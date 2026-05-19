Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ δήλωσε ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία σχεδιάζει να εξαπολύσει στρατιωτικά drones από τη Λετονία και άλλες χώρες της Βαλτικής, προειδοποιώντας ότι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν θα προστατεύσει τις χώρες αυτές από ρωσικά αντίποινα.

Ο Ρώσος πρέσβης, Βασίλι Νεμπένζια, μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ασφάλεια στην Ουκρανία, υποστήριξε ότι το Κίεβο έχει ήδη αναπτύξει ουκρανικές δυνάμεις drones στη Λετονία και ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να εντοπίσουν τα σημεία εκτόξευσης αυτών των αεροσκαφών.

«Η ρωσική εξωτερική υπηρεσία πληροφοριών έχει δηλώσει ότι οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στη Λετονία είναι γνωστές και ότι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν θα σας προστατεύσει από αντίποινα, ακόμη κι αν είστε μέλος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Νεμπένζια μέσω διερμηνέα.

«Καθαρή φαντασία» και «παραμύθια» λένε Λετονία και Ουκρανία

Η πρέσβης της Λετονίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, Σανίτα Παβλούτα-Ντεσλάντες, απέρριψε αμέσως τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους «καθαρή φαντασία». Ο εκπρόσωπος της Ουκρανίας στον ΟΗΕ, Αντρίι Μελνίκ, απέρριψε επίσης τους ρωσικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «παραμύθια», ενώ σημείωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών αμάχων έχουν καταστήσει το πρώτο μισό του Μαΐου μία από τις πιο αιματηρές περιόδους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι θα τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις τους απέναντι στο ΝΑΤΟ

Η αναπληρώτρια πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τάμι Μπρους, προειδοποίησε ότι ο ΟΗΕ «δεν είναι χώρος για απειλές εναντίον κράτους-μέλους του Συμβουλίου» και υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις τους απέναντι στο ΝΑΤΟ.

Η Μπρους δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ βασίζεται στην αρχή της συλλογικής άμυνας, με το Άρθρο 5 της Συμμαχίας να προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Τι είχε προηγηθεί

Οι δηλώσεις του Ρώσου πρέσβη έγιναν αφού η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ανακατεύθυνε ένα από τα drones της προς τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, όπου καταρρίφθηκε από μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για το τελευταίο από μια σειρά διασυνοριακών περιστατικών με drones που έχουν προκαλέσει πολιτική αναστάτωση στις χώρες της Βαλτικής.

Η Λετονία εξέδωσε την πρώτη προειδοποίηση αεροπορικής απειλής για πιθανή είσοδο drone στον εναέριο χώρο της την Τρίτη, καλώντας τους κατοίκους κοντά στα ρωσικά σύνορα να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, ενώ μαχητικά της αποστολής Baltic Air Police του ΝΑΤΟ κινητοποιήθηκαν στην περιοχή. Αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν παραβίαση του εναέριου χώρου από drone.

Στη συνέχεια εκδόθηκε και δεύτερη προειδοποίηση αεροπορικής απειλής για δύο επαρχίες που συνορεύουν με τη Ρωσία, γεγονός που οδήγησε σε νέα ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών ζήτησε συγγνώμη από την Εσθονία για το περιστατικό, επιμένοντας ότι η Ουκρανία δεν χρησιμοποιεί το έδαφος της Λετονίας ή της Εσθονίας για την εξαπόλυση επιθέσεων με drones κατά της Ρωσίας — θέση που επανέλαβαν και οι χώρες της Βαλτικής.