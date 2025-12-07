Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν, κατά τη γενική τους συνέλευση, οι αγροτοκτηνοτρόφοι του κεντρικού μπλόκου της Νίκαιας, με πάνω από 4.000 τρακτέρ και σε μια προσπάθεια να πιέσουν για άμεσες λύσεις, προχωρούν αύριο Δευτέρα σε αποκλεισμό των παραδρόμων στην ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Τα βασικά αιτήματά τους προς την κυβέρνηση αφορούν τις αποζημιώσεις, την αντιμετώπιση της ευλογιάς, τη μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και την ομαλοποίηση των πληρωμών για τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Την Κυριακή, προστέθηκε και νέο μπλόκο στον Πυργετό της Λάρισας, στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τη γέφυρα των Τεμπών.

Την Τετάρτη, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Μαγνησίας προγραμματίζουν δυναμική κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου, αποκλείοντας το. Θα συμμετέχουν και οι αλιείς, με τα καΐκια τους μέσα από τη θάλασσα, σε μια συμβολική κίνηση, προκειμένου να στείλουν το μήνυμα του προβλήματος που προκαλούν, όπως λένε, οι αθρόες εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες.

Μάλιστα, υπάρχει το ενδεχόμενο αύριο να κλείσουν και την παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Αχιλλείου. Αύριο επίσης βγαίνουν στη μία το μεσημέρι οι αγρότες από τον δήμο Δίου-Ολύμπου και θα στήσουν μπλόκο στην εθνική οδό, στο ύψος του Βαρικού, που σημαίνει ότι καθημερινά θα υπάρχουν και νέες κινητοποιήσεις.

«Ήρθαμε για να μείνουμε»

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δηλώνουν με κάθε τρόπο οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα σε εθνικές και επαρχιακές οδούς αλλά και σε τελωνεία, ξεκαθαρίζοντας πως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Στη Γέφυρα Εύηνου, η παλαιά Εθνική Οδός έχει αποκλειστεί από τρακτέρ, ενώ αγρότες της Μαγνησίας έκλεισαν την Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες.

Νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία Οδό, στον κόμβο Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, ενώ οι αγρότες στην Ξάνθη άνοιξαν το μπλόκο της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Βαφέικων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία και τους μεθοριακούς σταθμούς.

Το μεσημέρι, αγρότες των Ιωαννίνων έκλεισαν για τρεις ώρες την πρόσβαση στο αεροδρόμιο της πόλης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δεκάδες ταξιδιώτες.

Την ίδια ώρα, το μπλόκο της Καρδίτσας ενισχύεται διαρκώς με περισσότερα από 2.500 τρακτέρ στο σημείο. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας με συμβολικό αριθμό τρακτέρ στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα στην πόλη. Την Πέμπτη, καλούν στο μπλόκο εκπροσώπους φορέων, σωματείων, αλλά και τον λαό της περιοχής για να συζητήσουν.

Θεσσαλονίκη: Νέα μπλόκα σε Τρίλοφο, Πράσινα Φανάρια και Δερβένι

Αύριο (8/12), στις 15:00, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη των αγροτών της Κεντρικής Μακεδονίας στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, ενώ νέα μπλόκα έχουν ήδη στηθεί στα Πράσινα Φανάρια, στον κόμβο Δερβενίου, καθώς και στον κόμβο Μαλγάρων.

Στο τραπέζι «έπεσε» το σενάριο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί οριστικά αύριο.

Οι αγρότες στο Δερβένι από αύριο μπαίνουν σκληρά στον «χορό» των κινητοποιήσεων, παρατάσσοντας τρακτέρ για μια ώρα στον κόμβο του Δερβενίου, αποκλείοντας τη δίοδο προς Θεσσαλονίκη.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Αθήνα είναι μόνιμα κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών.

Στη Χαλκηδόνα, συνεχίζεται ο ελεγχόμενος αποκλεισμός της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ στα Πράσινα Φανάρια έχει αποκλειστεί η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω Θέρμης και της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανίων.

Στα Πράσινα Φανάρια, το μπλόκο ενισχύθηκε με τρακτέρ από τα Βασιλικά και την Επανομή, ωστόσο την Κυριακή, λίγο μετά τις έξι, οι αγρότες απέσυραν τα βαριά οχήματα που είχαν παρατάξει στον δρόμο, μπροστά από τις κλούβες της αστυνομίας και εν συνεχεία τα παρέταξαν δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Γεωργικής σχολής, ανοίγοντάς την.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα κάνουν αγωγή στην αστυνομία, στις συγκεκριμένες διμοιρίες που είχαν παραταχθεί εκεί, της υποδιεύθυνσης αποκατάστασης τάξης, διότι είναι αυτές -όπως λένε- που αποκλείουν το δρόμο – και όχι τα τρακτέρ.

Από την πλευρά της η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, διαμηνύει ότι εάν δε φύγει και το τελευταίο τρακτέρ από το σημείο, δεν πρόκειται να αποσυρθούν.

Νέο μπλόκο και στο ύψος της Άρτας

Στον κόμβο της Άρτας, στο σημείο όπου εξέρχονται και εισέρχονται τα οχήματα από την Άρτα στην Ιόνια Οδό, η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από τη Φιλιππιάδα, καθώς τρακτέρ κατάφεραν να καταλάβουν το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από και προς την Αμφιλοχία.

Θεωρείται ένα από τα πιο σκληρά αγροτικά μπλόκα, διότι τα τρακτέρ θα κλείσουν τον δρόμο επ’ αόριστον, καθώς δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.

Ενδεχομένως αύριο να σκληρύνουν ακόμη περισσότερο τη στάση τους, κλείνοντας την είσοδο και την έξοδο του αυτοκινητόδρομου.

Προμαχώνας: Άνοιξαν το μπλόκο οι αγρότες

Οι αγρότες άνοιξαν το μπλόκο στον Προμαχώνα, ενώ μεγάλες ουρές από φορτηγά σχηματίστηκαν μετά την εξάωρη αναμονή.

Από τις 12 παρά τέταρτο μέχρι το απόγευμα, που οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν τον δρόμο, πάνω από 200 νταλίκες ήταν εγκλωβισμένες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στον Προμαχώνα θα κάνουν αύριο πιο δυναμικές κινητοποιήσεις και θα κλείσουν για περισσότερη ώρα το τελωνείο.

Κλιμακώνουν κινητοποιήσεις οι αγρότες και στην Κρήτη

Σε νέο γύρο κινητοποιήσεων προχωρούν από τη Δευτέρα (08/12) οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης. Έτσι, με απόφαση της ΓΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ξεκίνησαν το μπλόκο στον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά για μισή ώρα διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων επί του ΒΟΑΚ από τις δύο ως τις δύο και μισή το μεσημέρι.

Τη Δευτέρα, οι κτηνοτρόφοι των Χανίων θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι στον κόμβο της Σούδας και από εκεί θα κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», όπου θα αποκλείσουν την είσοδο. Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι το μπλόκο θα είναι διαρκείας. Ενώσεις επαγγελματικές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Αυτοδιοικητικής κοινότητας, σύλλογοι και οργανώσεις, στηρίζουν με μηνύματα τους τους αγροκτηνοτρόφους του νομού Χανίων.

Μεγάλο συλλαλητήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και στο Ηράκλειο, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν δώσει ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 11:30 το πρωί. Εκεί αναμένεται να αποφασίσουν τον τρόπο διαμαρτυρίας και συγκεκριμένα το πού θα στηθεί μπλόκο. Σε ανακοίνωσή τους οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, προειδοποιούν για αποκλεισμούς σε αεροδρόμιο και λιμάνι.

Η ακύρωση της συνάντησης επταμελούς αντιπροσωπείας της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών Κρήτης με τον υπουργό Οικονομικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία θα γίνονταν παρουσία των βουλευτών και του Περιφερειάρχη, επιδείνωσε το ήδη αρνητικό κλίμα, κι έτσι από αύριο Δευτέρα, οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν σε όλο το νησί.

Πελοπόννησος: Έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός στο Αίγιο και η νέα Εθνική Πατρών – Πύργου

Οι αγρότες έκλεισαν την Παλαιά Εθνική Οδό στο Αίγιο, ενώ θα κινηθούν στην Ολυμπία Οδό την οποία θα κλείσουν συμβολικά για μία ώρα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής.

Παράλλλα, έκλεισε νωρίτερα την Κυριακή και στα δύο ρεύματα, η κυκλοφορία στη νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας, με τους αγρότες να καταλαμβάνουν το δρόμο με τρακτέρ στον ομώνυμο κόμβο, από τον οποίο έχουν πλέον αποχωρήσει. Πλέον η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου έχει αποκατασταθεί, ωστόσο ο νέος αυτοκινητόδρομος θα παραμείνει κλειστός.

Οι αγρότες προανήγγειλαν συνέλευση αύριο στις 17:30, προκειμένου να συζητήσουν τις μορφές δράσης. Η πιθανότερη απόφαση είναι να προχωρήσουν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της Πατρών – Πύργου, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας.