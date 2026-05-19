Με κατάνυξη και ισχυρό το μήνυμα ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή, κορυφώθηκαν στην καρδιά της Αθήνας οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 107 ετών από τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Ήταν 19 Μαΐου του 1919 όταν η αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα σηματοδότησε την πιο σκοτεινή σελίδα για τον ελληνισμό της περιοχής, οδηγώντας σε έναν βίαιο ξεριζωμό και στη σφαγή 353.000 ανθρώπων.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, οι απόγονοι των θυμάτων κρατούν την υπόσχεση της θύμησης ακέραιη. Από νωρίς το απόγευμα, η Πλατεία Συντάγματος πλημμύρισε από μέλη ποντιακών σωματείων, ντυμένα με τις παραδοσιακές τους φορεσιές, και απλούς πολίτες κάθε ηλικίας που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στους προγόνους τους που πήραν τον σκληρό δρόμο της προσφυγιάς.

Την ετήσια τελετή μνήμης διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (ΠΟΕ). Το πιο καθηλωτικό στιγμιότυπο της ημέρας εκτυλίχθηκε μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, φορώντας τη χαρακτηριστική ποντιακή στολή, πραγματοποίησαν την καθιερωμένη αλλαγή φρουράς μέσα σε κλίμα σεβασμού και συγκίνησης.

Φωτογραφίες: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI