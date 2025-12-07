Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποσυρθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις του μεγαλύτερου γιου του προέδρου των ΗΠΑ σε συνέδριο για τη Μέση Ανατολή.

Σε μια μακρά καταγγελία κατά του σκοπού της συνέχισης των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, ο Τραμπ Τζούνιορ ανέφερε επίσης ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι της Ουκρανίας εγκατέλειψαν τη χώρα τους, αφήνοντας «αυτούς που θεωρούσαν ως την αγροτική τάξη» να πολεμήσουν στον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Τραμπ Τζούνιορ δεν έχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, αλλά είναι βασική φιγούρα στο κίνημα Maga. Η παρέμβασή του αντικατοπτρίζει την αντιπάθεια ορισμένων μελών της ομάδας Τραμπ προς την ουκρανική κυβέρνηση και έρχεται σε μια στιγμή που η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ ασκεί πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη.

Ο Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρατείνει τον πόλεμο επειδή γνωρίζει ότι δεν θα κερδίσει ποτέ τις εκλογές αν τελειώσει.

Επίσης, επέκρινε την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν έχουν αποτέλεσμα, καθώς απλώς αύξησαν την τιμή του πετρελαίου, από την οποία η Ρωσία μπορεί να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο. Περιέγραψε το ευρωπαϊκό σχέδιο ως «θα περιμένουμε να χρεοκοπήσει η Ρωσία – αυτό δεν είναι σχέδιο».

Ακόμα, όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2022 συνάντησε μόνο τρία άτομα που θεωρούσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία ως ένα από τα 10 σημαντικότερα ζητήματα. Ο κίνδυνος να μεταφέρουν βενεζουελάνικα σκάφη το ναρκωτικό φεντανύλη στις ΗΠΑ ήταν, όπως είπε, «πολύ πιο σαφής και άμεσος κίνδυνος από οτιδήποτε συμβαίνει στην Ουκρανία ή τη Ρωσία».

Ο Τραμπ Τζούνιορ ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι είχε παρατηρήσει αυτό το καλοκαίρι, σε μια μέρα στο Μονακό, ότι το 50% των σούπερ αυτοκινήτων, όπως Bugatti και Ferrari, είχαν ουκρανικές πινακίδες. «Πιστεύετε ότι αυτά τα κέρδισαν στην Ουκρανία;», ρώτησε.

«Ακούμε όλες τις φήμες για το τι συμβαίνει όταν βλέπουμε ότι όλες οι πινακίδες στο Μονακό είναι ουκρανικές […] οι πλούσιοι έφυγαν και άφησαν αυτούς που θεωρούσαν αγροτική τάξη να πολεμήσουν αυτούς τους πολέμους. Δεν υπήρχε κίνητρο να σταματήσουν, γιατί όσο έρχονταν τα χρήματα και έκλεβαν, κανείς δεν έλεγχε τίποτα, οπότε δεν υπήρχε λόγος να έρθουν σε ειρήνη».

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν πιθανό ο πατέρας του – ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές ισχυριζόμενος ότι θα μπορούσε να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία – να αποχωρήσει απλά, ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι ίσως το έκανε, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του είναι ένας από τους πιο απρόβλεπτους ανθρώπους στην πολιτική. Υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ήταν πλέον «ο ηλίθιος με το βιβλιάριο επιταγών».