Οτι η απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία, δηλαδή συνολικά περίπου 5.000 στρατιώτες, από την Ευρώπη δεν θα υπονομεύσει τα αμυντικά σχέδια της Συμμαχίας στην περιοχή, υποστήριξε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, Αλέξους Γκρίνκεβιτς μετά την συνάντηση του με τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων των χωρών της συμμαχίας.

Οι ΗΠΑ αναπροσαρμόζουν τις δυνατότητες τους στην Ευρώπη

Ο Γκρίνκεβιτς, μιλώντας από τις Βρυξέλλες, πρόσθεσε ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς αναλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο της συμβατικής άμυνας της Ευρώπης, με τη συνεχή υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ, οι οποίες και αναπροσαρμόζονται.

Όπως ανέφερε, ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ ενισχύεται και αυτό επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη και να περιοριστούν στην παροχή εκείνων των κρίσιμων δυνατοτήτων που οι σύμμαχοι δεν μπορούν ακόμη να παρέχουν. Έτσι, θα πρέπει να αναμένεται μια σταδιακή αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων με την πάροδο του χρόνου.

Πολιτική η απόφαση για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Γκρίνκεβιτς απαντώντας σε σχετική ερώτηση για μια πιθανή αποστολή του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ, υποστήριξε ότι αυτό πρόκειται για μια πολιτική απόφαση.

Ανησυχία στην Πολωνία για την αναδιάταξη των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ

Η διαδικασία αναδιάταξης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για τη μείωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην Πολωνία, έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα X, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.

«Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την άμυνα και την ασφάλεια της Πολωνίας παραμένει αμετάβλητη», έγραψε επίσης μετά τη συνομιλία του με τον Πιτ Χέγκσεθ.