Με τις αγροτικές κινητοποιήσεις κατά των κυβερνητικών πρακτικών να φουντώνει, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής ένιωσαν την ανάγκη να παρέμβουν και να ασκήσουν κριτική σε αυστηρό ύφος.

Ο μεν πρώτος εξαπολύει βολές κατά των κυβερνητικών χειρισμών έναντι των αγροτικών κινητοποιήσεων, τους οποίους χαρακτηρίζει λανθασμένους και ζητάει άμεση αναδιάρθρωση της αγροτικής πολιτικής. Ο δεύτερος, από το βήμα εκδήλωσης στην Ξάνθη, χτυπάει καμπανάκι για την «απίσχνανση της περιφέρειας. Τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Την απροθυμία των νέων να ακολουθήσουν το αγροτικό επάγγελμα και την τάση φυγής από τον τόπο τους».

Σύμφωνα με τον κ. Σαμαρά, η κυβέρνηση φαίνεται να αγνοεί την ουσία των διαμαρτυριών των αγροτών, περιοριζόμενη σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, ενώ οι παραγωγοί διεκδικούν κυρίως το μέλλον της παραγωγής τους και την επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου. Συγκεκριμένα, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του:

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται, κυρίως, για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους, δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας, δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες! Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι, να τα κάνει χειρότερα και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας…

Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη.

Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας και όχι… αφανισμός των παραγωγών μας!».

Στην τοποθέτησή του σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και της αστικής μη κερδοσκοπική εταιρίας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ο κ. Καραμανλής τόνισε, μεταξύ άλλων:

«Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους ελληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους… Η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή. Ειδικά σε προμαχώνες του Ελληνισμού, όπως η Θράκη. Να έχουμε πάντα στο νου μας ότι μια πολιτική αποτροπής απειλών είναι περισσότερο πειστική όταν οι αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις ενισχύονται από μια σφύζουσα από ζωή παραμεθόριο. Η αποτελεσματική προάσπιση των συνόρων προϋποθέτει ακμαία και με υψηλό φρόνημα περιφέρεια».