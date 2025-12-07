Ο Λάντο Νόρις αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1, εξασφαλίζοντας τον τίτλο στην αυλαία μίας συναρπαστικής σεζόν, που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Αμπου Ντάμπι.

Ο βρετανός οδηγός της McLaren κατέκτησε την τρίτη θέση που χρειαζόταν, για να πάρει το «στέμμα» από τον επί τετραετία πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, που είδε μεν πρώτος την καρό σημαία, αλλά περιορίστηκε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, δύο βαθμούς πίσω από τον Νόρις, που συγκέντρωσε 423 βαθμούς.

Ο αυστραλός Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη McLaren, ο οποίος προπορευόταν στην κατάταξη, για μεγάλο διάστημα της σεζόν, τερμάτισε δεύτερος στο γκραν πρι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ολοκλήρωσε τη χρονιά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, 13 βαθμούς πίσω από τον «ομόσταυλό» του.

To «νταμπλ» η McLaren

Έτσι η McLaren έκανε το «νταμπλ», αφού είχε εξασφαλίσει εδώ και καιρό το πρωτάθλημα κατασκευαστών, ενώ κατέκτησε τον τίτλο στους οδηγούς για πρώτη φορά από το 2008 και το θρίαμβο του Λιούις Χάμιλτον.

Με αυτήν την επιτυχία, ο Λάντο Νόρις γίνεται ο 11ος βρετανός οδηγός που κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο της F1. Παράλληλα, τερματίζει το σερί τεσσάρων συνεχόμενων τίτλων του Μαξ Φερστάπεν, το οποίο άρχισε το 2021, όταν ο Ολλανδός είχε πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα από τον Λιούις Χάμιλτον.