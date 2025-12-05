ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Στη δίκη των υποκλοπών συμβαίνουν σημεία και τέρατα, εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας. Εντός, καθημερινά αποδεικνύεται ότι η υπόθεση είναι πολύ πιο σοβαρή από όσο έκρινε ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και επικύρωσε η πρώην εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου, οι οποίοι θεώρησαν («αναντίλεκτα» μάλιστα!), ότι πρόκειται για μια παρέα κουτσομπόληδων που παρακολουθούσαν από χόμπι τον υπουργό Εξωτερικών, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς με αρμοδιότητες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, δικαστικούς, το μισό υπουργικό συμβούλιο και δημοσιογράφους. Όπως έχω ξαναγράψει, δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε στο παρελθόν, άλλη χώρα της οποίας αποδεδειγμένα παρακολουθούνταν από «ιδιώτες» ολόκληρη η ηγεσία και στελέχη της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της και όχι μόνο δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη για αδικήματα σχετιζόμενα με την εθνική ασφάλεια εναντίον των παρακολουθούντων, αλλά όπως προκύπτει από τη διαδικασία στο ακροατήριο, ούτε καν οι μυστικές της υπηρεσίες, που εντελώς συμπτωματικά παρακολουθούσαν και αυτές τα ίδια πρόσωπα χωρίς ποτέ να εξηγηθεί γιατί, δεν ερεύνησαν το θέμα. Εκτός της αιθούσης, από στοιχεία που αποκαλύπτουν σοβαρές εκθέσεις (Amnesty Tech, Google, Recorded Future) και η δημοσιογραφική έρευνα, προκύπτει ότι η εταιρεία, τα στελέχη της οποίας δικάζονται, συνεχίζει το έργο της απρόσκοπτα και ότι υπάλληλοί της, που κυκλοφορούν ανενόχλητοι είχαν κι αυτοί πρόσβαση στις πληροφορίες που συγκεντρώνονταν από την παρακολούθηση όλων αυτών των ανθρώπων. Η έκφραση «μπάτε σκύλοι κι αλέστε» είναι πολύ επιεικής για να περιγράψει τα όσα ακούμε καθημερινά, μου είπε ο φίλος μου ο νομικός. Δεν ξέρω πώς, συνέχισε, το δικαστήριο, έστω αυτό το ταπεινό Μονομελές Πλημμελειοδικείο και ο εισαγγελέας του, δεν θα διαβιβάσουν «για τα περαιτέρω» τα όσα υποπίπτουν στην αντίληψή τους και υπερβαίνουν την αρμοδιότητά τους, ώστε να ερευνηθούν. Από την άλλη, πλευρά σε μια χώρα που ήδη έχουν αγνοηθεί όλα αυτά από την «ενδελεχή» έρευνα που έκανε ο ίδιος ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, γιατί να μην αγνοηθούν και χειρότερα από τους πρωτοδίκες; Αν και συχνότατα αποδεικνύεται ότι οι πιο γενναίοι και πραγματικά ανεξάρτητοι δικαστές είναι οι πρωτοδίκες, πρόσθεσε. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Τα όσα συμβαίνουν ίσως να εξηγούν και γιατί ολόκληρος ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Μεγάρου Μαξίμου έχει επιστρατευθεί για να προβάλει τον τρομερό κίνδυνο που διατρέχει η χώρα από τον Αλέξη Τσίπρα. Οι πάντες, κυριολεκτικά οι πάντες, ασχολούνται με ποιος πήγε, τι είπε, που κάθισε στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, σε βαθμό που αναρωτιέσαι αν πράγματι στην κυβέρνηση τον φοβούνται. Είτε τον φοβούνται, όμως, είτε όχι, είναι φανερό ότι τον χρησιμοποιούν θυμίζοντας όσα περάσαμε στις μέρες του, για να περισπάσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τα όσα τερατώδη ακούμε κάθε μέρα τόσο στο δικαστήριο για τις υποκλοπές, όσο και στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα δικά τους έργα και ημέρες. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, πάντως, την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίαζε το βιβλίο του, προτίμησε ένα άλλο θέατρο. Παρακολούθησε την πρεμιέρα της παράστασης «Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο Ήβη, με τον Αιμιλιανό Σταματάκη στον ρόλο του μεγάλου τραγουδιστή και αφηγήτρια την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Στην παράσταση, το κείμενο της οποίας είναι αποτέλεσμα σοβαρής αρχειακής και ιστορικής έρευνας, πέρα από την μουσική, παρουσιάζονται ηχητικά και φωτογραφικά ντοκουμέντα, στοιχεία που δεν θα συναντήσετε στο βιβλίο του κ. Τσίπρα. Η στήλη συμφωνεί με την επιλογή του Ανδρουλάκη και συνιστά ανεπιφύλακτα στους αναγνώστες της να παρακολουθήσουν την – εξαιρετική, πράγματι – παράσταση, που ακολουθεί την πορεία της ζωής του Νίκου Ξυλούρη από τα Ανώγεια της Κατοχής μέχρι την Αθήνα της μεταπολίτευσης και από την οποία, σε αντίθεση με το βιβλίο του Τσίπρα και την προπαγάνδα της κυβέρνησης, κάτι μαθαίνει κανείς. Και δεν μαυρίζει κι η ψυχή του.

***

Επιμένουν για παϊδάκια με τον Μητσοτάκη

Το τραπέζι του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Καραβίτη για παϊδάκια ακυρώθηκε χθες λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης, όμως οι βουλευτές θέλουν αυτήν την συνάντηση, την οποία χθες τοποθετούσαν χρονικά την επόμενη εβδομάδα, πριν από τη συζήτηση του προϋπολογισμού.

Όσο για το μενού της συνάντησης, συνεργάτες του Πρωθυπουργού μιλούν για ελεύθερη κουβέντα, χωρίς …ατζέντα, αν και όπως διευκρινίζουν, ο Μητσοτάκης βλέπει βουλευτές πολύ συχνά στο Μέγαρο Μαξίμου. Το θέμα όμως είναι αυτές οι συναντήσεις να γίνονται ευκαιρία για ουσιαστική συζήτηση και όχι απλά για «μασάζ».

***

Κυβερνητική αισιοδοξία

Μιλούσα χθες με κυβερνητικό βουλευτή, ο οποίος δήλωνε αισιόδοξος ότι όσο προχωρούν οι πληρωμές των αγροτών τόσο θα κάμπτονται οι αντιδράσεις, και τα μπλόκα θα υποχωρούν σιγά-σιγά.

Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου θα έχουν καταβληθεί 1,2 δισ. ευρώ, ενώ τα ποσά που θα περισσέψουν από εκείνους που δεν τα δικαιούνται, «θα ανακατανεμηθούν στους έντιμους αγρότες» είναι η κεντρική κυβερνητική γραμμή μετά τα όσα είπε ο Κ. Μητσοτάκης, σε μία προσπάθεια κατευνασμού της οργής των αγροτών, οι οποίοι πυκνώνουν τα μπλόκα. Πολύ αισιόδοξο τον βρίσκω.

***

Το όχι Χατζηδάκη

Σε αυτό το κλίμα και ενώ όλα ήταν έτοιμα για την συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη με αγρότες της Κρήτης και τον Περιφερειάρχη του νησιού Σταύρου Αρναουτάκη, οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν να παραβρίσκονται στην συνάντηση και όλοι οι βουλευτές του νησιού, γεγονός που δεν έγινε δεκτό από την Αντιπροεδρία. Συνεργάτες του Κ. Χατζηδάκη μιλούσαν για προσπάθεια δημιουργίας show, που σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή δεν θα βοηθούσε την κατάσταση.

***

Τιμωρία στον εξώστη

Δεν ξέρω εάν το παρατηρήσατε αλλά έγινε μεγάλη συζήτηση παρασκηνιακά για την επιλογή να τοποθετηθούν κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στον εξώστη αντί στην πλατεία κατά την εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση που γίνεται και δείχνει πως ο πρώην Πρωθυπουργός αντιμετωπίζει κεντρικά πολιτικά στελέχη, με τα οποία πορεύτηκε.

Το παράδοξο είναι ότι ενώ ο Τσίπρας τιμώρησε ουσιαστικά αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόταν και μιλούσε καθημερινά και τους διαπόμπευσε στο βιβλίο του, χρεώνοντάς τους όλα τα στραβά και τα ανάποδα, αυτοί πήγαν στην εκδήλωση.

***

Μια άλλη όψη της Ιθάκης

Θα μου επιτρέψετε να επανέλθω λίγο στον Αλέξη Τσίπρα και να δω την ξεκάθαρα πολιτική εκδήλωσή στο Παλλάς από την πλευρά της παρουσίασης του βιβλίου. Σε αυτό μεταφέρω έναν διάλογο με ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής Αριστεράς που χαρακτήρισε «πολύτιμο έργο και εργαλείο» το βιβλίο. Τόσο για το ύφος γραφής όσο και για το περιεχόμενο. Γι’ αυτό και το διάβασε μέσα σε λίγες ώρες.

«Έτσι πρέπει να γράφουν πια οι πολιτικοί και όχι με στείρα παράθεση γεγονότων» συμπλήρωσε, κι ας είχε τις διαφωνίες του για μερικές υποκειμενικές στρογγυλοποιήσεις που ο συγγραφέας επέλεξε να κάνει. Ή για ορισμένες παραλείψεις που δεν θα έπρεπε να λείπουν, κατά τον ίδιο. Ακόμη κι έτσι πάντως αναγνώρισε την προσπάθεια του Τσίπρα να εκτεθεί.

***

Ο «κόφτης» της Βουλής

Ο «κόφτης» είναι αμείλικτος για όλους, ακόμα και για όσους αντιμετωπίζουν ζήτημα άρσης της ασυλίας τους. Όπως ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου για τυχόν παραβίαση εκ μέρους του υπηρεσιακού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων σε δίκη που αφορούσε μια παλιά υπόθεση απονομής χάριτος σε καταδικασμένο ναρκέμπορο. Ο Αθανασίου πήρε τον λόγο για να απαντήσει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάλεσε την πλειοψηφία να ψηφίσει υπέρ της άρσης της ασυλίας του (κάτι που τελικά δεν έγινε και η ασυλία του δεν ήρθη με 159 ψήφους έναντι 97), αλλά και για να δώσει τις εξηγήσεις του σχετικά με όσα του προσάπτονται από την αντίδικη πλευρά.

Ωστόσο, ξεπέρασε τον χρόνο και ο «κόφτης» έκλεισε το μικρόφωνο. Απτόητος, ο πρώην υπουργός συνέχισε να μιλά με τον προεδρεύοντα Γιώργο Γεωργαντά να του επισημαίνει ότι «απλά δεν καταγράφεται τίποτα στα πρακτικά». Ο Αθανασίου όμως δεν κατέβαινε από το βήμα και συνέχισε να μιλά χωρίς να ακούγεται. «Έχει κλείσει το μικρόφωνο. Δεν τηρούνται πρακτικά. Δεν δύναμαι να δώσω περισσότερο χρόνο», του επισήμανε ο προεδρεύων, αλλά εκείνος απτόητος συνέχιζε να μιλάει μέχρι που κάποια στιγμή το πήρε απόφαση, μάζεψε τα χαρτιά του και απογοητευμένος κατέβηκε από το βήμα…

***

Η ταλαιπωρία στην Ακρόπολη

Ένας «Βηματοδότης» (τον Μάρτιο του 2024) είχε προκαλέσει την άμεση παρέμβαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη προκειμένου να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα για τους εκατοντάδες τουρίστες και περαστικούς στον χωματόδρομο που χωρίζει την ρωμαϊκή αγορά από τους πρόποδες του ιερού βράχου της Ακρόπολης, καθώς μετά από κάθε βροχή μετατρεπόταν σε λίμνη. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε πάραυτα και τα απροσπέλαστα σημεία-«παγίδες» με τα λασπόνερα και τις λακκούβες έκλεισαν με χαλίκι και στρώθηκαν ώστε να είναι ο χώρος προσπελάσιμος.

Όμως μετά τις πρόσφατες ανασκαφές για την εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης κατά μήκος του χωματόδρομου, ο χώρος επανήλθε στην προτέρα κατάσταση με λακκούβες που ήδη μετατράπηκαν σε λίμνες καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη, κυρίως για τα παιδιά, τη διέλευση. Και μέχρι να υπάρξει μια σωστή τεχνικά διαχείριση του προβλήματος θα έρχεται και θα επανέρχεται ταλαιπωρώντας πλήθος περαστικών.

***

Σε διπλωματικούς ρυθμούς ο Κακλαμάνης

Δεύτερη συνεχόμενη μέρα… διπλωματικών υποχρεώσεων για τον Πρόεδρο της Βουλής. Μετά τη λαμπρή υποδοχή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Νικήτας Κακλαμάνης υποδέχθηκε στο Κοινοβούλιο τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης Ακίλα Σάλεχ. Το ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με όσα διέρρευσαν ο Κακλαμάνης έθεσε στον ομόλογό του το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου, ζητώντας όχι μόνο να μην επικυρωθεί από τη Βουλή- όπως πιέζουν οι Τούρκοι- αλλά και να ακυρωθεί. Ο Πρόεδρος έστρωσε το κλίμα πριν από τη συνάντηση του Σάλεχ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη σήμερα στις 15:30.

Η παρουσία πάντως του Λίβυου αξιωματούχου στην Αθήνα θα προκαλέσει νέο κύκλο σχολίων στον τουρκικό Τύπο, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες ασχολείται κατά κόρον με την Κύπρο, κατηγορώντας Λευκωσία και Τελ Αβίβ για προσπάθεια περικύκλωσης της Άγκυρας. Παρεμπιπτόντως, όπως σας λέγαμε οι Γεραπετρίτης και Φιντάν πρωτοτύπησαν και δεν συναντήθηκαν στο διήμερο ΝΑΤΟ- ΟΑΣΕ. Η δε Τουρκία έθεσε βέτο στην κυπριακή υποψηφιότητα για το προεδρείο του ΟΑΣΕ. Ωραία ατμόσφαιρα.