καθιστώντας την προοπτική αυτοδυναμίας όλο και πιο μακρινή. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 14,1%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας εκτοξεύεται στο 12,5%, παγιώνοντας την παρουσία της στην τρίτη θέση. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 11,6%, το ΚΚΕ με 8,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 4,9% και το ΜέΡΑ25 με 3,6%.

Κοινωνική στήριξη στους αγρότες

Το πιο ηχηρό μήνυμα της δημοσκόπησης αφορά τη στάση της κοινωνίας απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Το 81% των πολιτών χαρακτηρίζει δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ το 63% θεωρεί δικαιολογημένη ακόμη και τη μορφή των κινητοποιήσεων με μπλόκα.

Στην κυβέρνηση ήταν μέχρι πριν λίγα 24ωρα πεπεισμένοι πως οι αγρότες με τη στάση τους θα δημιουργήσουν μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια, «καθώς δεν αντιλαμβάνονται πως δημιουργούν πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες ενόψει Χριστουγέννων» κάτι που δεν επαληθεύεται από τις δημοσκοπήσεις.

Αντιθέτως, η κοινή γνώμη εμφανίζεται να στηρίζει όχι μόνο το περιεχόμενο των αιτημάτων, αλλά και τα μέσα πίεσης που επιλέγει ο αγροτικός κόσμος, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση της κυβέρνησης.

Ενισχύεται το αίσθημα ότι «η χώρα πάει λάθος»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι απαντήσεις για τη συνολική πορεία της χώρας. Το 71% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 24% θεωρεί ότι κινούνται προς τη σωστή, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης, από τη ΔΕΘ μέχρι σήμερα, να εκπέμψει μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας και πολιτικής σταθερότητας δεν πείθει την πλειοψηφία των πολιτών.

Κυβερνητικές εκκλήσεις για διάλογο και πολιτική φθορά χωρίς ορατή διέξοδο

Μπροστά στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό τον δίαυλο του διαλόγου, χωρίς όμως να αφήνει περιθώρια για νέες υποχωρήσεις. Πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισαν ότι «ναι στον διάλογο και στα λογικά αιτήματα, όχι στην κλιμάκωση και στην ταλαιπωρία της κοινωνίας», υπογραμμίζοντας πως έχουν ήδη δοθεί πρόσθετα 160 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Από τις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, αλλά απορρίπτει τα παρατεταμένα μπλόκα που πλήττουν την οικονομία και την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών ενόψει των εορτών.

Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, τα δεδομένα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι το κλίμα δυσαρέσκειας όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά ενισχύεται. Η κοινωνική αποδοχή των αγροτικών κινητοποιήσεων, σε συνδυασμό με τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας συνθέτουν ένα σκηνικό αυξημένης πίεσης για το Μέγαρο Μαξίμου, με περιορισμένα περιθώρια ελιγμών και χωρίς σαφή ένδειξη ότι η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί στο άμεσο μέλλον.