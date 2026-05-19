Ένα μυστικό ραντεβού που εκλήφθηκε ως εφήμερη σχέση πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός πολυτελούς ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη, μια ευγενική άρνηση και μια σπίθα αλληλοθαυμασμού. Τι συνέβη όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα συνάντησε για 60 λεπτά τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ στη Νέα Υόρκη;

Ένα εκτενές, περιγραφικό απόσπασμα στο «Vanity Fair» από το επικείμενο βιβλίο The Kennedys and the Windsors: The Story of Two Dynasties, One Born, One Made της Κάρολιν Χέιλμαν, το οποίο τρυπώνει στα ενδότερα εκείνης της μυστικής σαν φυλαχτό συνάντησης, αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα άγνωστα γεγονότα ανάμεσα στον λατρεμένο πρίγκιπα της Αμερικής και τη λατρεμένη πριγκίπισσα της Βρετανίας. Γεγονότα που δεν άγγιξε η πολυσυζητημένη τηλεοπτική σειρά «Love story», που έφερε ξανά στο προσκήνιο τη σχέση του JFK Jr με την σύζυγό του Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι, όπως και την τραγωδία του πρόωρου χαμού τους. Τελικά, ο Τζον και η Νταϊάνα είχαν παράλληλες ζωές που διακόπηκαν απότομα πάνω στην ακμή τους.

Νταϊάνα και Τζον: Η άγνωστη σύνδεση

Το 1995 – όπως σημειώνει η Κάρολιν Χέιλμαν – λίγες γυναίκες στον κόσμο ήταν πιο διάσημες από την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Χωρισμένη από τον πρίγκιπα Κάρολο αλλά όχι ακόμη διαζευγμένη, η Νταϊάνα και η προσωπική της ζωή αποτελούσαν αδιάκοπο αντικείμενο ενδιαφέροντος για το κοινό και τον Τύπο, τόσο στη γενέτειρά της, την Αγγλία, όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένα τεύχος του περιοδικού George του JFK Jr με τη πριγκίπισσα Νταϊάνα στο εξώφυλλο ήταν βέβαιο ότι θα πουλούσε στους διαφημιστές και στα περίπτερα της εποχής. Επιπλέον, ταίριαζε απόλυτα με το πνεύμα του ανερχόμενου τότε εντύπου.

«Ήταν προφανές γιατί ο Τζον επιθυμούσε να την έχει στο εξώφυλλο, καθώς προσπαθούσε να αποτυπώσει τη διασταύρωση πολιτικής και διασημότητας στο περιοδικό του. Η Lady Di, εκείνη τη στιγμή, ήταν το ιδανικό παράδειγμα αυτού του συνδυασμού. Ήταν μια διασημότητα, μια γαλαζοαίματη με συγκεκριμένο ρόλο, αλλά είχε επίσης προσωπική και πολιτική αποστολή. Είχε ιδέες για το πώς ήθελε να βοηθήσει τον κόσμο. Είχε τις δικές της αντιλήψεις για την προσφορά της», σχολιάζει η στενή φίλη του Τζον και καλλιτέχνιδα Σάσα Τσερμάγιεφ. «Την αγαπούσε και η Αμερική. Την αγαπούσαν όλοι».

Ο Τζον και η Νταϊάνα έμοιαζαν να ταιριάζουν μοναδικά. Ήταν λαμπεροί, όμορφοι και χαρισματικοί αλλά υπήρχε και ουσία πίσω από την εικόνα. Και οι δύο συχνά υποτιμούνταν από το κοινό και τους γύρω τους. Δημοσιογραφικά, μια συνομιλία ανάμεσά τους φάνταζε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

«Ήταν το αμερικανικό ισοδύναμο της Νταϊάνα», σχολιάζει για τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ ο Βρετανός φωτογράφος Platon, που συνεργαζόταν συχνά μαζί του στο George. «Και οι δύο είχαν αυτή τη διακριτική αύρα στα media· δεν χρειάζονταν να φωνάζουν για το ποιοι είναι ή τι κάνουν. Αρκούσε ένα ντροπαλό βλέμμα και αμέσως σε τραβούσαν. Και αυτό δεν μπορεί να το κατασκευάσει καμία εταιρεία PR. Δεν ήταν στρατηγική. Ήταν αληθινό. Και οι δύο κουβαλούσαν περίπλοκες κληρονομιές και ιστορίες στο απόγειο της επιρροής τους. Και δεν έμοιαζαν να εκλιπαρούν για προσοχή. Ήξεραν ότι είχαν αυτή τη σιωπηλή δύναμη που δεν καλλιεργείται. Απλώς υπάρχει. Και δεν μπορώ να σου πω πόσοι διάσημοι θα ήθελαν να είχαν έστω και το ελάχιστο από αυτή την αύρα».

Η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Αρχικά, ο Τζον έστειλε στη Νταϊάνα μια επιστολή ζητώντας συνάντηση και, σύμφωνα με τον ιδιωτικό της γραμματέα Πάτρικ Τζέφσον, εκείνη «έδειξε πρόθυμη στην ιδέα».

Έτσι κανονίστηκε ένα ραντεβού στο ξενοδοχείο Carlyle, κατά την επίσκεψή της στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 1995. Η Νταϊάνα βρισκόταν στην αμερικανική μητρόπολη για να παραλάβει διάκριση για την ανθρωπιστική της δράση στο ετήσιο γκαλά των βραβείων του οργανισμού για τους πάσχοντες από εγκεφαλική παράλυση «United Cerebral Palsy».

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε μόλις έναν μήνα μετά τη συγκλονιστική συνέντευξή της – αποκάλυψη στο Panorama του BBC και στον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ, όπου μίλησε ανοιχτά για τα προβλήματα στον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο και την περιβόητη εξωσυζυγική του σχέση με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. «Συμφωνήσαμε ότι θα έβρισκε χρόνο στο πρόγραμμά της στη Νέα Υόρκη για να τον συναντήσει. Κανείς δεν ήθελε να γίνει η συνάντηση δημοσίως», θυμάται ο Πάτρικ. Οπότε η συνάντηση ορίστηκε για το μεσημέρι, όταν, θεωρητικά, το ξενοδοχείο θα είχε τη λιγότερη κίνηση.

«Πιστεύω ότι ο κόσμος φαντάζεται ότι έχουμε ένα ειδικό τηλέφωνο στο γραφείο μου, στο γραφείο της Νταϊάνα και στο γραφείο της πριγκίπισσας Στέφανι, και ότι αν το σηκώσουμε, θα απαντήσει ο άλλος», είχε πει κάποτε ο Τζον αστειευόμενος.

Αν και δεν ήταν ακριβώς φίλοι, η Νταϊάν και ο Τζον είχαν συναντηθεί στο παρελθόν. Περίπου μια δεκαετία νωρίτερα, είχαν παρευρεθεί και οι δύο σε ένα γεύμα στη φάρμα της Μπάνι Μέλον στη Βιρτζίνια, κατά τη διάρκεια της βασιλικής επίσκεψης του βρετανικού στέμματος στην Ουάσινγκτον το 1985. «Έχει το πιο ασυνήθιστο βλέμμα που κοιτάει ψηλά, πραγματικά σαγηνευτικό», είχε πει τότε στον φίλο του Μπίλι Νούναν, σημειώνοντας ότι είχε επίσης «τα πιο ασυνήθιστα μπλε μάτια».

Αλλά δέκα χρόνια αργότερα, αυτή η συνάντηση δεν ήταν ραντεβού, ούτε καν κοινωνική επίσκεψη. Ο Τζον βρισκόταν εκεί για επαγγελματικούς λόγους. Ήθελε να ζητήσει από την πριγκίπισσα Νταϊάνα να ποζάρει για το εξώφυλλο του περιοδικού George. Ο Τζον ήταν ενθουσιασμένος, αλλά ήταν επίσης «ενοχλημένος από το γεγονός ότι όλοι υπαινίσσονταν ότι αν οι δυο τους μπορούσαν να είναι μαζί, θα ήταν ένας παραδεισένιος γάμος», σχολιάζει η Σάσα Τσερμάγιεφ. «Η κλασική ιδέα ότι οι μοναρχίες πρέπει να ενωθούν για το καλό των οικογενειών, ήταν κραταιή».

Και από την πρώτη στιγμή, ο Τζον περίμενε ότι κάποιος θα διέρρεε τις λεπτομέρειες αυτής της συνάντησης στον Τύπο.

«Όταν μιλάς για ανθρώπους τόσο διάσημους, το ενδιαφέρον ξεκινάει απλώς και μόνο αν τους δουν στο δρόμο», δηλώνει ο Ρίτσαρντ Τζόνσον, ο περίφημος αρθρογράφος, υπεύθυνος της διάσημης στήλης κουτσομπολιού γύρω από τη ζωή των διασημοτήτων «Page Six» στη New York Post στα ‘90s. «Οι φωτογράφοι αρχίζουν να βγάζουν φωτογραφίες. Δεν χρειάζεται καν να κάνουν κάτι». Μια φωτογραφία που θα αποδείκνυε ένα ραντεβού μεταξύ της «Πριγκίπισσας του Λαού» (ένας τίτλος που απονεμήθηκε στη Νταϊάνα μετά το θάνατό της από τον Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ) και του «Πρίγκιπα της Αμερικής» (όπως ο Τζον ήδη αναφερόταν στον Τύπο) το καλοκαίρι του 1995; Αυτό θα ήταν σίγουρα πρωτοσέλιδο.

Όσα έγιναν στο ρετιρέ στο Carlyle

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα έμενε πάντα στο Carlyle, στην κομψή συνοικία Άπερ Ιστ Σάιντ της Νέας Υόρκης, που για καιρό αποτελούσε το αγαπημένο κατάλυμα της βασιλικής οικογένειας κατά τις επισκέψεις της στη Νέα Υόρκη. Ο Τζέιμς Σέργουιν, ο διευθυντής του ξενοδοχείου εκείνη την εποχή, συνέβαλε ακόμη περισσότερο στη γοητεία του. Είχε εργαστεί κάποτε για τη Λαίδη Ελίζαμπεθ Άνσον, ξαδέλφη της Βασίλισσας Ελισάβετ, και κατανοούσε απόλυτα την ανάγκη της Νταϊάνα για ιδιωτικότητα, περιγράφοντας τη διακριτικότητα του ξενοδοχείου ως «εξαιρετική». «Δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο πολλά άλλα ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης, οπότε μπορούσες να το διαχειριστείς με έναν ελαφρώς διαφορετικό τρόπο», λέει ο ίδιος.

Και ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ γνώριζε πολύ καλά το κατάλυμα και τα μέτρα ασφαλείας του· είχε ζήσει εκεί με τη μητέρα και την αδελφή του τα χρόνια που ακολούθησαν τον θάνατο του πατέρα του.

Ο Τζον και η βοηθός του, Ρόουζ – Μαρί Τερένζιο, εισήλθαν από την κεντρική είσοδο του ξενοδοχείου πηγαίνοντας στο ραντεβού με τη Νταϊάνα, αποφεύγοντας τους δημοσιογράφους που περίμεναν στην άλλη πλευρά. Ο Πάτρικ περίμενε τον Τζον στο διάδρομο ανάμεσα στο φουαγιέ και το μπαρ. Επειδή ήταν σκοτεινά, ο Πάτρικ Τζέφσον δεν αναγνώρισε από μακριά τον ψηλό άντρα καθώς πλησίαζε, αλλά ο Τζον του έτεινε αμέσως το χέρι. «Τζον Κένεντι», είπε, παρουσιάζοντας τον εαυτό του, παρά το γεγονός ότι όλοι στην αίθουσα —και σχεδόν όλοι στον κόσμο— ήξεραν ακριβώς ποιος ήταν. Πάντα το έκανε αυτό. «Ήταν πολύ, πολύ ευγενικός. Θα έλεγα και σεμνός. Δεν είχε καμία αλαζονεία. Ήταν αρκετά σωστός και ευπρεπής», είπε ο Πάτρικ.

Κατευθύνθηκαν προς το ασανσέρ, αφήνοντας τη Ρόουζ-Μαρί στο λόμπι. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα τους υποδέχτηκε στη σουίτα του ρετιρέ —όπως και ο Τζον, ήταν ντυμένη κομψά. «Ήταν μια επαγγελματική συνάντηση. Με επαγγελματική ενδυμασία», είπε ο Πάτρικ.

Μόλις μπήκαν στο δωμάτιο, οι δύο κάθισαν σε ένα τραπέζι για να μιλήσουν. Σερβιρίστηκε τσάι, ή ίσως ήταν σαμπάνια — αυτή η λεπτομέρεια έχει χαθεί στα βάθη της ιστορίας, αλλά ανεξάρτητα από τα ποτά, ο JFK Jr φαινόταν νευρικός.

«Την θαύμαζε πολύ», είπε ο Πάτρικ. «Δεν ένιωθε άβολα, αλλά σίγουρα φαινόταν να συμπεριφέρεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», και είχε πλήρη συνείδηση ότι ζητούσε μια χάρη από τη Νταϊάνα. Η Νταϊάνα, από την άλλη πλευρά, ήταν ατάραχη. «Ήταν πολύ ψύχραιμη και χαρούμενη, χαμογελαστή και φιλόξενη».

Παρά το άγχος, ο Τζον δεν άργησε να κάνει την πρότασή του. Έσκυψε μπροστά στην καρέκλα του και ζήτησε από τη Νταϊάνα να ποζάρει για το εξώφυλλο του περιοδικού George – οι αφηγήσεις των παρευρισκόμενων σε αυτό το σημείο διαφέρουν ως προς το ποιο τεύχος αφορούσε η πρόταση. Όπως το έθεσε ο δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Τζόνσον: «Υποψιάζομαι ότι η πρόσκληση ετέθη περίπου με ύφος: “Όποτε στο καλό θες”.»

Ο Τζον είχε φέρει μαζί του διάφορες ιδέες για τη φωτογράφιση του εξωφύλλου. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, ο Ματ Μπέρμαν (που δεν είχε καμία συγγένεια με τον συνιδρυτή του), είχε φτιάξει πρόχειρα σκίτσα της Νταϊάνα σε χαρτί διαφάνειας με μαρκαδόρο, για να της δείξει πώς θα μπορούσε να μοιάζει η φωτογραφία. Σε ένα από αυτά εμφανιζόταν να φοράει ένα τριγωνικό καπέλο, όπως αυτά της Επανάστασης· σε ένα άλλο, παραδόξως, την έδειχνε στο πίσω κάθισμα μιας λιμουζίνας με το παράθυρο μισάνοιχτο, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τους φωτογράφους.

Εκείνη την εποχή το περιοδικό George – αν και στα πρώτα του βήματα – είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τη χαρακτηριστική αισθητική του: διάσημοι φωτογραφίζονταν ντυμένοι ως ιστορικές αμερικανικές μορφές. Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ είχε ποζάρει ως πατριώτισσα Μπέτσι Ρος (η Αμερικανίδα που βοήθησε στον σχεδιασμό της πρώτης αμερικανικής σημαίας), ο Χάρισον Φορντ ως Αβραάμ Λίνκολν, η Σίντι Κρόφορντ ως Τζορτζ Ουάσιγκτον.

Παρά την αντιπαράθεση που προκάλεσε, για ένα τεύχος αφιερωμένο στα πεντηκοστά γενέθλια του Προέδρου Μπιλ Κλίντον, η Ντρου Μπάριμορ πόζαρε στο εξώφυλλο φορώντας ένα εφαρμοστό φόρεμα στο χρώμα του δέρματος — μια όχι και τόσο διακριτική αναφορά στη μνημειώδη γενεθλιακή σερενάτα της Μέριλιν Μονρόε προς τον Πρόεδρο Κένεντι. Η λογική του Τζον ήταν: «Γιατί είναι εντάξει για όλους τους άλλους να παίζουν με την πολιτική εικονογραφία της οικογένειάς μου, ενώ εγώ δεν μπορώ; Είναι η δική μου οικογένεια, δεν με προσβάλλει. Γιατί να είναι προσβλητικό για εσάς;» Στο σημείωμά του ως εκδότης για εκείνο το τεύχος, έγραψε απλά: «Και στο εξώφυλλό μας, η Ντρου Μπάριμορ αναβιώνει αυτό που ίσως είναι το πιο αξιομνημόνευτο “Happy Birthday” που έχει τραγουδηθεί στην ιστορία της αμερικανικής πολιτικής. Στην υγειά μας!»

Ωστόσο, η Νταϊάνα είχε ήδη αποφασίσει να αρνηθεί. Ήθελε πρώτα το περιοδικό να αποδείξει την επιτυχία του πριν συνδεθεί δημoσίως μαζί του. «Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα, Τζον. Σε ευχαριστώ. Αλλά ελπίζω να με συγχωρέσεις αν δεν αποδεχθώ αυτή την ευκαιρία τώρα. Ίσως όμως για το πεντηκοστό ή το εκατοστό τεύχος σας», του είπε.

Παρότι απογοητευμένος, ο Τζον αποδέχθηκε αμέσως την απόφασή της και η συζήτηση στράφηκε αλλού. Μίλησαν για τη Μητέρα Τερέζα, με την οποία και οι δύο είχαν περάσει χρόνο, αλλά και για την ανατροφή των παιδιών. Η Νταϊάνα ενδιαφερόταν ιδιαίτερα να μάθει πώς η Τζάκι Κένεντι είχε μεγαλώσει τον Τζον και την αδελφή του Καρολάιν, καθώς ήθελε να μεγαλώσει τον Ουίλιαμ και τον Χάρι με παρόμοιο τρόπο.

Φλερτ ή γνήσια φιλία;

Χρόνια αργότερα, λίγο πριν από τον θάνατό της, η Νταϊάνα θα έλεγε στη δημοσιογράφο Τίνα Μπράουν για τον πρωτότοκό της γιο Ουίλιαμ: «Ελπίζω να μεγαλώσει και να γίνει τόσο έξυπνος όσο ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Θέλω ο Ουίλιαμ να μπορεί να χειρίζεται τα πράγματα τόσο καλά όσο ο Τζον». Η Νταϊάνα θαύμαζε από καιρό την Τζάκι και έβλεπε ομοιότητες στον τρόπο ζωής τους. «Την ενδιέφερε πολύ», κατά τον Γκρέιντον Κάρτερ του Vanity Fair, ο οποίος σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια ενός δείπνου η Νταϊάνα «ήθελε επίμονα να μάθει πώς συμπεριφερόταν η οικογένεια Κένεντι στη Τζάκι Κένεντι, επειδή, νομίζω, ένιωθε ότι υπήρχαν ομοιότητες μεταξύ του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπιζόταν η Τζάκι και του τρόπου με τον οποίο την αντιμετώπιζε η βασιλική οικογένεια».

Τελικά, ο Τζον και η Νταϊάνα πέρασαν μαζί περίπου μία ώρα, η οποία ήταν «αρκετά ευχάριστη». «Θυμάμαι ότι ένιωσε ότι η συνάντηση με τη βασιλική οικογένεια ήταν πιο διασκεδαστική από ό,τι περίμενε, λίγο πιο αυθεντική», σημειώνει η Σάσα Τσερμάγιεφ για τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ. «Νομίζω ότι του άρεσε, ας το θέσουμε έτσι».

Και παρά τις μεταγενέστερες φήμες ότι το ζευγάρι είχε μια σχέση που ολοκληρώθηκε στο Carlyle εκείνη την ημέρα σε μια «στιγμή καθαρής λαγνείας», ο Πάτρικ Τζέφσον επιβεβαιώνει ότι παρέμεινε στο δωμάτιο όλη την ώρα. «Παρέμεινα στο δωμάτιο καθ’ όλη τη διάρκεια και δεν αντιλήφθηκα καμία τρελή, παθιασμένη δραστηριότητα», είπε. «Η παρατήρησή μου ήταν ότι ήταν ένα είδος αμοιβαίας διερεύνησης. Ήταν ένα είδος αξιολόγησης, και δεν ήταν εμφανώς φλερτ, αλλά ήταν φιλικό».

Πριν από τη συνάντηση, ο Πάτρικ και η Νταϊάνα είχαν συζητήσει πόσο θα άφηναν τη συζήτηση να συνεχιστεί. Όταν έφτασε εκείνη η στιγμή, ο Πάτρικ διέκοψε, ζητώντας συγγνώμη και λέγοντας κάτι σαν: «Πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο», δίνοντας στην πριγκίπισσα μια δικαιολογία για να φύγει.

Καθώς ο Τζον κατευθυνόταν προς τα κάτω, η Νταϊάνα γύρισε προς τον Πάτρικ και είπε «κάτι σαν: “Πήγε καλά, και ήταν το σωστό που έπρεπε να γίνει”».

Η υπόσχεση

Όμως, αν και το αίτημα να εμφανιστεί σε ένα από τα πρώτα εξώφυλλα απορρίφθηκε, ο Τζον δεν έφυγε από το ξενοδοχείο εντελώς με άδεια χέρια· η Νταϊάνα του έγραψε ένα σημείωμα που έλεγε: «Σ’ ευχαριστώ πολύ, αλλά όχι αυτή τη στιγμή». Η Lady Di είχε συμφωνήσει να εξετάσει το ενδεχόμενο να εμφανιστεί σε κάποιο μελλοντικό εξώφυλλο του George, ίσως απολαμβάνοντας την πρόκληση που δημιουργούσε η υπόσχεση μιας μελλοντικής συνέντευξης, για την οποία όμως θα έπρεπε να περιμένουν.

Ο Τζον δεν εγκατέλειψε ποτέ την ιδέα να βάλει ένα μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο εξώφυλλό του. Διατήρησε επαφή με τη Νταϊάνα, ζητώντας της συνέντευξη περισσότερες από μία φορές. Τον Φεβρουάριο του 1997, εκείνη του έγραψε ένα γράμμα, ευχαριστώντας τον Τζον που της έστελνε τεύχη του περιοδικού, αλλά για άλλη μια φορά, έπρεπε «δυστυχώς» να απορρίψει την πρότασή του. Ωστόσο, δεν ήταν μια κατηγορηματική άρνηση.

Για άλλη μια φορά, πρότεινε ότι θα επικοινωνούσε μαζί του όταν θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια συζήτηση. Ολοκλήρωσε το σημείωμα γράφοντας: «Ελπίζω» —με την λέξη «ελπίζω» υπογραμμισμένη— «τα μέσα ενημέρωσης να αφήνουν ήσυχους τόσο εσένα όσο και την Κάρολιν. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι, αλλά είτε το πιστεύεις είτε όχι, οι χειρότεροι παπαράτσι βρίσκονται εδώ στην Ευρώπη!»

«Νομίζω ότι τον είδε ως ένα άλλο θύμα, αν μπορείς να το πεις έτσι, της ζωής στο δημόσιο βλέμμα και της δυσκολίας να ξέρεις ποιον να εμπιστευτείς», τονίζει ο Πάτρικ. «Και νομίζω ότι αυτό δημιούργησε μια σύνδεση μεταξύ τους. Δεν θα το αποκαλούσα δεσμό, αλλά μια συγγένεια, μια αναγνώριση των ασυνήθιστων κακουχιών και δυσκολιών του άλλου».

Σύμφωνα με τον Πάτρικ Τζέφσον, η Νταϊάνα έβλεπε στον Τζον έναν άνθρωπο που όπως κι εκείνη, τελούσε διαρκώς υπό το βάρος της δημόσιας έκθεσης. «Δεν τον έβλεπε όπως ο υπόλοιπος κόσμος — ως τον διάσημο, γοητευτικό άνδρα. Τον έβλεπε μάλλον ως ευάλωτο, επειδή είχε μεγαλώσει σε δημόσια θέα». Αυτό δημιούργησε μια σύνδεση μεταξύ τους. Όχι δεσμό, αλλά μια συγγένεια, «μια αναγνώριση των ασυνήθιστων κακουχιών και δυσκολιών του άλλου».

Ο Τζον ενδιαφέρθηκε επίσης να προσεγγίσει και τον πρίγκιπα Κάρολο για το George. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο της κοσμικής στήλης Αϊλίν Μίλε, το 1998 ο Τζον και η σύζυγός του Κάρολιν Μπεσέτ παρευρέθηκαν σε ιδιωτικό δείπνο στο Παλάτι του Κένσινγκτον, όπου ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ ζήτησε από τον Κάρολο, τότε πρίγκιπα της Ουαλίας, να εμφανιστεί στο εξώφυλλο του περιοδικού με αφορμή τα 50ά γενέθλιά του. Όμως και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε ευγενικά.

Το George έφτασε τελικά το 50ό τεύχος του πριν κλείσει το 2001, χωρίς ποτέ να αποκτήσει βασιλικό εξώφυλλο. Μέχρι τότε, τόσο η Νταϊάνα όσο και ο Τζον είχαν ήδη φύγει τραγικά από τη ζωή.

INFO Από το βιβλίο The Kennedys and the Windsors: The Story of Two Dynasties, One Born, One Made της Caroline Hallemann, που θα κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου 2026 από τον εκδοτικό οίκο G. P. Putnam’s Sons.

Με πληροφορίες από το Vanity Fair