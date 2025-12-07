Ρεκόρ στην ιστορία της Α1 μπάσκετ ανδρών (Greek Basketball League πλέον) αποτελούν τα 12 τρίποντα που πέτυχε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, στη νίκη του Παναθηναϊκού, με 110-66, επί του Πανιωνίου, στο Telekom Center Athens, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ, το ρεκόρ μέχρι σήμερα ήταν 10 εύστοχα τρίποντα και είχε σημειωθεί δύο φορές, αμφότερες τη δεκαετία του 1990 και μάλιστα από… σεσημασμένους σουτέρ: ο Μπάνε Πρέλεβιτς του ΠΑΟΚ το 1990 και ο αυστραλός Σέιν Χιλ της Νήαρ Ηστ το 1999, ήταν οι μοναδικοί παίκτες πριν τον Ρογκαβόπουλο που είχαν ευστοχήσει σε διψήφιο αριθμό τριπόντων, με την απαραίτητη επισήμανση ότι τότε η γραμμή βρισκόταν στα 6,25μ., έναντι 6,75μ. που είναι σήμερα.