ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Παρακολουθώ με ενδιαφέρον, αλλά και μεγάλη περιέργεια, για λόγους που θα σας εξηγήσω πιο κάτω, την υπόθεση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), της σίτισης των διαμενόντων (;) στην Φοιτητική Εστία Πάτρας και διαφόρων άλλων «έργων» των ημερών της πανδημίας που ανέθεσε το Ίδρυμα. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό – και πού να καταλάβουν δηλαδή, αφού ελάχιστα ΜΜΕ το κάλυψαν έστω και στοιχειωδώς – εξηγώ: Τον Φεβρουάριο του 2020 το Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αναθέτει, χωρίς διαγωνισμό, στην εταιρεία «Sparta Deli EE» τη σίτιση στη Φοιτητική Εστία της Πάτρας, έναντι ποσού 250.000 ευρώ περίπου (μαζί με το ΦΠΑ). Τον Μάρτιο όμως του 2020, όπως θυμόμαστε όλοι, επιβλήθηκε το lock down για την πανδημία. Η Φοιτητική Εστία Πάτρας, όπως όλες οι εστίες στη χώρα, έκλεισε και οι διαμένοντες έφυγαν, πλην καμιάς εικοσιπενταριάς ατόμων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση με απόφαση του υφυπουργού Παιδείας. *** Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Το «έργο», όμως, παραδόθηκε σχεδόν ολόκληρο και όπως καταλαβαίνετε, οι 25 φοιτητές, όσο φαγανοί και γκουρμεδιάρηδες κι αν ήταν, δύσκολα θα κατανάλωναν γεύματα αξίας 300 ευρώ την ημέρα ο καθένας. *** Το 2023 γίνεται έλεγχος στα πεπραγμένα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αρχίζει να ξετυλίγεται ένα κουβάρι αναθέσεων σε μια σειρά εταιρειών, για έργα πολύ αμφίβολης νομιμότητας. Κατά το ΓΛΚ πολλές συμβάσεις έγιναν με «μη σύννομη κατάτμηση ενιαίων αντικειμένων σε επιμέρους τμήματα» (ώστε λόγω ύψους να αποφεύγεται ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ας πούμε το γνωστό «σπάσιμο» που οδήγησε πρόσφατα στην πρωτόδικη καταδίκη του Παναγιώτη Ψωμιάδη σε κάθειρξη 8 ετών) και με «μη σύννομο καθορισμό κριτηρίων ανάθεσης υπηρεσιών, τα οποία είτε κρίθηκαν αόριστα, είτε ήταν άσχετα με το αντικείμενο διακήρυξης είτε συγχέονταν με τα κριτήρια ανάθεσης». *** Σχεδόν το σύνολο των «έργων» αυτών το κερδίζουν 3 εταιρείες. Η Αmazing Youth, με έδρα αρχικά ένα κλειστό βενζινάδικο και μετά επί της οδού Καραΐσκου 98 στον Πειραιά και η «ανταγωνίστριά» της Be Known, με έδρα επίσης επί της οδού Καραΐσκου 98 παίρνουν τα έργα με παρόμοιο αντικείμενο, ενώ η εταιρεία Vo Solutions αναλαμβάνει σχετικά έργα διαφήμισης και επικοινωνιακών δράσεων. Η τελευταία εταιρεία μέσα σε τέσσερις μήνες, εν μέσω πανδημίας, από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, παίρνει από το Ιδρυμα 12 αναθέσεις συνολικού ύψους 150.000 ευρώ, όλες κάτω από το ραντάρ του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. *** Το ενδιαφέρον σε όλα αυτά είναι ότι Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ την περίοδο εκείνη ήταν ο Κωνσταντίνος Δέρβος, πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ΝΔ το 2019, ο οποίος είναι στενός πολιτικός φίλος με τον μέτοχο και διαχειριστή των εταιρειών Amazing Youth και BeKnown Χρήστο Τρέβλα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και συνιδιοκτήτη της πρώτης μαζί με τον Δημήτρη Μανιατάκο, γνωστό νεοδημοκράτη και στενό πολιτικό φίλο του βουλευτή της ΝΔ στην Β’ Πειραιά Γιώργου Βρεττάκου, ο οποίος είναι επίσης πολύ στενός πολιτικός φίλος του Δέρβου και ιδιοκτήτης της εταιρείας Vo Solutions. *** Οφείλω να πω ότι ο Δέρβος αρνείται κάθε κατηγορία και επικαλείται απόλυτη άγνοια των πορισμάτων των ελέγχων του ΓΛΚ, αλλά αυτά και υπάρχουν και η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Και τέλος, η περιέργειά μου είναι πώς όλο αυτό θα αποδοθεί από την κυβερνητική παράταξη σε εντελώς συμπτωματικές κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις και σε χρόνιες παθογένειες του συστήματος, ενώ πανδημία είχαμε πρώτη φορά και πώς εν τέλει, αφ’ ενός μεν δεν θα υπάρχει κανένα σκάνδαλο, αφ’ ετέρου για το σκάνδαλο που δεν υπάρχει θα φταίνε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠαΣοΚ. ***

Κόντρα στην αυθεντία του Τσίπρα ο Χαρίτσης

Μια ιδιαίτερη παρέμβαση έκανε χθες ο Αλέξης Χαρίτσης στα όσα είπε στο ΠΑΛΛΑΣ ο Αλέξης Τσίπρας, υπενθυμίζοντας ότι «στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, ο «Εξώστης β» έγινε συνώνυμο όσων παρακολουθούσαν πολιτικό και ανεξάρτητο σινεμά ασκώντας αυστηρή κριτική, όχι από εμπάθεια, αλλά επειδή αντιμετώπιζαν το σινεμά με απαιτήσεις και πραγματική έγνοια για την ουσία του».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς βγήκε με… «κόκκινο» στον Τσίπρα και αφού αναφέρθηκε στην εκλογική συντριβή του 2023 που έδειξε τι συμβαίνει όταν η Αριστερά μετακινείται στη λογική του μέσου όρου καθώς χάνει και πολιτικά και κοινωνικά τον ρώτησε ευθέως: Τι θα έκανε, άραγε, ο Αλέξης Τσίπρας αν ήταν βουλευτής σήμερα στη συζήτηση και ψηφοφορία του προϋπολογισμού που έρχεται σε λίγες μέρες; Θα υπερψήφιζε, όπως έκανε πέρυσι, τους υπέρογκους εξοπλισμούς σε μια στιγμή που η ΕΕ μετατρέπεται σε πολεμική οικονομία;

Ο Χαρίτσης, πρόσθεσε ότι η Νέα Αριστερά, έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι έτοιμη να συζητήσει και να συμφωνήσει σε ένα κοινό πρόγραμμα σύγκρουσης με τη Δεξιά, τα οργανωμένα συμφέροντα και το διεφθαρμένο κράτος του καθεστώτος Μητσοτάκη, αλλά εκεί έριξε το καρφί του, απαντώντας στον Τσίπρα. «Αν το καταφέρουμε αυτό –που είναι το δύσκολο, αλλά και η μόνη δουλειά που έχουμε– τότε θα βρούμε και τον άνθρωπο που θα μπει μπροστά. Λαϊκό Μέτωπο του «ενός» πάντως δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ», δήλωσε.

Ο «γερόλυκος» Κακλαμάνης κατά Τσίπρα

Σκληρή κριτική ασκεί στον Αλέξη Τσίπρα ο «γερόλυκος» της πολιτικής, ο τέως Πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης σε μια από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του τα τελευταία χρόνια.

«Όσοι, όμως, πολιτικοί υπηρετήσαμε ευσυνείδητα σε πολύ δύσκολες ώρες αυτή τη χώρα, νιώθουμε μεγάλη αδικία όταν μας ταυτίζουν ως σύνολο με αυτούς που προκαλούν, ανεχόμενοι τέτοιο εξευτελισμό, αισθήματα αποστροφής σε όσους τους πίστεψαν και τους ακολούθησαν μαζί με τον αρχηγό τους και τον ακροδεξιό εταίρο του για να οδηγήσουν την Ελλάδα ως υποθήκη στους δανειστές για 99 χρόνια και το λαό της για 7 χρόνια στον άλλο «Σωτήρα» της Δεξιάς (ΝΔ)» έγραψε ο Απ. Κακλαμάνης. Έμαθα πως πολλοί στο ΠαΣοΚ συμφώνησαν.

Από την …προστασία στην αγωγή

Δεν μπορώ να μην σχολιάσω τα όσα ακραία σε βαθμό εξωφρενικό σημειώθηκαν κατά την κατάθεση του συντρόφου της «αγρότισσας με την Ferrari» Χρήστου Μαγειρία και την κόντρα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία έχει αποφασίσει να το κάνει «Κούγκι», όπως σχολίαζαν βουλευτές.

Ήταν τέτοια η σφοδρότητα της αντιπαράθεσης και οι ευθείες βολές εκατέρωθων –μόνο που δεν βρίστηκαν- («είσαι ένας κοινός κακοποιός», του είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, «θα έπρεπε να λέγεστε Πλεύση Λασπολογίας», της αντέτεινε εκείνος, που έφτασε στο πρωτοφανές για την ίδια σημείο να ζητά την… προστασία του Προεδρείου, δηλαδή της Μαρίας Συρεγγέλα, την οποία είχε ήδη κατηγορήσει ότι διατηρούσε σχέσεις και είχε συνεργάτη την Πόπη Σεμερτζίδου, κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά η προεδρεύουσα καλώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου να ζητήσει συγγνώμη και «να συναντηθεί κάποτε με την αλήθεια», επιφυλασσόμενη μάλιστα για κάθε νόμιμο δικαίωμά της, τουτέστιν αγωγή και μάλιστα εφόσον προχωρήσει στην κίνηση αυτή μου λένε ότι τα χρήματα της αποζημίωσης που θα διεκδικήσει θα τα προσφέρει σε συλλόγους κακοποιημένων γυναικών και θυμάτων βιασμού…

Ομοτράπεζοι

Υπό την «ομπρέλα» της ΠΡΩτοβουλίας Της Αλλαγής & ΣΥνεργασίας (ΠΡΩ.ΤΑ.ΣΥ) θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή το πρωί στη Δράμα η εκδήλωση «για μια προοδευτική εναλλακτική πρόταση».

Κι αν είναι επαναλαμβανόμενες πια τέτοιες συζητήσεις, το γεγονός πως εκ των προσκεκλημένων ομιλητών είναι ο Νίκος Μαραντζίδης δίνει μια επιπλέον προέκταση στο περιεχόμενο όσων θ’ ακουστούν στο δημαρχείο της πόλης.

Ο Μαρατζίδης βρίσκεται χρόνια στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, είναι μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου, και θα καθίσει δίπλα στον Διονύση Τεμπονέρα (μέλος του ΣΥΡΙΖΑ), στον Κωστή Καρπόζηλο (στέλεχος της Νέας Αριστεράς) και στον Γιώργο Μπουλμπουσάκο (στέλεχος του ΠαΣοΚ).

H άτυπη συμφωνία Προεδρίας της Δημοκρατίας και αγροτών

Διαψεύδουν πηγές του Προεδρικού Μεγάρου δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέβαλε το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Μάλιστα, πηγή που ρωτήσαμε έβαλε τα γέλια και είπε πως αποκλειστικός «υπεύθυνος» της ακύρωσης ήταν οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη.

Άλλωστε το πρωί της Παρασκευής ακυρώθηκαν αρκετές πτήσεις. Πέραν από τις παραδοσιακά καλές σχέσεις του με τους αγρότες, οι άνθρωποι της Προεδρίας είχαν λάβει ατύπως τη διαβεβαίωση από εκπροσώπους των αγροτών ότι δεν θα προκαλέσουν εμπόδια στην προεδρική αυτοκινητοπομπή από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς τη Θεσσαλονίκη.

Ο Τασούλας που θέλει διάλογο με αγρότες

Ο Κ. Τασούλας, ο οποίος έχει ενημερωθεί πλήρως για τα αιτήματα και τα προβλήματα των αγροτών, είχε αποφασίσει να καλέσει αντιπροσωπεία αγροτών για συζήτηση στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Κτήμα Γεροβασιλείου, κάτι που δεν είχε ανακοινωθεί.

Τελικά, ο Πρόεδρος, που επρόκειτο να μιλήσει την Παρασκευή το απόγευμα στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) απέστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα διάρκειας δέκα λεπτών που έγραψε την Παρασκευή το μεσημέρι στο γραφείο του στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στο Μαυροβούνιο ο Προέδρος

Πάντως, την επόμενη εβδομάδα φτιάχνει ο καιρός και δεν πρόκειται να ακυρωθεί το επίσημο ταξίδι του Προέδρου στο Μαυροβούνιο που είναι προγραμματισμένο για τις 10 και 11 Δεκεμβρίου.

Πέρα από τις επίσημες συνομιλίες, στα παραλειπόμενα του ταξιδιού περιλαμβάνεται η φύτευση «δέντρου φιλίας» στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου από τον Τασούλα και τον Πρόεδρο της χώρας Γιάκοβ Μιλάτοβιτς. Η ελληνική αντιπροσωπεία, επίσης, θα ξεναγηθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην πόλη Budva.

Στενές επαφές τρίτου τύπου με Λιβύη

Παρά την στροφή στη δημιουργία της λεγόμενης πενταμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο– γνωστή και ως σχήμα «5Χ5»- η Αθήνα δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια διευθέτησης των θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη.

Να υπενθυμίσουμε ότι τον Σεπτέμβριο συνεδρίασαν για πρώτη φορά στην Αθήνα οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, ενώ όπως μαθαίνω συνεχίζονται οι επαφές ενόψει του δεύτερου γύρου, ο οποίος προγραμματίζεται μεταξύ Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου αυτή τη φορά στην Τρίπολη.

Ρώτησα άνθρωπο που γνωρίζει το περιεχόμενο των συζητήσεων αν πράγματι υπάρχει αντικείμενο διαβούλευσης, δεδομένου του τουρκολιβυκού μνημονίου το οποίο η μεν Αθήνα απαιτεί να φύγει από το τραπέζι, ο δε επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης της Λιβύης έχει ξεκαθαρίσει ότι αποτελεί νόμο του κράτους.

«Ελπίζουμε ότι αντικείμενο υπάρχει» μου απάντησε. Το ενδιαφέρον είναι ότι μέλη της ελληνικής τεχνικής ομάδας, μαζί με στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ, παρέστησαν και στη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Πρόεδρο της λιβυκής Βουλής Ακίλα Σάλεχ, ο οποίος τυπικά δεν έχει αρμοδιότητες περί θαλασσίων ζωνών. Κρατά όμως στα χέρια του το κλειδί του σώματος που δέχεται πιέσεις από την Άγκυρα να επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Γεφύρι της Άρτας το καλώδιο

Και εκεί που Αθήνα και Λευκωσία συμφώνησαν ότι οι οικονομοτεχνικές παράμετροι της ηλεκτρικής διασύνδεσης χρήζουν επανεξέτασης- είπαν δηλαδή από κοινού και με διπλωματικό τρόπο ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο, άρα απαιτείται είσοδος επενδυτών- ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου μας «τελείωσε».

Τι εννοώ; Ο Γιώργος Παπαναστασίου, άριστος γνώστης όλων των παραμέτρων του έργου και λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, παύθηκε από τη θέση του και αντικαταστάθηκε από τον Μιχάλη Δαμιανό έως σήμερα υπουργό Υγείας.

Ο Δαμιανός θεωρείται στενός συνεργάτης του προέδρου Χριστοδουλίδη. Αυτός που παρέμεινε αμετακίνητος είναι ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος πρώτος εξέφρασε δημοσίως τις αμφιβολίες του για τη βιωσιμότητα του καλωδίου και προφανώς δικαιώνεται.

Θεωρητικά, ο Σταύρος Παπασταύρου θα μετέβαινε μαζί με τον Παπαναστασίου στις 15 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες για να συναντηθούν ξανά με τον αρμόδιο Επίτροπο Νταν Γιόργκεσεν. Για να δούμε αν τελικά η συνάντηση θα γίνει. Θα πρέπει βεβαίως να προηγηθεί ένα ραντεβού γνωριμίας του Παπασταύρου με τον νέο ομόλογό του. Γεφύρι της Άρτας έγινε το καλώδιο.