Την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται, επιβεβαίωσε στον αποψινό αγώνα και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ που πέρασε με άνεση το εμπόδιο του Ατρομήτου στη Νέα Φιλαδέλφεια κι έφθασε τις έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και τις πέντε στο πρωτάθλημα.

Τη νίκη στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς χάρισαν τα γκολ των Ορμπελίν Πινέδα (18’), Λούκα Γιόβιτς (65’ πέναλτι, 70’) και Ρόμπερτ Λιούμπισιτς 87’.

Ο εξαιρετικός Πινέδα άνοιξε το σκορ, ο Γιόβιτς ακολούθησε με δύο τέρματα και ο Λιούμπισιτς είπε την τελευταία κουβέντα, ενώ λίγο νωρίτερα ο Τσαντίλας είχε μειώσει προσωρινά.

Το πρώτο 10λεπτο είχε αρκετή δράση στις περιοχές και γύρω από αυτές. Ο Ατρόμητος απείλησε με κεφαλιά του Γιουμπιτάνα, ενώ η Ένωση πατούσε ψηλά, χωρίς σημαντική τελική.

Η ΑΕΚ… δεν προειδοποίησε. Στην πρώτη της μεγάλη στιγμή, σκόραρε. Ο ανεβασμένος Ρότα σέντραρε και ο… σούπερ ανεβασμένος Πινέδα πήρε μια φανταστική κεφαλιά, για να κάνει το 1-0 στο 17′.

Στο 38ο λεπτό, ο Ρότα έφερε και… δεύτερο γκολ σε πιάτο συμπαίκτη του, όμως ο Πήλιος δεν κατάφερε να σκοράρει από τη μικρή περιοχή!

Λίγο μετά την έξοδο από τα αποδυτήρια, στο 49′, ο Γιόβιτς σκόραρε μετά από φάση διαρκείας, όμως το γκολ ακυρώθηκε απευθείας, για φάουλ του Ζοάο Μάριο στον Κίνι. Ο VAR συμφώνησε και το παιχνίδι συνεχίστηκε.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας, ο Γκατσίνοβιτς έπεσε στο χορτάρι και σύντομα έγινε ξεκάθαρο ότι δε μπορούσε να συνεχίσει. Έτσι, αντικαταστάθηκε από τον Κοϊτά.

Μόλις ένα λεπτό αργότερα, οι Αμπουμπακαρί Κοϊτά – που μπήκε στη θέση του Γκατσίνοβιτς – Καλοσκάμης και Μάριν συνδυάστηκαν, ο Ρουμάνος ανατράπηκε από τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, με τον Ζαμπαλά να δείχνει την εσχάτη των ποινών και το VAR να συμφωνεί. Ο Γιόβιτς εκτέλεσε και έκανε το 2-0 στο 65′!





Έβαλε ένα που ακυρώθηκε, έβαλε ένα πέναλτι, έβαλε και ένα σε κανονική ροή!

Ο τελευταία ασταμάτητος Λούκα Γιόβιτς, έκανε το 3-0 στο 70′, αφού πρώτα πήγε να δώσει ασίστ με τακουνάκι στον Μαρίν. Ο Ρουμάνος ηττήθηκε από τον Χουτεσιώτη, όμως ο Σέρβος ακολούθησε ως τρέιλερ και σκόραρε.

Ο Ατρόμητος χρειάστηκε ένα λάθος για να βρει κι αυτός τη στιγμή του. Ο Ρότα δεν έκανε καλό κοντρόλ, ο Γιουμπιτάνα έκλεψε, βρήκε τον Αϊτόρ, εκείνος τον Τσαντίλα και ο έλληνας επιθετικός μείωσε σε 3-1 στο 73′.

Οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Αντίθετα, δέχθηκαν και τέταρτο γκολ. Ο Καραμάνης δε μπόρεσε να κόψει τη σέντρα του Ρότα, ο Χουτεσιώτης επενέβη, αλλά ο Λιούμπισιτς ακολούθησε τη φάση και έκανε το 4-1 στο 87′.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Πήλιος – Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Τσιγγάρας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Ζοάο Μάριο (85’ Περέιρα), Πινέδα, Μάριν (88’ Γκρούγιτς), Γκατσίνοβιτς (61’ Κοϊτά), Γιόβιτς (88’ Καραργύρης), Καλοσκάμης (85’ Λιούμπισιτς).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα (81’ Οζέγκοβιτς), Κίνι (71’ Μουντές), Τσαντίλας, Αϊτόρ, Μπάκου (81’ Παλμεζάνο), Τσακμάκης, Μανσούρ (65’ Ούρονεν), Μουτουσάμι (72’ Καραμάνης).