Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα το βράδυ Τρίτης (τοπική ώρα), σε μια κρατική επίσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με στόχο να προβάλει μια εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη κινεζική πρωτεύουσα.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Πούτιν προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου, όπου τον περίμεναν στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι για να τον υποδεχτούν.

Τι θα συζητήσουν Πούτιν και Σι

Ηλικιών 73 και 72 ετών αντίστοιχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν τρόπους για να «ενισχύσουν» τη διμερή στρατηγική σύμπραξη και «θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία.

Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

Μόλις που είχε προλάβει ο ένοικος του Λευκού Οίκου να ολοκληρώσει την Παρασκευή την επίσκεψή του, την πρώτη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα εδώ και εννέα χρόνια, και επισημοποιήθηκε η έλευση στη χώρα του επικεφαλής του Κρεμλίνου.

Στη συνάντηση Πούτιν – Σι, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντίμιτρι Πεσκόφ προ ημερών, οι δύο άνδρες θα συζητήσουν μεταξύ άλλων και για όσα ειπώθηκαν μεταξύ του κινέζου ηγέτη και του προέδρου των ΗΠΑ για όλα τα ζητήματα ενδιαφέροντος.

Τι είπε ο Πούτιν πριν την άφιξή του στο Πεκίνο

Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ώρες πριν την διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο, διαβεβαίωσε ότι οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μια την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους.

Η σχέση ανάμεσα στις δυο χώρες έχει φθάσει σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου» όσον αφορά την αλληλοκατανόηση και την εμπιστοσύνη, είπε ο Πούτιν. Οι δυο χώρες θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή και βασισμένο στις αρχές της ισότητας, να «υποστηρίξουν η μια την άλλη σε ζητήματα που αφορούν τα κεντρικά συμφέροντά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και ενότητας», επέμεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Οι δυο πλευρές επεκτείνουν ενεργά τους δεσμούς τους σε οικονομικό, πολιτικό και αμυντικό επίπεδο, ανέφερε, μιλώντας για «στενή» και «στρατηγική» σχέση που διαδραματίζει «σταθεροποιητικό ρόλο» στις διεθνείς σχέσεις.

«Δεν ευθυγραμμιζόμαστε εναντίον οποιουδήποτε, εργαζόμαστε για την υπόθεση της ειρήνης και οικουμενικής ευημερίας», πρόσθεσε ο ρώσος πρόεδρος στο μήνυμα αυτό.