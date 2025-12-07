Χάρη στα γκολ των Τάισον (28’) και Γιώργου Γιακουμάκη (45’+5’ πέναλτι, 48’), ο ΠΑΟΚ έφθασε στην «τρίποντη» νίκη επί του Άρη και παρέμεινε στο κατόπι του πρωτοπόρου Ολυμπιακού, μετά το παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής της Super League.

Το πρώτο τέρμα, όμως, του 31χρονου υψηλόσωμου φορ ήταν που… ξεχείλισε το ποτήρι της οργής, με τους «κίτρινους» να βγάζουν ανακοίνωση κατά του Στεφάν Λανουά και των επιλογών του για το ντέρμπι από το ημίχρονο. Κάπως έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα η προσωρινή ισοφάριση από τον Φρέντρικ Γένσεν (45’) για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε τον Δικέφαλο με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το ματς Κυπέλλου. Ο Παβλένκα επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια, όπως και οι Λόβρεν, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Τάισον, Ιβανούσετς και Γιακουμάκης. Από την άλλη, αλλαγές έκανε και ο Μανόλο Χιμένεθ, με τον Μορόν να είναι το σημείο αναφοράς και τους Διούδη, Τεχέρο και Ράτσιτς να παίρνουν επίσης φανέλα βασικού.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με σαφή διάθεση να επιτεθεί και να επιβάλει τον δικό του ρυθμό όπως και έγινε. Το ματς στα πρώτα λεπτά ήταν ένας επιθετικός μονόλογος για τους «ασπρόμαυρους» και χαρακτηριστικό είναι πως η κατοχή ήταν στο 84%-16%. Ωστόσο, οι «κιτρινόμαυροι» αμύνονταν σωστά, με τον Δικέφαλο να καταφέρνει να ανοίξει το σκορ στο 28ο λεπτό, μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς και εκπληκτικό γυριστό του Τάισον.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να πάρουν μέτρα από εκείνο το σημείο και μετά, χωρίς ωστόσο να έχουν κάποια μεγάλη ευκαιρία. Στο 45ο λεπτό, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Γένσεν, ο οποίος πήρε το… ριμπάουντ μετά το σουτ του Μόντσου και έκανε το 1-1. Η απάντηση ήταν άμεση, με τον Τάισον δύο λεπτά αργότερα να κερδίζει πέναλτι και τον Γιακουμάκη να εκτελεί για το 2-1.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τον Δικέφαλο, ο οποίος βρήκε και τρίτο τέρμα. Ο Ζίβκοβιτς πέρασε εκπληκτικά μέσα στην περιοχή, πάσαρε για τον Γιακουμάκη, ο οποίος σκόραρε για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση κάνοντας το 3-1.





Ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε, με τις δύο ομάδες να μην έχουν αξιοσημείωτες ευκαιρίες και το 3-1 να είναι το τελικό σκορ.

Διαιτητής: Σέρτζαν Γιοβάνοβιτς (Σερβία)

Κίτρινες: Ιβανούσετς, Οζντόεφ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (79’ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (67’ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Γιακουμάκης (59’ Μύθου)

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγκά (83’ Παναγίδης), Ρόουζ, Άλβαρο, Τεχέρο, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (56’ Ντούντου), Πέρεθ (90’ Γιαννιώτας), Μόντσου, Γένσεν (90’ Μισεουϊ), Μορόν