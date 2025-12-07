Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία από την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε το Σάββατο το μεσημέρι στην Ζάκυνθο.

Ένα αγοράκι μόλις 2 ετών κατασπαράσσεται από πίτμπουλ που φιλοξενεί η οικογένεια στην αυλή του σπιτιού της.

Κτηνίατρος επιβλέπει το πίτμπουλ, το οποίο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, επιτέθηκε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο. Το σκυλί βρίσκεται σε καταφύγιο και σύμφωνα με την ΕΡΤ αναζητούν άλλον χώρο στον οποίο θα μείνει το επόμενο διάστημα και θα παρακολουθείται για να διαπιστωθεί γιατί είναι τόσο επιθετικό.

Μία πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα, θα παρακολουθεί το σκυλί και τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει εάν θα θανατωθεί ή θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων, ανάλογα την συμπεριφορά που θα επιδείξει. «Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος.

Σημειώνεται πως για το πίτμπουλ δεν είχαν γίνει αναφορές για επιθετικότητα στην αστυνομία, ωστόσο γείτονες λένε ότι ήταν αλυσοδεμένο καθώς ήταν συνεχώς σε ημιάγρια κατάσταση.

«Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα»

Οι γονείς του 2χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του έπειτα από άγρια επίθεση πίτμπουλ μέσα στο σπίτι της οικογένειας στον Αγιο Λέοντα Ζακύνθου συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτυχο αγοράκι βρισκόταν μόνο του στον χώρο μαζί με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε ολόκληρο το σώμα και ιδιαίτερα στον λαιμό.

Πώς έγινε η τραγωδία

Ήταν μία το μεσημέρι, ο ανήλικος έφυγε από την προσοχή των γονιών του και πλησίασε ένα από τα σκυλιά που βρίσκονταν στο σπίτι.

Το σκυλί τραυμάτισε σοβαρά το αγόρι στο κεφάλι αλλά και στο πρόσωπο του.

Οι σκηνές που ακολουθούν είναι σπαραχτικές. Ο πατέρας βγάζει το παιδί από τα δόντια του σκύλου και καλεί το 112.

Επιχειρεί να αποτρέψει το μοιραίο και παίρνει στα χέρια τον γιο του και με το αυτοκίνητό τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για τον γλιτώσει.

Γείτονας ανέφερε: «Ήρθε και η αστυνομία εδώ πάνω και βρήκαμε τα αίματα, που πήγε το παιδάκι 100 μέτρα από το σπίτι περίπου, στο σκυλί και το έφαγε. Ο πατέρας, ήταν σε χάλια κατάσταση και γεμάτος αίματα, ο άνθρωπος, που είχε πάρει αγκαλιά το παιδί του, φαγωμένο. Συγκλονισμένος και να κλαίει να χτυπιέται κάτω».

Οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, δυστυχώς δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή.

«Μιλάμε για εξαιρετική οικογένεια που αγαπάει τα ζώα»

«Το παιδί δυστυχώς έφυγε από την προσοχή τους και πήγε στο σκυλί είναι φοβερό είναι τραγικό. Εκεί που μετακόμισαν τα παιδιά τελευταία, τους τελευταίους μήνες, έχουν τέσσερα- πέντε σκυλιά. Το σκυλί ήταν δεμένο, δεν το βρήκε κανείς λυμένο το σκυλί», δήλωσε κάτοικος του χωριού.

Η οικογένεια έχει φτιάξει ένα καταφύγιο δίπλα στο σπίτι τους και φιλοξενεί αδέσποτα ζώα, ενώ ο 2χρονος από τα πρώτα του κιόλας χρόνια φωτογραφιζόταν στα social media της οικογένειας αγκαλιά με αυτά τα σκυλιά.

«Είναι περιφραγμένο, έχει κλουβιά μέσα και περιθάλπει αδέσποτα σκυλιά, ώστε μόλις βρεθεί κάποιος που ζητάει ένα σκυλί συντροφιάς θα το παρέχει», υπογράμμισε γνωστός της οικογένειας.

Οι γονείς, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ τους βεβαιώθηκαν παραβάσεις για έλλειψη βιβλιαρίου υγείας 300 ευρώ και στέρηση ηλεκτρονικής σήμανσης 300 ευρώ.

Τι δήλωσε ο πατέρας του 2χρονου

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος και βρέθηκε κοντά στο σπίτι μας πριν από δύο μήνες. Τον πήρα για να τον φιλοξενήσω μέχρι να βρεθεί ανάδοχος για την υιοθεσία του. Τον είχαμε δεμένο σε εξωτερικό χώρο της μονοκατοικίας μας. Χθες το μεσημέρι είχαμε πάει για κάποια ψώνια και όταν επιστρέψαμε στο σπίτι το παιδί διέφυγε της προσοχής μας και μπήκε στον χώρο που ήταν αλυσοδεμένος ο σκύλος, ο οποίος του επιτέθηκε δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο και το κεφάλι», είπε στην αστυνομία ο πατέρας του παιδιού.