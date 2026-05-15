Εν μέσω εσωκομματικής γκρίνιας και αρνητικών δημοσκοπήσεων αρχίζει σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Ποιο είναι το ενδιαφέρον σε αυτή την κομματική διαδικασία, την οποία επισκιάζει και η απουσία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή;

Οι τρεις ομιλίες που θα εκφωνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Ο πρωθυπουργός και αρχηγός της ΝΔ θα μιλήσει σήμερα στις 19.25 κατά την έναρξη των συνεδριακών εργασιών. Αύριο, Σάββατο, θα λάβει και πάλι τον λόγο συμμετέχοντας σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του Συνεδρίου. Ενώ την Κυριακή θα λάβει εκ νέου τον λόγο, στις 12.05 το μεσημέρι, για το κλείσιμο των εργασιών.

Στο ενδιάμεσο, πάντως, ο πρωθυπουργός θα απουσιάσει για λίγες ώρες από το «γαλάζιο» Συνέδριο, καθώς το βράδυ του Σαββάτου θα κάνει ταξίδι εξπρές έως το ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino στη Μεσσηνία για να συμμετάσχει στις εργασίες του «Europe Gulf Forum», που διοργανώνει ο Όμιλος Antenna σε συνεργασία με το Atlantic Council. «Δηλαδή εάν η ΝΔ είχε μικρότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις θα τον ακούγαμε να μιλάει και περισσότερες φορές;» ρώτησε αστειευόμενος, «καραμανλικός» βουλευτής.

Για «εκτέλεση συμβολαίου» μιλά η Χαρ. Τρικούπη

«Εκτέλεση συμβολαίου» και προσπάθεια «δολοφονίας χαρακτήρα» βλέπουν στη Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή το δημοσίευμα που βγήκε «σε φιλικό» μέσο όπως το χαρακτηρίζουν που εμφανίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει εισπράξει 1,2 εκατ. ευρώ ενοίκια στην Κρήτη.

Μάλιστα η οργή ξέσπασε πάνω στον Άδωνι Γεωργιάδη που επικαλέστηκε το δημοσίευμα και τον καταγγέλλουν για «συκοφαντία και η πολιτική αλητεία», αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που έχει στην ευθύνη του το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου και τον καλούν να ψάξει ποιος είναι ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κατακουζηνός που υπογράφει το δημοσίευμα.

Απαντούν μάλιστα πως οι μισθώσεις στο συγκεκριμένο ακίνητο έγιναν μετά από διαγωνισμούς και επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης πως αναλογούν στον Νίκο Ανδρουλάκη 200.000 σε 16 χρόνια και όχι 1,2 εκατομμύρια όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Ωστόσο, η αίσθηση που επικρατεί μιλώντας με πηγές από κάθε πτέρυγα εντός του ΠαΣοΚ είναι πως όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές τόσο ο πόλεμος με τη Νέα Δημοκρατία θα γίνει «βρώμικος» και για αυτό προετοιμάζονται.

Δωρεάν …πάρκινγκ μπροστά στην Βουλή

Ίσως είναι η μόνη πρωτεύουσα στον κόσμο όπου τα τουριστικά λεωφορεία παρκάρουν μπροστά στο Κοινοβούλιο και δη μπροστά στο κεντρικότερο ιστορικό μνημείο της πόλης, τον Άγνωστο Στρατιώτη, πράγμα αδιανόητο για άλλες πόλεις που σέβονται τον εαυτό τους (και τα σύμβολά τους).

Όμως στην Αθήνα, ελάχιστα μέτρα πριν την είσοδο του πάρκινγκ της Βουλής επί της λεωφόρου Αμαλίας, υπάρχει στάση για τα τουριστικά λεωφορεία που κατακλύζουν την Αθήνα συμβάλλοντας επί τα χείρω στο κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στο κέντρο της πόλης, εμποδίζοντας την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων. Το χειρότερο είναι ότι σε ώρες συνωστισμού διπλοπαρκάρουν, ενώ πολλά σταθμεύουν ακριβώς μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη για να απολαύσουν οι επιβάτες τους την αλλαγή της φρουράς στο μνημείο.

Και δεν είναι μόνο τα λεωφορεία, αλλά και τα ταξί ή τα τουριστικά βανάκια που συμπληρώνουν την εικόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα έχει τεθεί όχι μια και δυο φορές από την Τροχαία της Βουλής προς τον δήμο Αθηναίων και υποτίθεται ότι η στάση των τουριστικών λεωφορείων θα είχε μετακινηθεί εδώ και καιρό από το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα.

Επιπλέον, ο χώρος μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη θα έπρεπε να φυλάσσεται από την Τροχαία ώστε να μην παρκάρει αδιακρίτως όποιος θέλει κλείνοντας μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Λεπτομέρεια: ο χώρος μπροστά στο βρετανικό κοινοβούλιο αποτελεί ζώνη υψηλής ασφάλειας, το ίδιο και στο γαλλικό κοινοβούλιο και σε πολλά άλλα κοινοβούλια του κόσμου…

Ούτε «κλητός», ούτε «εκλεκτός» ο Τσακαλώτος Με τη ρήση από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, «πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί», επέλεξε να σχολιάσει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος τις διεργασίες και τα σενάρια γύρω από το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός συμπλήρωσε με δόση αυτοσαρκασμού: «Εγώ για τον κ. Τσίπρα δεν είμαι ούτε κλητός, ούτε εκλεκτός». Μια ατάκα που, αναμφίβολα, περιγράφει με τον πλέον λακωνικό τρόπο τις τρέχουσες αποστάσεις ανάμεσα στους δύο άνδρες. ***

Η «selfie», διαβατήριο για την επιστολική ψήφο

«Πράσινο φως» έλαβε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο καθορίζει τη διαδικασία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Η εξέλιξη αυτή, σε εφαρμογή του νέου νόμου (5285/2026), επικαιροποιεί τις προϋποθέσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και στις βουλευτικές εκλογές, ενσωματώνοντας αυστηρά πρότυπα για την προστασία των πολύπαθων προσωπικών δεδομένων.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την ενίσχυση της ταυτοποίησης των εκλογέων. Για όσους Έλληνες του εξωτερικού δεν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet, η εγγραφή στην ειδική εφαρμογή απαιτεί πλέον υποχρεωτικά τη λήψη ενός δυναμικού αυτοπορτρέτου (dynamic selfie).

Πρόκειται για μια διαδικασία σε πραγματικό χρόνο, υπό την επίβλεψη πιστοποιημένου παρόχου, που εγγυάται την εγκυρότητα της αίτησης και αποκλείει κάθε απόπειρα πλαστοπροσωπίας. Η Αρχή, μάλιστα, προχωρά ένα βήμα παραπέρα για να θωρακίσει πλήρως τους ψηφοφόρους.

Εισηγείται ακόμη πιο σφιχτές δικλείδες ασφαλείας, ζητώντας αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων (το γνώριμο OTP με κωδικό στο κινητό) τόσο κατά την αρχική αίτηση όσο και σε κάθε μεταγενέστερη αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν κάποιος προσπαθήσει να αλλάξει το email ή το τηλέφωνο ενός εκλογέα, το σύστημα θα απαιτεί διπλή επιβεβαίωση, καθιστώντας τη διαδικασία πρακτικά αδιάβλητη.

Οι πρόσκοποι, ο Πρόεδρος και το αρμένικο κεμπάπ

Γαλλικό καφέ, κέικ και κουλουράκια κέρασαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Επισκοπείο, το οποίο επισκέφθηκε ως προσκεκλημένος του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμου μετά τη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου για την 106η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, που βρίσκεται στη Θράκη, συνάντησε εκεί και άλλους μητροπολίτες, αλλά και τον πρόσφατα εκλεγμένο μουφτή Διδυμοτείχου, Εμίν Σερίφ. Λίγο πριν αρχίσει η παρέλαση προς τιμήν της επετείου απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης, ο Πρόεδρος είχε μια σύντομη συνομιλία με περίπου 40 μικρούς προσκόπους.

Οι πρόσκοποι ήταν οι πρώτοι που ύψωσαν την ελληνική σημαία στην Αλεξανδρούπολη το 1920, μία ημέρα πριν από την είσοδο του ελληνικού στρατού, ενώ για την ιστορική αυτή στιγμή μίλησε στον Πρόεδρο ο αναπληρωτής Περιφερειακός Έφορος του Σώματος Προσκόπων, Γιώργος Κουτρούλας.

Μετά την παρέλαση, στην οποία πήραν μέρος μαθητές, στρατός, ναυτικό, πυροσβεστική και εκπρόσωποι συλλόγων, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, παρέθεσε γεύμα στο εστιατόριο «Χόβολη» στην παραλία, ένα αρμένικο εστιατόριο γνωστό για τα εξαιρετικά του κρέατα. Πιατέλες με κοτόπουλο, μοσχάρι και κεμπάπ ήταν κάποια από τα εδέσματα που δοκίμασε ο Πρόεδρος, τα οποία βέβαια του υπενθύμισαν και το πρόσφατο ταξίδι του στο Ερεβάν.

Τα μηνύματα του προέδρου του ΣτΕ

Μερικές πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις κατέθεσε στην ομιλία του στο πρόσφατο διεθνές συνέδριο «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατικός Πολιτισμός στην Πράξη», στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Πικραμένος.

Αν και ο βασικός κορμός της παρέμβασής του αφορούσε το πώς η δημοκρατία και το «κρατικό φαινόμενο» στέκονται απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, τις νέες τεχνολογίες και τον εντεινόμενο ατομισμό, ο ίδιος εστίασε και στην κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, ένα θέμα που ασφαλώς τον απασχολεί βαθιά. Ο πρόεδρος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη δεν διαμορφώνεται μόνο στις δικαστικές αίθουσες», αλλά σφυρηλατείται καθημερινά «στον δημόσιο χώρο, μέσα από τη συνολική στάση των συλλειτουργών της».

Σήμερα, που η κοινωνική πόλωση και η αμφισβήτηση αποτελούν συχνά τον κανόνα, ο Μιχ. Πικραμένος υπογράμμισε πως η δεοντολογία των λειτουργών της Θέμιδας αποτελεί «έκφραση ωριμότητας, αυτοσεβασμού και συνείδησης της αποστολής» τους, για να συμπληρώσει ότι «αυτή η στάση λειτουργεί ως η σιωπηρή αλλά σταθερή εγγύηση ώστε η ανεξαρτησία να μην είναι μόνο κατοχυρωμένη, αλλά και άξια εμπιστοσύνης».

Προχωρώντας στην καρδιά του προβλήματος, διέκρινε πως αυτό που πραγματικά υπονομεύει την πίστη των πολιτών και «οδηγεί σε αντιδημοκρατικές εκτροπές», όπως αυτές που πληθαίνουν στο διεθνές περιβάλλον, είναι συχνά το αποτέλεσμα της «όξυνσης αντιφατικών όψεων της ίδιας της δημοκρατίας».

