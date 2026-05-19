Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει με νέο επεισόδιο απόψε στις 20:50.

Αυτή την εβδομάδα, η Ιωάννα οργανώνει το πιο λαμπερό πάρτι γενεθλίων για τον Μαξιμιλιανό και ο Μιχάλης ψάχνει μια δημιουργική ιδέα για τη νέα γεύση της Chenua.

Ποτέ άλλοτε η καθημερινότητα μιας οικογένειας δεν έφερνε τόσα σπαρταριστά ευτράπελα στη μικρή οθόνη, όσο κάθε νέο επεισόδιο της σειράς «Έχω παιδιά».

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 31 – «Ενοχές» (Τρίτη 19 Μαΐου στις 20:50)

Η Σάρα έρχεται αντιμέτωπη με την πιο κλασική γονεϊκή ενοχή: νιώθει πως δεν περνάει όσο ποιοτικό χρόνο θα ήθελε με τη Χαρά. Την ίδια ώρα στην Chenua, ο Στεφ και η Σόφη αναθέτουν στον Μιχάλη να γράψει ένα ελκυστικό άρθρο για τη νέα τους γεύση. Παράλληλα, τα γενέθλια του Μαξιμιλιανού πλησιάζουν και η Ιωάννα θέλει να διοργανώσει το καλύτερο πάρτι που έγινε ποτέ για τον γιο της.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

