Στα τρία χωρίστηκε η ΚΟ της ΝΔ αναφορικά με την άρση ή μη της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είχε ζητήσει να αρθεί η ασυλία του και ανάλογη ήταν και η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, ωστόσο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Χήτας προσήλθε στην Ολομέλεια, ζητώντας από τα κόμματα να καταψηφίσουν το εισαγγελικό αίτημα άρσης της ασυλίας του αρχηγού του, καθώς αυτό εδράζεται σε μήνυση πολιτευτή του κόμματος Λατινοπούλου, ο οποίος «συκοφαντεί κατά συρροή και στοχοποιεί την Ελληνική Λύση και τους βουλευτές της αποκαλώντας τους ”παιδοβιαστές”».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος έλαβε τον λόγο για να πει ότι «παρουσιάζονται οψιγενώς νέα στοιχεία», καλώντας το Σώμα να μη λάβει υπόψιν την αρχική κρίση της επιτροπής Δεοντολογίας, αλλά να λάβει υπόψιν «τα νέα στοιχεία και να ψηφίσει κατά συνείδηση».

Όμως οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας Βελόπουλου. Συγκεκριμένα: 65 βουλευτές της ΝΔ δεν πήραν καν μέρος στην ψηφοφορία, οι 25 υπερψήφισαν και 66 καταψήφισαν. ΠαΣοΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη τάχθηκαν υπέρ της άρσης της ασυλίας του, ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών». Σημειώνεται ότι μεταξύ αυτών που ψήφισαν υπέρ της άρσης ήταν και αρκετοί «γαλάζιοι» των οποίων η ασυλία έχει αρθεί λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δημιουργική αριθμητική των πρόωρων εκλογών Το πώς αντιλαμβάνονται ορισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας την έννοια των πρόωρων εκλογών παρουσιάζει ομολογουμένως εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η βουλευτής Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, απάντησε στα σενάρια που διακινούνται με μια ισχυρή δόση θεσμικότητας: «Διαχρονικά, η έννοια των πρόωρων εκλογών δε με βρίσκει σύμφωνη», δήλωσε, υπενθυμίζοντας πως το Σύνταγμα προβλέπει τετραετή θητεία, ώστε κάθε κυβέρνηση να έχει τον χρόνο να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις για τις οποίες ψηφίστηκε. Ωστόσο, η συνέχεια έκρυβε μια μάλλον ευέλικτη ανατροπή. Η βουλευτής υποστήριξε πως, από εδώ και στο εξής, οι εκλογές δεν μπορούν να θεωρούνται ακριβώς πρόωρες, επικαλούμενη «έκτακτες συνθήκες», λόγω της ανάληψης της προεδρίας από το καλοκαίρι του 2027. Πώς μπορεί να θεωρηθεί έκτακτο γεγονός η κυλιόμενη εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, μόνο εκείνη το ξέρει.

Η άφιξη των Αράβων

Περιοδεία Γεραπετρίτη στις χώρες του Κόλπου σας είχαμε προαναγγείλει προ καιρού, τελικά, όπως ίσως θα έχετε παρατηρήσει… έρχεται εδώ ο Κόλπος. Πριν από λίγες μέρες, αφίχθη στην Αθήνα ο Σεΐχης του Κατάρ, ο οποίος και συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα είναι η σειρά του υπουργού Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας να περάσει το κατώφλι του νεοκλασικού της βασιλίσσης Σοφίας.

Στην ατζέντα Γεραπετρίτη θα βρεθούν λίγο-πολύ τα γνωστά, δηλαδή διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, επενδύσεις, ο πόλεμος στο Ιράν και η Γάζα. Το ζουμί, όμως, είναι ότι η Ελλάδα επιχειρεί πλέον συστηματικά να κεφαλαιοποιήσει την αμυντική συνδρομή που παρέχει τους τελευταίους μήνες στις χώρες του Κόλπου και δη στη Σαουδική Αραβία, όπου και ενεργοποιήθηκαν, δις μάλιστα, οι ελληνικοί Patriot για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων και drones.

Η επιθυμία της Αθήνας Κρατήστε, λοιπόν, τις ευχαριστίες που θα ακούσετε σήμερα δημοσίως από τον πρίγκιπα Faisal bin Farhan Al Saud, με την Αθήνα όμως να θέλει και… χειροπιαστές εξελίξεις. Και δεν εννοούμε κάτι άλλο εκτός από νέες επενδύσεις, με τους Σαουδάραβες να ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για τους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και του real estate. Από εκεί και πέρα, τα πιο ενδιαφέροντα θα ειπωθούν, ως συνήθως, πίσω από τις κλειστές πόρτες. Εγώ απλώς να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με δημοσίευμα μεγάλου ειδησεογραφικού δικτύου των Ηνωμένων Πολιτειών, η Σαουδική Αραβία ήταν αυτή που… έβαλε χέρι στον Τραμπ για να σταματήσει την επιχείρηση «Ειρήνη», που στόχευε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Τι θέλουν και τι φοβούνται οι Σαουδάραβες; Θέλουν από τις ΗΠΑ να τελειώσουν τη δουλειά στο Ιράν και κυρίως δε θέλουν να μείνουν μόνοι τους εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση απόσυρσης των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Τι θέλει η Ελλάδα; Προφανώς να τελειώσει ο πόλεμος… χθες, όπως και να ανοίξουν άμεσα τα Στενά.

Δικαίωση εκδοτών και δημοσιογράφων στο Λουξεμβούργο

Να σας μεταφέρω και μια είδηση, αρκετά σημαντική, από την Ευρώπη, η οποία βάζει επιτέλους τα πράγματα στη θέση τους. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια ετυμηγορία που εκδόθηκε στις αρχές της εβδομάδας, έβαλε όρια στους ψηφιακούς κολοσσούς, οι οποίοι επί χρόνια «δανείζονται» περιεχόμενο χωρίς το ανάλογο αντίτιμο.

Η κρίση αυτή ξεκαθαρίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν κάθε νόμιμο δικαίωμα να επιβάλλουν στις πλατφόρμες την καταβολή δίκαιης αμοιβής στους εκδότες και τους δημοσιογράφους, ενώ παράλληλα, μπορούν να θεσπίζουν διαδικασίες που τις αναγκάζουν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με ανοιχτά χαρτιά και πλήρη στοιχεία.Η υπόθεση αυτή, που γεννήθηκε μέσα από τη σύγκρουση της Meta με την ιταλική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αποτελεί την πρώτη ουσιαστική ερμηνεία του συγγενικού δικαιώματος στην ψηφιακή εποχή.

Η Ελλάδα και η εύλογη αμοιβή

Ξεκαθαρίζει πως η χρήση ειδήσεων απαιτεί άδεια, αμοιβή και, κυρίως, σεβασμό στους κανόνες του παιχνιδιού. Εδώ όμως είναι που πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες, καθώς η απόφαση δε μένει στη θεωρία αλλά περνά στην πράξη: απαγορεύει ρητά στις πλατφόρμες να «χαμηλώνουν» την ορατότητα των ειδήσεων ως μέσο πίεσης, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή είναι κάτι παραπάνω από σημαντική, αφού ο δικός μας νόμος αποτελεί ουσιαστικά μεταφορά του ιταλικού προτύπου.

Το γεγονός αυτό επικυρώνει πλήρως την επιλογή του νομοθέτη να αναθέσει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) τον ρόλο του διαιτητή και το δικαίωμα επιβολής προστίμων. Ωστόσο, ας μη βιαζόμαστε να πανηγυρίσουμε προτού δούμε έργα, καθώς στην ελληνική πραγματικότητα, η θεωρία με την πράξη συχνά παίρνουν διαζύγιο. Ενώ ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός και το δίκαιο των εκδοτών και δημοσιογράφων επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά, στη χώρα μας παραμένουμε στο «περίμενε».

Τέσσερα χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου, οι δημιουργοί εξακολουθούν να μην αποζημιώνονται, γιατί πολύ απλά η ΕΕΤΤ δεν έχει εκδώσει ακόμα τον απαραίτητο Κανονισμό που θα ορίζει τα κριτήρια και τη μεθοδολογία της αμοιβής.

Οι κοινοβουλευτικές μάχες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Χριστοδουλίδης

Τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη υποδέχεται σήμερα η Ελληνική Βουλή και στις επτά το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια. Πρώτος, για το καλωσόρισμα, θα πάρει τον λόγο ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Όσον αφορά το ποιος θα είναι ο επόμενος καλεσμένος, μάλλον θα περιμένουμε λίγο, αφού το κοινοβουλευτικό πρόγραμμα μοιάζει φορτωμένο.

Το πιθανότερο είναι πως την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση για το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αρχές Ιουνίου θα διεξαχθεί η συζήτηση για την εξεταστική επιτροπή.

Η αίτηση Σπίρτζη για εξαίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Λοιπόν, σας έχω νεότερα για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων που συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών τοποθετήσεων, αλλά και να κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο πολιτικών και νομικών.

Η αίτηση που κατέθεσε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, ένα από τα πολλά θύματα των παρακολουθήσεων στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, επικαλούμενος νεότερα στοιχεία, έχει συνοδευτεί και από αίτηση εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Όπως με πληροφορεί συνεργάτης μου, η αίτηση εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να μην αποφανθεί -και γι’ αυτή την πτυχή της υπόθεσης- χρεώθηκε ήδη σε αντεισαγγελέα του ανωτάτου δικαστηρίου, που θα τη μελετήσει και θα αποφανθεί για την πορεία της. Πρόκειται για τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα Σπίρτζη, για επανεξέταση του φακέλου των υποκλοπών, μετά την αρχειοθέτηση Τζαβέλλα, δεν έχω ακόμα νεότερα για το ποιος θα τη χειριστεί. Οι εξελίξεις για τις υποκλοπές, έτσι κι αλλιώς, είναι ανοικτές σε δικαστικό επίπεδο και οι επόμενες εβδομάδες, απ ότι μαθαίνω, θα έχουν ενδιαφέρον…

Κλήση Τζαβέλλα στη Βουλή ζητεί το ΠαΣοΚ

Κλήση για ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Κ. Τζαβέλλα και του Διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη ζητεί το ΠαΣοΚ, με επιστολή που έστειλαν τρεις βουλευτές του στον πρόεδρο της Επιτροπής, Αθανάσιο Μπούρα.

Σε ό,τι αφορά τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το αίτημα αφορά λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας και για τον κ. Δεμίρη, για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου, για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της ΕΥΠ. Την επιστολή υπογράφουν οι Παναγιώτης Δουδωνής, Δημήτρης Μπιάγκης και Ευαγγελία Λιακούλη.