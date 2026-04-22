Νόμο για την επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών για τους 11 βουλευτές και πρώην υπουργούς της ΝΔ, για τους οποίους ήρθη η ασυλία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα φέρει μέσα σε 15 ημέρες προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως αποκάλυψε ο υπουργός, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Φορουμ των Δελφών με θέματα την κρίση στη δικαιοσύνη.

Ο κ. Φλωρίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου Ιωάννας Μάνδρου ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση του με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, την ενημέρωσε για την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, πρωτοβουλία που όπως είπε ο υπουργός έγινε αποδεκτή από την κυρία Κοβέσι η οποία και αυτή δήλωσε από την πλευρά της ότι αν έχει κάποια πρόταση επί του θέματος θα την θέσει υπόψη της ελληνικής κυβέρνησης.

Ερωτηθείς ο υπουργός για το αν η κ. Κόβεσι επανέλαβε την πάγια θέση της, ότι το ελληνικό Σύνταγμα «δένει τα χέρια» των εισαγγελικών αρχών σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των πολιτικών, ο κ. Φλωρίδης ξεκαθάρισε πως στη μεταξύ τους συνάντηση «κάτι τέτοιο δεν ετέθη». Συμπλήρωσε μάλιστα, πως ένα τέτοιο ζήτημα «ούτε μπορούσε να τεθεί», καθώς η αναθεώρηση συνταγματικών διατάξεων κυρίαρχων κρατών εκφεύγει πλήρως των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη) σημειώνοντας πως η αρμοδιότητα της ελληνικής Δικαιοσύνης είναι αδιαμφισβήτητη.

Ειδικότερα ο κ. Φλωρίδης απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τον αν ο Άρειος Πάγος έχει αρμοδιότητα για την ανανέωση η μη της θητείας των ευρωπαίων εισαγγελέων, καθώς αυτή έχει ήδη ανανεωθεί από πλευράς Κοβέσι απάντησε πως η αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου είναι δεδομένη και πρόσθεσε ότι:

Η αρμοδιότητα αυτή έχει αναγνωριστεί από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καθώς η ίδια απέστειλε σχετική επιστολή στο ανώτατο δικαστήριο και

οι τρείς εισαγγελείς που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήδη έχουν υποβάλλει σχετικές αιτήσεις για να κριθούν από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

«Είμαστε σάκος του μποξ»

Σκληρή κριτική τις προσπάθειες εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης και τις επιλεκτικές επιθέσεις που δέχεται από πολιτικής πλευράς ανάλογα με τις αποφάσεις που δυσαρεστούν η επικροτούνται, άσκησαν ηγετικοί παράγοντες του δικαστικού σώματος.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος, αναγνωρίζοντας πως και στη χώρα μας η δικαιοσύνη εργαλειοποιείται, ανέφερε με έμφαση ότι «είμαστε σάκος του μποξ» σχετικά με τις επιθέσεις που δέχεται η δικαιοσύνη από πολιτικούς χώρους κατ’ επιλογή.

Με την εμπειρία 40 χρόνων στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο κ. Πικραμένος παρατήρησε ότι «η δικαιοσύνη χρησιμοποιείται από όλους τους πολιτικούς, ως εργαλείο πολιτικής», για να προσθέσει με νόημα «η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πολιτικός παίκτης, παρά το γεγονός ότι ενέργειες και αποφάσεις της παράγουν πολιτικές συνέπειες».

Αναφερόμενος στο κλίμα τοξικότητας, fake news και λοιπά ο κ. Πικραμένος τόνισε ότι η δικαιοσύνη «δεν μπορεί να γίνει δημόσιος συνομιλητής του κάθε ενός» και ακόμα και αν το μπορούσε αυτό δεν θα είχε αποτέλεσμα διότι «η τελευταία λέξη πάντα ανήκει σε άλλους».

Παράλληλα, ερωτηθείς τι πιστεύει για τους δικαστές που αφυπηρετούν καθώς υπάρχουν δημόσια πολιτικές προτάσεις για απαγόρευση της ανάληψης άλλων καθηκόντων, ο Πρόεδρος του ΣτΕ μίλησε ότι δεν είναι σωστό «το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας», όπως το χαρακτήρισε, και συμπλήρωσε πως καλό θα ήταν οι αφυπηρετήσαντες να αξιοποιούνται – γιατί αυτό είναι αναγκαίο- αλλά τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την εφυπηρέτηση τους.

Απολύσεις 50 δικαστικών

Από την πλευρά της η επίτιμη πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα, υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη στη χώρα μας απονέμεται «με τις υψηλότερες εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών πανευρωπαϊκά». Ωστόσο, αναγνώρισε πως υπάρχουν «παθογενείς καταστάσεις σε αρκετές περιπτώσεις με υπαιτιότητα δικαστικών λειτουργών», γεγονός που οδήγησε, όπως τόνισε τα τελευταία χρόνια στην εντατικοποίηση των εσωτερικών των ελέγχων και στην «οριστική παύση 50 δικαστικών», ενώ σε πολλούς άλλους επιβλήθηκε «σοβαρή περικοπή των αποδοχών τους».

Αναφερόμενη στην υπόθεση των Τεμπών και στη διαχείριση της από πολιτικής πλευράς, η κ. Κλάπα άσκησε σκληρή κριτική σε εξωδικαστικούς, όπως τους ονόμασε παράγοντες , σημειώνοντας, ότι η διογκωμένη δυσπιστία σε βάρος της δικαιοσύνης οφείλεται αποκλειστικά σε δικηγόρους και πολιτικούς που «για την εξυπηρέτηση δικών τους εξωδικαστικών και πολιτικών συμφερόντων, καθώς εκμεταλλεύονται το θυμικό των πολιτών και τον πόνο των συγγενών των θυμάτων, προσπάθησαν και προσπαθούν να παρακωλύσουν τις διαδικασίες».

«Διασύρουν», επισήμανε η κ. Κλάπα «τη δικαιοσύνη με εύπεπτα ψεύδη, μυθεύματα, φαντασιακές αντιλήψεις και θεωρίες συνωμοσίας», συμπληρώνοντας πως «οι δικαστές δεν χειραγωγούνται παρά την προσπάθεια πάρα πολλών». Τέλος, υπεραμύνθηκε του συστήματος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, τονίζοντας πως «έχει αποδώσει θετικά επί 50 και πλέον χρόνια που έχει εφαρμοστεί και δεν χρειάζεται να αλλάξει», ενώ στηλίτευσε την «αθλιότητα» των συμπεριφορών εις βάρος των δικαστών, σημειώνοντας με νόημα πως υπάρχουν δικηγορικοί σύλλογοι «που κοιτούν αμήχανα» μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα, χωρίς να κινούνται και να λαμβάνουν μέτρα.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα ενδεχόμενη αλλαγή στο σύστημα επιλογής της δικαιοσύνης η κυρία Κλάπα υποστήριξε μεταξύ άλλων, ότι με τις τελευταίες αλλαγές όπου μετέχει της επιλογής γνωμοδοτικά η Βουλή και η ίδια η δικαιοσύνη το σύστημα είναι επαρκές.