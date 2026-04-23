Στη δημοσιότητα δόθηκε η προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) σχετικά με το αεροπορικό δυστύχημα της 22ας Μαρτίου 2026 στο αεροδρόμιο LaGuardia, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο πιλότων και τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών.

Τα ευρήματα της διερεύνησης σκιαγραφούν μια κρίσιμη αλληλουχία επικοινωνιακών αστοχιών και συστημικών καταρρεύσεων, που οδήγησαν στη σύγκρουση του αεροσκάφους με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης.

Τι συνέβη

Όλα ξεκίνησαν στις 23:31:42, όταν η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε παρακείμενο τερματικό σταθμό κινητοποίησε τη μονάδα Διάσωσης και Πυρόσβεσης (ARFF). Ενώ η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη, ο ελεγκτής του πύργου ελέγχου παρείχε άδεια προσγείωσης στην πτήση Jazz 646 στον διάδρομο 4.

Ωστόσο, δύο λεπτά αργότερα, στις 23:37:04, και ενώ το αεροσκάφος απείχε μόλις 3/4 του μιλίου από το σημείο επαφής, ο ίδιος ελεγκτής έδωσε οδηγία στο πυροσβεστικό όχημα «Rescue 35» να διασχίσει τον διάδρομο. Παρά τις μετέπειτα επείγουσες εκκλήσεις του ελέγχου προς το όχημα για άμεση ακινητοποίηση, η ταχύτητα του τελευταίου συνέχισε να αυξάνεται, οδηγώντας στη μοιραία πρόσκρουση στη διασταύρωση με τον τροχόδρομο D.

Γιατί το σύστημα ασφαλείας απέτυχε

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πλήρη αποτυχία των αυτοματοποιημένων δικλείδων ασφαλείας του αεροδρομίου. Το σύστημα επιτήρησης επιφάνειας ASDE-X, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τον εντοπισμό πιθανών συγκρούσεων, δεν παρήγαγε καμία προειδοποίηση —ηχητική ή οπτική— προς τους ελεγκτές ή τα πληρώματα.

Παράλληλα, τα φώτα εισόδου διαδρόμου (RELs), που αποτελούν την τελευταία γραμμή άμυνας για τα οχήματα εδάφους, παρουσίασαν ανώμαλη συμπεριφορά, καθώς απενεργοποιήθηκαν περίπου δύο δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση. Η αστοχία αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ενδέχεται να παραπλάνησε τον οδηγό του πυροσβεστικού οχήματος ως προς την ασφάλεια της διέλευσης.

Ο ανθρώπινος παράγοντας και η επικοινωνία

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε από πολλαπλά επίπεδα επικοινωνιακής σύγχυσης. Ο οδηγός του Truck 7, που υποτίθεται θα ηγείτο της φάλαγγας, απέτυχε να επικοινωνήσει με τον πύργο λόγω ταυτόχρονης μετάδοσης στην ίδια συχνότητα.

Ο ελεγκτής ελέγχου εδάφους ήταν ήδη απασχολημένος με τη διαχείριση άλλης έκτακτης ανάγκης στον τερματικό Β. Ο ελεγκτής τοπικής κυκλοφορίας χειριζόταν ταυτόχρονα δύο ραδιοσυχνότητες.

Ο χειριστής του πυροσβεστικού άκουσε «stop stop stop» στη ραδιοσυχνότητα, αλλά αρχικά δεν κατάλαβε ότι η εντολή αφορούσε το όχημά του.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης

Η δομική εξέταση της ατράκτου αποκαλύπτει την ακραία σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος τροχοδρομούσε με ταχύτητα 90 κόμβων. Το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή και συμπίεση, η οποία εκτάθηκε μέχρι το επίπεδο της πρόσθιας τουαλέτας.

Η ένταση της επιβράδυνσης προκάλεσε την πλήρη αποκόλληση των καθισμάτων του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη από το δάπεδο του πιλοτηρίου. Από τους συνολικά 78 επιβαίνοντες, 39 άτομα διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία, με έξι εξ αυτών να φέρουν σοβαρά τραύματα, ενώ το αεροσκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και κρίθηκε ακατάλληλο για πτήσεις.

Τι εξετάζουν οι ερευνητές

Το NTSB έχει ήδη προχωρήσει στην ανάκτηση των καταγραφέων πτήσης (μαύρα κουτιά), οι οποίοι εξετάζονται στα κεντρικά εργαστήρια στην Ουάσιγκτον. Η περαιτέρω διερεύνηση θα επικεντρωθεί στην ανάλυση των ανθρωπίνων παραγόντων, στα πρωτόκολλα εκπαίδευσης του προσωπικού εδάφους και στην αξιοπιστία της υποδομής των συστημάτων ASDE-X και RELs.

Στόχος των αρχών είναι ο προσδιορισμός των αιτιών που επέτρεψαν την έκδοση αντικρουόμενων οδηγιών σε ένα περιβάλλον υψηλής πίεσης, καθώς και η αντιμετώπιση των τεχνικών κενών που κατέστησαν τα συστήματα ασφαλείας ανενεργά τη στιγμή της κρίσης.