Εντονη αντίδραση υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με διατάξεις νόμου να επιταχύνεται η δικαστική διαδικασία όταν πρόκειται για ποινικές εμπλοκές βουλευτών.

Με ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει την αντίδραση της για την ταχύτητα της νομοθέτησης, ενώ σημειώνει με νόημα οτι η βιαστική νομοθετήση των εν λόγω διατάξεων δεν αφήνει περιθώριο συζήτησης και ελέγχου θέτοντας σε κίνδυνο την καλή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση των διαδικασιών όταν εμπλέκονται μέλη του κοινοβουλίου εισάγεται προς ψήφιση μετά και τα αιτήματα για άρση ασυλίας βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η εν λόγω διάταξη ίσχυε ως το 2019 και καταργήθηκε με τις νομοθετικές αλλαγές του Ποινικού Κώδικα πριν τις εκλογές του 2019.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν θίγεται η αρμοδιότητα των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων. Το μόνο που επιδιώκεται είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας. Αλλωστε, ο νόμος αυτός ίσχυε μέχρι το 2019».

Πάντως ήδη βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, σχολίασαν με έντονο τρόπο τις επικείμενες ρυθμίσεις εκφράζοντας αντίθεση στις προτεινόμενες αλλαγές.