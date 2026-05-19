Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ραγδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της πολυεθνικής αλυσίδας ένδυσης Mango, Ίσακ Άντιτς. Ο αρμόδιος δικαστής της δικαστικής περιφέρειας του Μαρτορέλ στη Βαρκελώνη διέταξε την Τρίτη την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του εκλιπόντος, Τζόναθαν Άντιτς, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε τελικά ελεύθερος, καθώς η νομική του ομάδα κατέβαλε μέσω τραπεζικού εμβάσματος την ορισθείσα εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα, με σύμφωνη γνώμη δικαστή και εισαγγελίας, επιβλήθηκαν στον Τζόναθαν Άντιτς τρεις περιοριστικοί όροι: η υποχρεωτική εβδομαδιαία εμφάνιση στο δικαστήριο, η κατάσχεση του διαβατηρίου του και η απαγόρευση εξόδου από την ισπανική επικράτεια.

Το χρονικό της σύλληψης και η δικαστική εξέταση

Η δικαστική διάταξη εκδόθηκε λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική επιχείρηση της καταλανικής αστυνομίας (Mossos d’Esquadra) νωρίς το πρωί της Τρίτης, κατά την οποία συνελήφθη ο Τζόναθαν Άντιτς στην κατοικία του. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την άρση του απορρήτου της δικαστικής έρευνας, η οποία παρέμενε υπό σφραγίδα επί μήνες.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Μαρτορέλ στις 12:30 μ.μ. υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο Άντιτς επέλεξε να απαντήσει αποκλειστικά και μόνο στις ερωτήσεις του συνηγόρου του, του διακεκριμένου νομικού Cristóbal Martell.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης, ακολούθησε ακροαματική διαδικασία κατά την οποία η εισαγγελέας Τερέζα Γιολντί εισηγήθηκε τη δέσμη των προληπτικών μέτρων, η οποία έγινε δεκτή στο σύνολό της από την έδρα. Σημειώνεται ότι το Μαρτορέλ αποτελεί την έδρα της δικαστικής περιφέρειας που έχει υπό τη δικαιοδοσία της τον δήμο Κολμπάτο, στους πρόποδες του όρους Μοντσεράτ, όπου σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό.

Από το «ορειβατικό ατύχημα» στην ποινική δίωξη

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του 71χρονου δισεκατομμυριούχου Ίσακ Άντιτς, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024 μετά από πτώση από ύψος άνω των 100 μέτρων, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο βουνό Μοντσεράτ. Μοναδικός σύντροφος του επιχειρηματία στην εν λόγω εκδρομή ήταν ο πρωτότοκος γιος του, Τζόναθαν.

Αν και οι καταλανικές αρχές εξέτασαν αρχικά το συμβάν ως ένα δυστύχημα ορειβατικής φύσης, η κατεύθυνση των ερευνών άλλαξε ριζικά όταν εντοπίστηκαν σοβαρές αντιφάσεις στις δύο πρώτες καταθέσεις που έδωσε ο Τζόναθαν Άντιτς ως μάρτυρας. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ο κατηγορούμενος βρισκόταν στο στόχαστρο των αρχών τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε και του ζητήθηκε να παραδώσει οικειοθελώς το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο έκτοτε αναλύεται διεξοδικά για την ανεύρεση πιθανού κινήτρου. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κατηγορούμενος είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο σημείο του βουνού λίγες ημέρες πριν από το συμβάν – ενέργεια την οποία η υπεράσπιση αποδίδει σε «προετοιμασία της εκδρομής».

Εταιρικές συγκρούσεις και κληρονομικές διαφορές

Οι αρχές εστιάζουν πλέον το ενδιαφέρον τους στο ιστορικό των σχέσεων μεταξύ πατέρα και γιου, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από ένταση, με επίκεντρο τη διοίκηση της Mango. Ο Ίσακ Άντιτς είχε παραδώσει τα ηνία της εταιρείας στον πρωτότοκο γιo του το 2014, ωστόσο αναγκάστηκε να επιστρέψει ενεργά στην ηγεσία έναν χρόνο αργότερα λόγω της αποτυχίας του πλάνου διαδοχής, γεγονός που προκάλεσε σοβαρούς τριγμούς στις μεταξύ τους σχέσεις.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά τον θάνατο του επιχειρηματία –του πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλονία, με περιουσία που αγγίζει τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το περιοδικό Forbes– λόγω διαφωνιών σχετικά με τη διανομή της κληρονομιάς. Η διαθήκη, η οποία υπεγράφη τον Ιούλιο του 2023, προέβλεπε ισότιμη κατανομή στα τρία του παιδιά και ένα κληροδότημα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για τη σύντροφό του. Η τελευταία προσέβαλε το ποσό ως ανεπαρκές, αξιώνοντας 70 εκατομμύρια ευρώ, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν τελικά σε μια προκαταρκτική συμβιβαστική συμφωνία ύψους περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η στάση της οικογένειας Άντιτς

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η οικογένεια Άντιτς τόνισε αρχικά ότι η συνεργασία του Άντιτς με τις αρχές «ήταν και παραμένει απόλυτη», αποφεύγοντας περαιτέρω σχόλια λόγω του απορρήτου της διαδικασίας.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, η οικογένεια εξέδωσε νέα ανακοίνωση με την οποία στηρίζει σθεναρά την αθωότητα του Τζόναθαν Άντικ και ζητά τον πλήρη σεβασμό του τεκμηρίου της αθωότητάς του. «Δεν υφίστανται νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του, ούτε πρόκειται να βρεθούν», δήλωσαν εκπρόσωποι της οικογένειας, εκφράζοντας την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι η δικαστική έρευνα θα δικαιώσει τον κατηγορούμενο.