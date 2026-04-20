Σε νέα φάση περνά σε έξι μήνες το project των ελληνικών υδρογονανθράκων. Από τον Οκτώβριο του 2026 και για τους επόμενους πέντε μήνες, έως τον Φεβρουάριο του 2027, τίθενται δύο ορόσημα στην απόπειρα της Ελλάδας να αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο και να διαφοροποιήσει περαιτέρω το ενεργειακό της μείγμα ανοίγοντας ταυτόχρονα μία νέα πηγή εφοδιασμού της Ευρώπης.

Οι σεισμικές της Chevron

Το τελευταίο τρίμηνο του 2026 και πιθανότατα από τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY στα τέσσερα θαλάσσια blocks τα οποία έχουν παραχωρηθεί με συμβάσεις: «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια Κρήτη I» και «Νότια Κρήτη II».

Με δεδομένο το ότι οι σεισμικές έρευνες διεξάγονται τη χειμερινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο, η Chevron εκτιμάται ότι αναμένεται να φέρει σεισμογραφικό σκάφος το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Το ειδικό σκάφος πρόκειται να εκτελέσει γεωφυσικές εργασίες σε μια έκταση 47.000 τ.χλμ., όσο, δηλαδή, είναι τα τέσσερα θαλάσσια blocks που έχει μισθώσει από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι εκτιμήσεις θέλουν οι πρώτες σεισμικές έρευνες να αφορούν την πρόσκτηση δισδιάστατων απεικονίσεων από το υπέδαφος των τεσσάρων παραχωρήσεων.

Το σεισμογραφικό θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα από το μπλοκ «Α2», θα συνεχίσει τις έρευνες στο μπλοκ «Νότια της Πελοποννήσου» και στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2027 θα εκτελέσει τις σεισμικές έρευνες στα δύο υπεράκτια οικόπεδα της Κρήτης.

Τα δεδομένα θα αξιολογηθούν και με βάση τον σχεδιασμό εντός του 2027 θα γίνουν νέες, τρισδιάστατες αυτή τη φορά, σεισμικές έρευνες. Οι νέες εργασίες θα αφορούν στοχευμένα συγκεκριμένες περιοχές των θαλάσσιων blocks, τα οποία δείχνουν να υπάρχουν γεωολογικές δομές με κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες.

Η ιστορική γεώτρηση

Το διάστημα 14 με 24 Φεβρουαρίου 2027, όπως έγινε γνωστό από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, η Ελλάδα θα επιδιώκει να πιάσει το δεύτερο ορόσημο στην υπόθεση των ερευνών για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες.

Τότε αναμένεται να εκτελεστεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια. Πρόκειται για τη γεώτρηση που θα πραγματοποιήσει η Energean, operator του σχήματος με τις ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY, στο θαλάσσιο «Block 2» που βρίσκεται βορειοδυτικά του Ιονίου.

Την περασμένη εβδομάδα υπογράφηκε παρουσία του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου η σύμβαση μίσθωσης γεωτρύπανου που θα διενεργήσει για λογαριασμό της κοινοπραξίας τη γεώτρηση. Το γεωτρύπανο της Stena Drilling μέχρι και τον Απρίλιο του 2027 θα σημαδέψει τον στόχο «Ασωπός 1» και φθάνοντας σε βάθος έως και 4.622 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας θα αναζητήσει σε μία δομή έκτασης 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων πιθανές ποσότητες φυσικού αερίου. Οι εκτιμήσεις, σύμφωνα με τον CEO της Energean Μαθιό Ρήγα, μιλούν για ποσότητες 270 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου και, εφόσον επιβεβαιωθούν, τότε η κοινοπραξία θα επενδύσει 5 δισ. ευρώ για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος. Τα προσδοκώμενα οφέλη για την Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 10 δισ. ευρώ.

Κι άλλες παραχωρήσεις

Το επίκεντρο της προσπάθειας για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα δίνεται πλέον στα θαλάσσια blocks των Chevron και Energean – ExxonMobil. Η αποτελεσματικότητα των επόμενων κινήσεων θα καθορίσει και έναν ακόμη σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι του σχεδιασμού βρίσκεται η πιθανή αξιοποίηση παραχωρήσεων για τις οποίες στο παρελθόν δεν είχαν ολοκληρωθεί οι φάσεις των ερευνών. Πρόκειται για blocks τα οποία επιστράφηκαν από τους επενδυτές στο Ελληνικό Δημόσιο. Τέτοιες περιοχές είναι ο «Πατραϊκός Κόλπος» και τα «Ιωάννινα».

Προς το παρόν δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις, αλλά εξετάζονται πτυχές ενός νέου γύρου παραχωρήσεων που θα φέρει κατά πάσα πιθανότητα στη χώρα επιχειρήσεις upstream μεσαίου μεγέθους.