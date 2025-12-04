ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Σας είχα γράψει για τις διάφορες βαριάντες τις οποίες η κυβερνητική πλειοψηφία χρησιμοποιεί στις εξεταστικές και προανακριτικές της Βουλής. Αντί να ακολουθεί μονότονα την ίδια διαδικασία, όπως ζητούν οι βαρετοί άνθρωποι που θέλουν όμοια αντιμετώπιση όμοιων περιστάσεων και σταθερή ερμηνεία των κανόνων και εφαρμογή των διαδικασιών, οι βουλευτές της ΝΔ αποδεικνύονται – αυτοί ή όποιος τέλος πάντων τους δίνει ιδέες – πολύ δημιουργικοί. Και, έτσι, στην εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε φορά παρουσιάζουν και κάτι καινούργιο, ώστε να κρατούν το ενδιαφέρον του θεατή αμείωτο και, κυρίως, μακριά από την ουσία. Ενώ, λοιπόν, αρχικά δεν θα καλούσαν τον περιώνυμο «Φραπέ» να καταθέσει, γιατί, όπως είχε πει ο Παύλος Μαρινάκης, δεν είχε κανένα νόημα αφού αρνείται να απαντήσει, και τον παρέπεμψαν στον εισαγγελέα για απείθεια, τελικά τον ξανακαλούν απειλώντας τον με βίαιη προσαγωγή. Αυτός αρχικά δήλωσε ότι θα πάει με έναν φορτωτή φακέλους και θα «τρέχουν πολλοί». Αλλά μετά υπήρξε καθησυχαστικός και είπε ότι «δεν θα κάψει κανέναν». Οπότε, έπειτα κι από τέτοια επίδειξη φρονιμάδας και υπακοής δεν πρόκειται να έχουμε απείθειες και συναφή αδικήματα. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ *** Για να μην μείνει, όμως, χωρίς απασχόληση ο εισαγγελέας, η επιτροπή αποφάσισε να στείλει στον εισαγγελέα τις καταθέσεις των μαρτύρων που φέρονται να στάθηκαν τυχεροί σε επιλογή κόμματος, κληρώσεις τζόκερ, λαχείων και άλλων τυχερών παιχνιδιών. Έτσι, αντί να ερευνήσει το θέμα η ίδια η εξεταστική, ζητώντας τη βοήθεια του ΣΔΟΕ ή όποιας άλλης ελεγκτικής αρχής, προκειμένου να δει αν υπάρχει ξέπλυμα μαύρου χρήματος κι αν αυτό έχει σχέση με το σκάνδαλο που ερευνά η ίδια, θα το ερευνήσει η Δικαιοσύνη. Η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει σε αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για την επιβολή φορολογικών ή και ποινικών κυρώσεων μετά τη λήξη των εργασιών της επιτροπής. Τόσο άπλετο φως θα χυθεί από την εξεταστική και γι’ αυτήν την πτυχή του σκανδάλου. *** Ενώ, όμως, η κυβερνητική πλειοψηφία στέλνει στον εισαγγελέα μια τον έναν και μια τον άλλον, μια για το ένα και μια για το άλλο, αποφεύγει να στείλει καταθέσεις μαρτύρων που δημιουργούν υπόνοιες ψευδορκίας, που θα ήταν ο πιο φυσικός λόγος για να διωχθεί κάποιος σε σχέση με τις εργασίες της επιτροπής. Σ’ αυτό το ζήτημα η στάση των βουλευτών της ΝΔ είναι διαφορετική, δεν θέλουν πάρε δώσε με εισαγγελείς! Θα μου πείτε, ποια κατάθεση να στείλει; Του «Μάκη»; Θυμίζω ότι ο κ. Βορίδης, που επιτέλους αποκαλύφθηκε ότι είναι ο «Μάκης» που ψάχναμε εναγωνίως και δεν πήγαινε το μυαλό μας, είχε καταθέσει ότι μετά την μετακίνησή του από το υπουργείο δεν είχε ασχοληθεί καθόλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την προηγούμενη εβδομάδα ωστόσο κατατέθηκε στην επιτροπή ότι ο κ. Βορίδης είχε συνεχή και έντονη ενασχόληση με το ζήτημα και όταν είχε πάψει να είναι αρμόδιος υπουργός. Προφανώς δεν μπορεί να ισχύουν και οι δυο εκδοχές και άρα κάποιος ψευδομαρτύρησε. *** Αλλά φυσικά, στην περίπτωση αυτή, οι νεοδημοκράτες βουλευτές επέλεξαν την βαριάντα που δεν περιλαμβάνει εμπλοκή εισαγγελέων, ούτε νέα κλήση μαρτύρων. Αυτό είναι το καλό με τις βαριάντες. Ζωντανεύουν το παιχνίδι, αλλά δεν παθαίνει και κανείς τίποτα. Όπως πρέπει να συμβαίνει σε κάθε θέαμα. Θέλουμε να περνάει καλά το φιλοθέαμον κοινό, αλλά να μην βλάπτονται οι πρωταγωνιστές! ***

Συνωστισμός στο Παλλάς για μια χειραψία

Το θέμα της επικαιρότητας της χθεσινής μέρας ήταν αναμφίβολα η «Ιθάκη» και ο συγγραφέας της που, όπως θα διαβάσετε σε άλλες στήλες για χάρη τους βρέθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας μεγάλο μέρος από τα στελέχη του πάλαι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε στο Παλλάς λίγα λεπτά πριν από τις 19:30. Συνεπής ακριβώς δεν ήταν δηλαδή, τη στιγμή που η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει στις 19:00.

Παρόλα αυτά υπήρχε πολύ κόσμος που τον περίμενε με προσμονή για να τον υποδεχθεί, να τον χαιρετίσει και να του ευχηθεί καλοτάξιδο το βιβλίο του.

«Μου έδωσε το χέρι του», αναφώνησε με ενθουσιασμό μία γυναίκα χωρίς εκείνη την ώρα να νοιάζεται για τον συνωστισμό και τα αλλεπάλληλα σπρωξίματα προκειμένου ο -σταθερά χαμογελαστός- πρώην πρωθυπουργός να μπει στη σάλα.

«Αψύς» ο Μπάρακ, προσεκτική η Γκίλφοϊλ

Ο τρόπος προσέγγισης των Αμερικανών στα πράγματα της Ανατολικής Μεσογείου– ευτυχώς προς ώρας παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο- δεν αρέσει στις τάξεις των Ελλήνων διπλωματών. Οι τελευταίες δε αναφορές του εκλεκτού πρέσβη στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, ο οποίος επιχείρησε με δυο κουβέντες να απαλείψει κάποιους… αιώνες πολιτικής Ιστορίας, είναι λογικό να προκάλεσαν αντιδράσεις στην Αθήνα, με τους αρμόδιους να δηλώνουν ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές αντιμετωπίζονται απλώς και μόνο σε διμερές επίπεδο και πως έξωθεν παρεμβάσεις δεν υπάρχουν.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Μπάρακ έβαλε στην εξίσωση και την ομόλογό του στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την οποία και πριν από τη μνημειώδη αναφορά για τα δύο τούβλα (Ελλάδα- Τουρκία) και τις ΗΠΑ που μπορούν να λειτουργήσουν ως «κονίαμα» χαρακτήρισε ως «πολύ καλή του φίλη». Η κ. Γκίλφοϊλ βεβαίως είναι σαφώς πιο προσεκτική στις διατυπώσεις της.

Τουλάχιστον προς το παρόν. Αν αυτό αλλάξει θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αντιδράσεις στο εσωτερικό, τουλάχιστον όσων σπεύδουν για ένα λαμπερό ενσταντανέ στο πλάι της.

Η Βουλή στολίστηκε για την υποδοχή της

Δεν είμαι σίγουρος τι κάνουν οι γείτονες για να δελεάσουν τον Μπάρακ, αλλά ξέρω ότι εμείς εδώ κάνουμε τα πάντα για τη «δική μας» διπλωματική εκπρόσωπο της μοναδικής υπερδύναμης.

Μαθαίνω για παράδειγμα ότι προχθές στη Βουλή έγινε ολονυχτία για να στολιστεί το επιβλητικό έλατο ύψους 5 μέτρων που στήθηκε στο κέντρο του περιστυλίου του Μεγάρου. Και αυτό διότι, όπως διαπίστωσαν πολλοί βουλευτές έγινε επειδή επίκειτο η επίσκεψη της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Και πράγματι, οι αρμόδιοι φρόντισαν να είναι όλα στην εντέλεια: η Βουλή στα γιορτινά της, το κόκκινο τριαντάφυλλο που προσέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος κρατούσε αγκαζέ την Αμερικανίδα διπλωμάτη όταν αποχωρούσε και με χαρά της έδειξε το μεγαλειώδες δένδρο, το πιο μεγάλο που έχει ποτέ στολίσει η Βουλή, εφάμιλλο με αυτό που βλέπουμε στις εικόνες από τον Λευκό Οίκο!

Τσολιαδάκια και κόκκινο χαλί

Η επίσκεψη έγινε γνωστή για προφανείς λόγους ασφαλείας μόλις χθες το πρωί και σήμανε «συναγερμός» μεταξύ των ανδρών και γυναικών της αστυνομικής φρουράς της Βουλής που έλαβαν τις θέσεις τους τόσο στην υποδοχή όσο και έξω από το γραφείο του Προέδρου όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση και εκτός από τα θερμά λόγια που ειπώθηκαν για τις Ελληνο-αμερικανικές σχέσεις, αντήλλαξαν και δώρα.

Ο πρόεδρος Κακλαμάνης προσέφερε στην προσκεκλημένη του ένα μεταξωτό μαντήλι από το Σουφλί και μια γραβάτα με τσολιαδάκια για τον γιό της, ενώ εκείνη του προσέφερε ένα press papier με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και πάνω του ένα ρολόι.

Και επειδή οι συμβολισμοί έχουν την δική τους σημασία, η υποδοχή έγινε από την κεντρική είσοδο του Κοινοβουλίου πάνω από τον Άγνωστο Στρατιώτη, όπου στάθμευσε το πρεσβευτικό αυτοκίνητο και ο κ. Κακλαμάνης μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής Βασίλη Μπαγιώκο, τον Διπλωματικό Σύμβουλο πρέσβη Κωνσταντίνο Οικονομίδη και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Τύπου και Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης Κωνσταντίνο Πιτσιδόπουλο ανέμεναν στα σκαλιά την κυρία Γκιλφόιλ.

Παρά την επισημότητα, πάντως, κόκκινο χαλί δεν είχε στρωθεί καθώς δεν το προβλέπει το πρωτόκολλο για τους πρέσβεις.

Η στήριξη και το ντέρμπι στον ΔΣΑ

Με μία ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος, που ήρθε τρίτος στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, έδειξε πως στηρίζει τον δεύτερο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, ο οποίος κινείται πάνω κάτω στον ίδιο ιδεολογικοπολιτικό χώρο.

Μάλιστα η μακροσκελής του ανάρτηση καταλήγει με τη φράση πως ο ΔΣΑ πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητος, κάτι που δεν μπορεί να διασφαλίσει ο «εκλεκτός του Μαξίμου», φωτογραφίζοντας τον Δημήτρη Αναστασόπουλο που έκοψε πρώτος το νήμα.

Όλα λοιπόν δείχνουν ότι θα υπάρξει σκληρό ντέρμπι στον δεύτερο γύρο που γίνεται την προσεχή Κυριακή και Δευτέρα.