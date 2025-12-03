ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Σύμπραξη «αρίστων» την 8η Δεκεμβρίου στην Κηφισιά. Το βιβλίο του «άριστου» Αλέξη Πατέλη, πρώην διευθυντή του οικονομικού γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη θα παρουσιάσει ο κ. Αρίστος Δοξιάδης, πρώην διάττων υφυπουργός. Λέτε να είναι καταχθόνιο σχέδιο του Μαξίμου για να επισκιαστεί η εκδήλωση με ομιλητές τους κκ. Κώστα Καραμανλή και Βαγγέλη Βενιζέλο που γίνεται στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την ίδια ώρα; Γιατί είναι σαφές ότι ο κ. Βενιζέλος ειδικά, τους απασχολεί πάρα πολύ. Τις τελευταίες ημέρες γίνεται συντονισμένη επίθεση εναντίον του από «φιλικά», για να το πω κομψά, μέσα του Μαξίμου, σεσημασμένα τρολ και κατά παραγγελία αρθρογράφους. Το περιεχόμενο πανομοιότυπο, όπως σχεδόν κάθε μέρα συμβαίνει με τους συγκεκριμένους διαύλους, θαρρείς και κάποιος τους δίνει γραμμή. Σενάρια δήθεν προσπάθειας του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου να επιστρέψει, εικασίες για το τι θα λεχθεί στην εκδήλωση και φυσικά συνωμοσιολογία για σχέδια κατά του πρωθυπουργού. Για να μην παραπληροφορείστε, σας λέω ότι όλα αυτά είναι σαχλαμάρες. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ *** Φυσικά δεν υπήρξε καμιά προσυνεννόηση Καραμανλή – Βενιζέλου για την κοινή εμφάνιση. Και ούτε υπάρχουν «συνεχείς» επαφές, όπως γράφεται. Ασφαλώς κάποια στιγμή θα τα πούν ενόψει της εκδήλωσης, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι δυο άνδρες απλώς αποδέχθηκαν μια πρόσκληση, κάτι καθόλου παράξενο, ειδικά για τον κ. Βενιζέλο ο οποίος ποτέ δεν περιόρισε τις εμφανίσεις του. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα μίλησε στη Θεσσαλονίκη δυο φορές, στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Τάσου Γιαννίτση και κατόπιν σε συμπόσιο με θέμα «Κατανοώντας της αταξία: ο κόσμος το 2026 και μετά». Εκεί μάλιστα ο βουλευτής της ΝΔ κ. Δημήτρης Καιρίδης, που το διοργανώνει, είπε αυτό που σας λέω κι εγώ. Ότι ο κ. Βενιζέλος έχει την άνεση – και την διάθεση – να συνομιλεί με όλους τους χώρους και για όλα όσα συμβαίνουν. *** «Ανάμεσα στις πολλές του ιδιότητες, οι οποίες είναι λίγο πολύ γνωστές, θα διέκρινα το γεγονός ότι με πολύ μεγάλη άνεση συνομιλεί με όλες τις πτέρυγες της ΝΔ. Ως γνωστόν, υπήρξε ένα αχτύπητο τηλεοπτικό δίδυμο με τη Ντόρα Μπακογιάννη, σε συζητήσεις στο Mega που χτυπούσαν 70-80% τηλεθέαση, κάτι που πρόσφατα επανέλαβαν στη Πάτρα, από ό,τι μαθαίνω», είπε ο πρώην υπουργός. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ συνέχισε λέγοντας: «Είναι γνωστή η σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά και η εξαιρετική σχέση που είχανε τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, παρά τις διαφορές σε προσεγγίσεις κυρίως στα εξωτερικά. Και βέβαια σε λίγες μέρες, κι αυτό και αν είναι είδηση, θα συναντηθεί και με τον Κώστα Καραμανλή για να κλείσει ο κύκλος της όλης ΝΔ – όπως λέγανε κάποιοι το όλον ΠαΣοΚ, στο παλιό καπνεργοστάσιο, στη Λένορμαν, Αθήνα, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση του πρώην Πρωθυπουργού με τον κ. Βενιζέλο». *** Ούτε χρειάζεται να έχει κάποιος προφητικές ικανότητες για το τι θα λεχθεί στη συζήτηση αυτή. Το θέμα της είναι «Η Δημοκρατία σήμερα» και οι δυο πολύπειροι πολιτικοί έχουν κατ΄ επανάληψη τοποθετηθεί σχετικά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι και σε λίγες μέρες θα εκφράσουν τις ίδιες ανησυχίες για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας και του Κράτους Δικαίου και ότι πολλά από τα πυρά τους θα στραφούν κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εάν στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έπασχαν από σύνδρομο καταδίωξης, θα το αντιμετώπιζαν ως ένα φυσιολογικό γεγονός, στο πλαίσιο του γενικότερου πολιτικού διαλόγου. Αλλά με τις διαρκείς σπασμωδικές τους ενέργειες και τις επιθέσεις των οποίων το κοινό κέντρο είναι αδύνατο να κρυφτεί μια και γίνονται τόσο άγαρμπα και με υπερβάλλοντα ζήλο από τους διεκπεραιωτές τους, έχουν ήδη προσδώσει τεράστιες διαστάσεις σε μια εκδήλωση που δεν θα ανησυχούσε κανέναν, αν βέβαια αισθανόταν ασφαλής και σίγουρος για τα όσα κάνει. ***

Στη «μαύρη τρύπα» του αγροτικού

Να μην πέσει στη «μαύρη τρύπα» των αγροτικών κινητοποιήσεων επιχειρεί η κυβέρνηση. Τα μηνύματα είναι πολύ αρνητικά από πάρα πολλούς νομούς και στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί προβληματισμός για το πως θα διαχειριστούν από εδώ και πέρα τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ανώτερη κυβερνητική πηγή έλεγε σε συνεργάτη μου ότι δεν μπορεί να διαρκέσει αυτή η τεταμένη ατμόσφαιρα και στόχος είναι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μάλιστα άμεσα.

Ο ειδικός ρόλος Χατζηδάκη

Μου λένε ότι ειδικό ρόλο έχει αναλάβει στο παρασκήνιο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κυρίως για το πως θα βρεθούν τα χρήματα για να ενισχυθούν οι αγρότες. Για να πέσουν οι τόνοι θα αξιοποιηθούν πρόσωπα από την Κ.Ο. που έχουν «καλά περάσματα» στον αγροτικό κόσμο και μπορούν να συνομιλήσουν χωρίς να τους… «προγκήξουν».

Ένα από τα πρόσωπα αυτά που θεωρείται αξιόπιστο είναι και ο γραμματέας της Κ.Ο. Μάξιμος Χαρακόπουλος που καλείται να στήσει γέφυρες ειδικά στον θεσσαλικό κάμπο.

O Ελπιδοφόρος στο Μέγαρο Μαξίμου

Σας έγραφα στην έντυπη έκδοση της στήλης την περασμένη Κυριακή ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αν και θα πήγαινε στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, εντούτοις δεν υπήρχε πρόσκληση για το Μέγαρο Μαξίμου. Ε, λοιπόν έλιωσαν οι πάγοι έμαθα και χθες πέρασε την πόρτα του πρωθυπουργικού γραφείου ο κ. Ελπιδοφόρος και συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όπως έμαθα το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν θετικό.

Ενημέρωση και για Βαρθολομαίο – Πάπα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στη συνάντηση που είχε με τον Κ. Τασούλα του εξέφρασε τις βάσιμες ελπίδες του ότι το κλίμα στην ομογένεια βελτιώνεται όλο και περισσότερο την ίδια ώρα που οι σχέσεις της Αρχιεπισκοπής με τον Λευκό Οίκο βρίσκονται σε καλό σημείο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μόνο οι δυο τους, ωστόσο από συνεργάστες τους έμαθα ότι ο Ελπιδοφόρος ενημέρωσε τον Πρόεδρο και για τις εξελίξεις στο Φανάρι και γενικότερα στην Πόλη, όπου βρισκόταν τις προηγούμενες ημέρες και έγινε η μεγάλη και ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντα.

Ο Αρχιεπίσκοπος θα βρεθεί την Παρασκευή στην Πάτρα για να αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών και από εκεί θα επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Κινητικότητα στο μέτωπο Ελλάδας – Λιβυής

Ξαφνική κινητικότητα καταγράφεται ξανά στο μέτωπο Ελλάδας- Λιβύης καθώς όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή φθάνει στην Αθήνα ο επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων Ακίλα Σάλεχ.

Πρόκειται για μια επαφή που αναζητούσε εδώ και καιρό ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς η Τουρκία απλώνει συστηματικά το δίκτυο της και στην Ανατολική Λιβύη πιέζοντας ποικιλοτρόπως το καθεστώς Χαφτάρ να επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η επικύρωση βεβαίως περνά μέσα από τη Βουλή, με τον Ακίλα Σάλεχ πάντως να έχει διευκρινίσει ότι έως το τέλος του έτους, τουλάχιστον, το ζήτημα δεν πρόκειται να τεθεί στην ημερήσια διάταξη.

Εκτός από την καταδίκη του παράνομου μνημονίου, η Αθήνα θα μεταδώσει ξανά την εικόνα ότι συνεχίζει να συνομιλεί θεσμικά και με τις δύο πλευρές στη βορειοαφρικανική χώρα.

Όπως πάντως διευκρίνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου κ. Λάνα Ζωχιού, μετά την πρώτη συνάντηση των αρμόδιων επιτροπών για το μείζον θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών δεν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος ή καθορισμός του επόμενου ραντεβού.

Τι τρέχει με Γεραπετρίτη και Φιντάν;

Μια που λέμε για ραντεβού, οι κ. Γεραπετρίτης και Φιντάν πάνε να πρωτοτυπήσουν στη Σύνοδο υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που συνέρχεται σήμερα στις Βρυξέλλες. Τι εννοώ; Ότι δεν έχουν προγραμματίσει, τουλάχιστον προς ώρας, να συναντηθούν.

Ποια είναι η πρωτοτυπία; Ότι έως πρότινος οι δύο υπουργοί τα έλεγαν σε κάθε τέτοια ευκαιρία. Αν πράγματι δεν βρουν έστω δέκα λεπτά για να μιλήσουν τότε μάλλον δεν… είναι και πολλά αυτά που μένουν για να ειπωθούν. Οι δύο τους πάντως θα βρεθούν και την Πέμπτη στη Βιέννη για τη συνεδρίαση του ΟΑΣΕ.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι ακόμα αναζητούνται ημερομηνίες για τους επόμενους γύρους σε «θετική ατζέντα» και πολιτικές διαβουλεύσεις από… Ιανουάριο όμως. Ερωτώμενη πάντως σχετικά η εκπρόσωπος είπε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοικτοί προς αποκλιμάκωση πιθανών εντάσεων.

Η Ντόρα καλεί Κίμπερλι

Πρόσκληση στην Κίμπερλυ Γκιλφόιλ να επισκεφθεί το λιμάνι της Σούδας, ώστε να δει η ίδια από κοντά την στρατηγική σημασία του λιμανιού, απηύθυνε στην πρέσβη των ΗΠΑ η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Με χαρά να είστε προσκεκλημένη μου στα Χανιά, τον τόπο που εκπροσωπώ στη Βουλή, είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θέλοντας να δείξει ότι η Ελλάδα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος και εταίρος στο ΝΑΤΟ.

Ύμνοι Μαριλίζας σε Τσίπρα

«Ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί πολιτικό κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ και την χώρα» είπε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου χθες από την Πάτρα σε εκδήλωση για το μέλλον της κεντροαριστεράς, υποστηρίζοντας αμέσως μετά ότι η επάνοδος του μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τον χώρο.

Αυτή της η φράση προκάλεσε το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων, οι οποίοι ήταν ένα μείγμα Πασοκογενών, αλλά και ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο προχωράει ο Αλ. Τσίπρας θα ακούμε όλο και περισσότερο ύμνους από διάφορους.

Επί τη ευκαιρία θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην αποψινή εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα στο Παλλάς ποιοι θα πάνε από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ευρύτερα από τον κεντροαριστερό χώρο για να τον ακούσουν.