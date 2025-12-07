Για ανθρωποκτονία από κατηγορούνται οι γονείς του δίχρονου αγοριού που βρήκε τραγικό θάνατο όταν δέχθηκε επίθεση από πίτμπουλ στον Άγιο Λέοντα στη Ζάκυνθο.

Η μητέρα και ο πατέρας συνελήφθησαν, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή.

Η μητέρα σήμερα Κυριακή νοσηλεύεται φρουρούμενη σε κατάσταση σοκ, ενώ σε παρόμοια κατάσταση και ο πατέρας φωνάζει διαρκώς για τον σκύλο «δολοφόνε, σκότωσες τον γιο μου».

Το χρονικό της τραγωδίας στη Ζάκυνθο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι, που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε βγει για να προμηθευτεί τρόφιμα. Όταν επέστρεψαν λίγο μετά το μεσημέρι, το δίχρονο αγοράκι κατάφερε να ξεφύγει της προσοχής των γονιών και πλησίασε το δέντρο όπου ήταν δεμένο το πίτμπουλ. Εκείνο του επιτέθηκε, προκαλώντας του θανατηφόρα τραύματα.

Το 2 χρόνων αγοράκι μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένα στο γενικό νοσοκομείο Ζακύνθου, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Η μητέρα του παιδιού είναι βρετανικής καταγωγής και ο πατέρας αλβανικής, ενώ και οι δύο διαμένουν μόνιμα στον Άγιο Λέοντα.

«Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και πέθανε» – Συγκινεί ο πατέρας

Ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, περιέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας με συντριβή: «Με φώναξε η μικρή μου κόρη και έτρεξα γρήγορα… αυτό μόνο θυμάμαι. Πάει το παιδάκι μου».

Ο πατέρας ανέφερε στις Αρχές ότι ο σκύλος ήταν αδέσποτος και είχε βρεθεί κοντά στο σπίτι τους πριν από περίπου δύο μήνες. Η οικογένεια τον είχε περισυλλέξει με πρόθεση να τον φροντίσει προσωρινά, μέχρι να υιοθετηθεί, και τον κρατούσε δεμένο στο σημείο όπου συνέβη η επίθεση.

«Ειχαν μαζέψει 80 σκυλιά» – Τι λένε γείτονες

«Ήρθε και η Αστυνομία εδώ πάνω και βρήκαμε τα αίματα, που πήγε το παιδάκι 100 μέτρα από το σπίτι περίπου, στο σκυλί και το ‘φαγε. Ο πατέρας ήταν σε χάλια κατάσταση και γεμάτος αίματα, ο άνθρωπος είχε πάρει αγκαλιά το παιδί του φαγωμένο. Συγκλονισμένος και να κλαίει, να χτυπιέται κάτω», λέει μάρτυρας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η οικογένεια ήταν φιλόζωη και εντός του προαυλίου χώρου υπήρχαν αρκετά αδέσποτα σκυλιά.

«Μένουν τα τελευταία 4 χρόνια εδώ, είχαν νοικιάσει ένα σπίτι, μαζεύανε αδέσποτα, είχαν μαζέψει 80 σκυλιά», αναφέρει γείτονας.

Ο σκύλος έχει απομακρυνθεί από τον χώρο, ενώ κτηνίατρος αναμένεται να δώσει στοιχεία για τη συμπεριφορά και την κατάσταση του ζώου.