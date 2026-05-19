Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σειρά για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό παίρνουν οι ιταλικές φρεγάτες Bergamini όχι όμως χωρίς μικρά (αλλά καθόλου ανυπέρβλητα ή απαγορευτικά) προβλήματα που έχουν καθυστερήσει την διαδικασία. Όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές στο «Βήμα» το κόστος για τα 2 πρώτα – εν υπηρεσία – πλοία θα ανέλθει στα 700 εκατομμύρια ευρώ και ενδεχομένως να υπάρξει και ένα έξτρα κονδύλι 100 εκατομμυρίων για το Follow-On Support των πλοίων, ενώ στην εφαρμοστική συμφωνία υπάρχει – κλειδωμένη – πρόβλεψη για απόκτηση των δύο ακόμα πλοίων της ίδιας κλάσης.

Στις 18 Μαΐου το ΚΥΣΕΑ έδωσε την έγκριση για την απόκτηση των πλοίων και απομένουν τα επόμενα βήματα στις συνομιλίες με την ιταλική πλευρά.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνει σχέδια την άμεση ολοκλήρωση των συνομιλιών για την αγορά των πρώτων δύο πλοίων και πως οι υπόλοιπες δύο θα παραδοθούν περί το 2028-2029 όταν και το Ιταλικό ναυτικό παραλάβει τις 2 πρώτες FREMM EVO. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες δύο καθορίζεται από το πότε οι EVO θα ενταχθούν στον ιταλικό στόλο. Πρίν παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό θα πρέπει να γίνουν μικρής έκτασης μετασκευές γιατί η χώρα μας θέλει να τροποποιήσει τα πλοία και να τα «φέρει επιχειρησιακά» όσο πιο κοντά στις Belharra γίνεται για λόγους ομοιοτυπίας και χρήσης συστημάτων.

Οι συγκεκριμένες μονάδες συγκαταλέγονται στα πλέον σύγχρονα και επιχειρησιακά πλοία του ιταλικού Στόλου, διαθέτοντας προηγμένα συστήματα μάχης και ολοκληρωμένο πακέτο αισθητήρων. Είναι εξοπλισμένες με κάθετους εκτοξευτές Sylver για πυραύλους Aster, ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών υψηλών δυνατοτήτων, πυροβόλα νέας γενιάς, ανθυποβρυχιακές τορπίλες, καθώς και διπλό υπόστεγο για τη φιλοξενία και υποστήριξη ελικοπτέρων ναυτικής συνεργασίας.

Το «Βήμα» μίλησε με πηγή που έχει εικόνα των δυνατοτήτων των πλοίων η οποία ανέφερε πως «σαφώς είναι μια αναβάθμιση σημαντική σε σχέση με τα πλοία που αντικαθιστούν και είναι 40 και πλέον ετών ενώ να είστε σίγουροι πως θα είναι όσο πιο συμβατές με τις Belharra γίνεται, για να υπάρχει διαλειτουργικότητα».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι τεχνικές παρεμβάσεις αποσκοπούν στην προσαρμογή των φρεγατών στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, διαμορφώνοντας ένα πακέτο δυνατοτήτων περισσότερο συμβατό με τις ανάγκες και το δόγμα επιχειρήσεων του ελληνικού στόλου. Ειδικότερα, στο επίκεντρο βρίσκονται η επιλογή των αντιπλοϊκών πυραύλων, ο επιχειρησιακός φόρτος των αντιαεροπορικών βλημάτων Aster, τα διαθέσιμα πυρομαχικά των κύριων πυροβόλων, καθώς και η ενίσχυση της ανθυποβρυχιακής διαμόρφωσης της «Carlo Bergamini».

Παράλληλα, η πλέον ουσιαστική παράμετρος του σχεδιασμού αφορά την πρόσθεση εξοπλισμού και στις δύο φρεγάτες του προηγμένου συρόμενου σόναρ CAPTAS-4. Είναι το ίδιο σόναρ που «φέρουν» οι Belharra και θεωρείται το κορυφαίο παγκοσμίως.

Συνεπώς, με τη συγκεκριμένη τεχνική προσθήκη, το Πολεμικό Ναυτικό δε θα διαθέτει πια μία εξειδικευμένη ανθυποβρυχιακή φρεγάτα Bergamini και μία έκδοσης γενικών καθηκόντων, αλλά δύο μονάδες με ισχυρές και ολοκληρωμένες ανθυποβρυχιακές ικανότητες.