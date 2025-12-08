5 το πρωί: Αγροτικά μπλόκα παντού – «Δάκτυλος» Τσίπρα «ανακατεύει» την Αριστερά – Ιστορική σύμπλευση Ρωσίας & ΗΠΑ
Ελπίζει στο πνεύμα των Χριστουγέννων η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, που όμως δε δείχνουν για την ώρα να απομειώνονται. Το αντίθετο μάλιστα, θεριεύουν κι εξαπλώνονται
1
Δεν το βάζουν κάτω οι αγρότες
- Εντείνουν τον αγώνα οι αγρότες: Οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα, με αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων, ενώ νέα οδοφράγματα στήνονται σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και άλλες περιοχές, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα για αποζημιώσεις, μείωση κόστους παραγωγής και στήριξη από το κράτος.
- Παρέμβαση Σαμαρά και Καραμανλή: Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί ασκούν αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις και ζητούν άμεση αναδιάρθρωση της αγροτικής πολιτικής, τονίζοντας τον κίνδυνο ερήμωσης της υπαίθρου και απειλής για την ελληνική περιφέρεια.
- Κυβερνητική διαχείριση των μπλόκων: Η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί τα αγροτικά μπλόκα με προσεκτική στάση, αναγνωρίζοντας τα δίκαια αιτήματα των παραγωγών, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνοντας την ανάγκη τήρησης του νόμου και τη διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας λιμανιών, αεροδρομίων και δρόμων, ενώ η πίεση των κινητοποιήσεων επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό κλίμα ενόψει των γιορτών.
2
Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την τοποθέτηση Τσίπρα στο Παλλάς
- Αποσύνθεση στον ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα άδειας αίθουσας κατά την ομιλία Φάμελλου και η επιστροφή Τσίπρα με μήνυμα νέου φορέα έχουν προκαλέσει αμηχανία, δυσφορία και σταδιακή αποστασιοποίηση στελεχών, ανοίγοντας νέα ρήγματα στο εσωτερικό του κόμματος.
- Το σχέδιο Τσίπρα και οι αντιδράσεις: Ο Τσίπρας περιγράφει έναν νέο προοδευτικό φορέα χωρίς ιεραρχίες, με ευρεία συμμετοχή και ανανέωση προσώπων, προκαλώντας αντιδράσεις για «άδικη κριτική» προς πρώην συντρόφους και εντείνοντας τις συζητήσεις για πιθανή αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που πολλά στελέχη θεωρούν σύνθετη και δύσκολη διαδικασία.
- Ανακατατάξεις στον προοδευτικό χώρο: Στη Νέα Αριστερά επικρατεί προβληματισμός για τη στάση τους απέναντι στον Τσίπρα, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνονται διαφορετικές τάσεις και συμμαχίες, με τα κόμματα και τα στελέχη του χώρου να αναμένουν αν ο πρώην πρωθυπουργός θα συγκροτήσει επίσημο πολιτικό φορέα ή θα μείνει σε μια χαλαρή πολιτική κίνηση.
3
Τραγωδία στη Ζάκυνθο με πίτμπουλ που κατασπάραξε 2χρονο
- Η τραγωδία: Ένα 2χρονο αγόρι κατασπαράχθηκε από πίτμπουλ που φιλοξενούσε η οικογένεια στην αυλή του σπιτιού της, όταν ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και μπήκε στον χώρο όπου το ζώο ήταν δεμένο.
- Η έρευνα για το σκυλί: Το πίτμπουλ μεταφέρθηκε σε καταφύγιο και εξετάζεται από κτηνίατρο, ενώ πενταμελής επιτροπή θα κρίνει αν θα παραμείνει υπό παρακολούθηση ή θα θανατωθεί, καθώς οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.
- Οι ευθύνες των γονιών: Οι γονείς συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Σύμφωνα με τον πατέρα, το σκυλί ήταν αδέσποτο και το φιλοξενούσαν προσωρινά και το παιδί μπήκε στον χώρο του πριν προλάβουν να το αντιληφθούν.
4
Απρόσμενη στροφή Μόσχας
- Η Ρωσία συμφωνεί με τις ΗΠΑ: Το Κρεμλίνο χαιρετίζει τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ του Τραμπ, αναγνωρίζοντας κοινά σημεία με το ρωσικό όραμα για διεθνή ασφάλεια, κάτι σπάνιο τα τελευταία 30 χρόνια. Η στρατηγική αφήνει ανοικτό διάλογο για σταθερότητα με τη Ρωσία, θέτει τη λύση για την Ουκρανία ως κεντρικό αμερικανικό συμφέρον και αναγνωρίζει περιορισμούς στην επέκταση του ΝΑΤΟ, προκαλώντας νέες ισορροπίες τρόμου στην Ευρώπη και διεθνώς.
- Στην τελική ευθεία για συμφωνία; Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ δηλώνει ότι οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης βρίσκονται στα «τελευταία 10 μέτρα», με κρίσιμα ζητήματα το μέλλον του Ντονμπάς και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 19% της Ουκρανίας και αμερικανικό προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων προβλέπει επαναλειτουργία της Ζαπορίζια υπό διεθνή εποπτεία. Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν τον Ζελένσκι, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.
- Τραμπ Τζούνιορ για Ουκρανία: Ο Τραμπ Τζούνιορ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αποσυρθούν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατηγορώντας την ουκρανική ελίτ για διαφθορά, που άφησε την αγροτική τάξη να πολεμήσει. Κριτικάρει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις ως αναποτελεσματικές και χαρακτηρίζει τον πόλεμο χαμηλής προτεραιότητας για την αμερικανική κοινή γνώμη, τονίζοντας ότι ο πατέρας του είναι απρόβλεπτος στις αποφάσεις του.
5
Super League: Highlights 13ης Αγωνιστικής
- Κέρδη για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ: Η ΑΕΚ «πέταξε» στην OPAP Arena με 4-1 επί του Ατρόμητου, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 στο καυτό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη, ενώ η ΑΕΛ έκλεψε την ισοπαλία 2-2 από τον Παναθηναϊκό, με δραματικό πέναλτι στο 101ο λεπτό. Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός, με 3-0 τον ΟΦΗ στον Πειραιά.
- Τα 12 τρίποντα Ρογκαβόπουλου στην Α1: Ρεκόρ στην ιστορία της Α1 μπάσκετ ανδρών (Greek Basketball League πλέον) αποτελούν τα 12 τρίποντα που πέτυχε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, στη νίκη του Παναθηναϊκού, με 110-66, επί του Πανιωνίου, στο Telekom Center Athens, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
- F1: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις: Ο 26χρονος Βρετανός οδηγός της McLaren αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1, εξασφαλίζοντας τον τίτλο στην αυλαία μίας συναρπαστικής σεζόν, που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Αμπου Ντάμπι.
