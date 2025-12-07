Παιχνίδι για γερά νεύρα με… μπόλικο VAR και γκρίνια για τη διαιτησία, στην «AEL FC Arena», με την ομάδα της Λάρισας να παίρνει τον βαθμό της ισοπαλίας με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Πέρες, αλλά γύρισε το σκορ με Καλάμπρια και Μπακασέτα (πέναλτι με onfield review όπως και αυτό της ΑΕΛ).

Την τελευταία λέξη, όμως, είπαν οι «βυσσινί», οι οποίοι έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Ευαγγέλου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι προτελευταίοι «βυσσινί» ανέβηκαν στους 8 βαθμούς (σε 13 παιχνίδια), ενώ το 6ο «τριφύλλι» στους 19 (σε 12 ματς).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, στην πρώτη αξιόλογη στιγμή στο 12ο λεπτό, ο Τετέ συνέκλινε, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο, αλλά το σουτ που δοκίμασε, σταμάτησε στον Αναγνωστόπουλο που μπλόκαρε άνετα τη μπάλα. Στο 19o λεπτό, μετά από κόρνερ του Μπακασέτα, ο Τουμπά έπιασε τη κεφαλιά, αλλά ο γκολκίπερ των γηπεδούχων μπλόκαρε ξανά.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, η ΑΕΛ Novibet άνοιξε το σκορ. Συγκεκριμένα, στο 37ο λεπτό, ο Μλαντένοβιτς έκανε λάθος στο χώρο του κέντρου, οι γηπεδούχοι βγήκαν στην αντεπίθεση, ο Στάικος «μοίρασε» στον Γκάρατε, εκείνος έκανε το διαγώνιο σουτ, ο Κότσαρης απέκρουσε και ο ολομόναχος Πέρεθ πλάσαρε στην ανυπεράσπιστη εστία.

Μόλις έξι λεπτά αργότερα, πάντως, το «τριφύλλι» έφτασε στην ισοφάριση. Μετά από σέντρα του Φίλιπ Μλαντένοβιτς από αριστερά, ο Ντάβιντε Καλάμπρια «πετάχτηκε» στο ύψος του πέναλτι και με «σεντερφορίσια» κεφαλιά έκανε το 1-1. Πραγματικά εξαιρετικό γκολ από τον Ιταλό αμυντικό. Αυτό ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο β’ μέρος, η φάση που έφερε την ολική ανατροπή για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 73ο λεπτό, όταν από βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Ζαρουρί έκανε την προσποίηση στον Φεριγκρά, ο οποίος τον ανέτρεψε. Ο Ευαγγέλου δεν υπέδειξε κατευθείαν την παράβαση, με τον VAR Κουμπαράκη να τον φωνάζει για να επανεξετάσει την φάση και εν τέλει να υποδεικνύει το πέναλτι.

Την ευθύνη του τρίτου σερί πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός ανέλαβε ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος με πολύ δυνατή εκτέλεση κοντά στο κέντρο της εστίας ανέτρεψε τα δεδομένα.

Ο Τετέ είχε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 1-3 και να καθαρίσει το τρίποντο και στις καθυστερήσεις έγινε το… μπάχαλο. Ο Μλαντένοβιτς έκανε πεντακάθαρο πέναλτι στον Πασά για τράβηγμα, αλλά ο Ευαγγέλου… δεν το είδε. Αντίθετα, έδωσε επιθετικό φάουλ. Το VAR, όμως, τον κάλεσε να δει τη φάση και υπέδειξε την πεντακάθαρη παράβαση, με τον Πασά από την άσπρη βούλα στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώνει το τελικό 2-2.

Ο Μλαντένοβιτς, μάλιστα, αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε, ολοκληρώνοντας την κακή του βραδιά όντας ο μοιραίος παίκτης του Τριφυλλιού.

ΑΕΛ NOVIBET: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (64′ Κοβάσεβιτς), Δεληγιαννίδης, Ηλιάδης (64′ Παπαγεωργίου), Τσάκλα, Φερίγκρα, Πέρες (75′ Σουρλής), Στάικος, Γκαράτε, Αντράντα (75′ Ατανάσοβ), Χατζηστραβός (81′ Πασάς)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας (80′ Τζούριτσιτς), Ζαρουρί (80′ Ντέσερς), Τετέ (90+11′ Γέντβαϊ), Σβιντέρσκι (58′ Πάντοβιτς)