Όταν η Λάουρα Κόβεσι κλήθηκε να σχολιάσει το «πυρ» των πολιτικών επιθέσεων, επέλεξε με χιουμοριστική διάθεση να κάνει πως δεν γνωρίζει τίποτα, αναφέρει ο Βηματοδότης.

«Ποιος άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;» αναρωτήθηκε με νόημα, προκαλώντας τα αυθόρμητα γέλια του ακροατηρίου και αφήνοντας την ερώτηση να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια των επισήμων.

«Δεν σχολιάζω όσα λένε οι πολιτικοί. Δεν σχολιάζω», επανέλαβε. «Κατηγορηματικά απορρίπτω όλες αυτές τις κατηγορίες. Είμαι ευγνώμων στις ενώσεις των Ελλήνων εισαγγελέων και στους δικηγορικούς συλλόγους που πήραν θέση υπέρ μας. Αυτές οι κατηγορίες απλώς δεν είναι αληθείς».

Αν ο Άδωνις Γεωργιάδης περίμενε κάποιου είδους χρησμό για να επιδοθεί στην επίλυσή του, μάλλον έπεσε έξω, σημειώνει ο Βηματοδότης, καθώς η Κόβεσι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευθεία στις τοποθετήσεις της.

Γενικώς, η κατάσταση θύμιζε την πασίγνωστη ατάκα του Ντίνου Ηλιόπουλου «είμαστε μία ωραία ατμόσφαιρα» από την παλαιά ελληνική ταινία της Φίνος Φιλμ με τίτλο «Ο ατσίδας».