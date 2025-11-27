Χρηματικά ποσά ύψους 17 και 10 εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, σε λογαριασμούς ελβετικής τράπεζας που συνδέονται με τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis.

Πρόκειται για τους δικαζόμενους σε δεύτερο βαθμό Μαρία Μαραγγέλη και Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη, οι οποίοι είχαν τεθεί από την τότε προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Ωστόσο, όπως προέκυψε από την έρευνα Βουρλιώτη, είχαν οικονομικό κίνητρο για την υπόθεση και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να μπουν σε καθεστώς προστασίας στην Ελλάδα ούτε να καταθέσουν όσα κατήγγειλαν για δωροληψίες δέκα πολιτικών.

Από που προέρχονται;

Τα μεγάλα χρηματικά ποσά εντοπίστηκαν σε ελβετικές τράπεζες στους λογαριασμούς των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων και προέρχονται από καταβολές από αμερικανικές αρχές, στις οποίες οι συγκεκριμένοι μάρτυρες, ενώ βρίσκονταν σε καθεστώς προστασίας στην Ελλάδα, μη νομίμως κατέθεσαν.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα προχώρησε σε προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών αυτών, καθώς και των περιουσιακών τους στοιχείων στην Ελλάδα, και διαβίβασε πόρισμα στις εισαγγελικές αρχές για την άσκηση δίωξης σε βάρος τους για αδικήματα που σχετίζονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Εκροές σε τρίτα πρόσωπα

Παράλληλα, από τους ελβετικούς λογαριασμούς εντοπίστηκαν εκροές σε τρίτα πρόσωπα, οι οποίες δεν δικαιολογούνται, καθώς, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, δεν έχουν νόμιμη αιτία. Για τον λόγο αυτό η Αρχή ζητά την άσκηση δίωξης και για τα 12 αυτά άτομα, ενώ έχει ήδη προχωρήσει και σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξελίξεις από τις έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα εκτιμάται ότι θα ανοίξουν εκ νέου το κεφάλαιο ενοχοποίησης των δέκα πολιτικών προσώπων, υπόθεση που είχε προκαλέσει μεγάλη πολιτική σύγκρουση και η οποία τελικά είχε τεθεί στο αρχείο, καθώς από άλλα στοιχεία δεν είχαν αποδειχθεί οι καταγγελίες των τότε προστατευόμενων μαρτύρων.