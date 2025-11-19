«Κοινούς συκοφάντες» χαρακτήρισε ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος τους δικαζόμενους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, καταθέτοντας ως μάρτυρας, ενώ για τις καταθέσεις τους περί δωροληψίας δέκα πολιτικών προσώπων, που δεν επιβεβαιώθηκαν, ο πρώην υπουργός επεφύλαξε τον χαρακτηρισμό «κωμικές και ψευδείς».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος αναφέρθηκε στη δράση των Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων με βαρείς χαρακτηρισμούς, ενώ τόνισε ότι «έδρασαν με δόλο και με το αζημίωτο». Αναφερόμενος ο πρώην υπουργός στους πολιτικούς χειρισμούς της εποχής εκείνης μετά τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή από την Εισαγγελία Διαφθοράς, τόνισε μεταξύ άλλων. «Έκαναν επινοήσεις για να στηθούν οι δέκα κάλπες στη Βουλή. Ήταν πολιτική η στόχευση και οι κατηγορούμενοι είναι κοινοί συκοφάντες», είπε ο πρώην Υπουργός σημειώνοντας πως για τα όσα τον είχαν καταγγείλει απαλλάχθηκε με βούλευμα.

Ο κ. Λοβέρδος απέδωσε ευθύνες για τους χειρισμούς της δικαστικής διερεύνησης για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που καταγγέλθηκαν ως δωρολήπτες από τους δικαζόμενους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες, στον τότε αναπληρωτή Υπ. Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο , την τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου και τους διατελέσαντες τότε εισαγγελείς στην Εισαγγελίας Διαφθοράς, σημειώνοντας: «Αυτό είναι μια πολιτική αξιολόγηση. Αν θέλετε την κρατάτε, αν θέλετε όχι. Έστρεψαν την υπόθεση της Novartis στην πολιτική. Το δόγμα ήταν «θα μείνουμε στην κυβέρνηση δέκα χρόνια και οι πολιτικοί θα πάνε φυλακή και τα κόμματα τους θα καταρρεύσουν». Έπρεπε να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι να καταθέσουν και αυτό έγινε σε δύο φάσεις. Έπρεπε να εφεύρουν νέες κατηγορίες για να προχωρήσουν».

«Είχαν προσωπικό συμφέρον και με την κάλυψη που είχαν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος αισθάνονταν ασφαλείς. Με το αζημίωτο βέβαια. Έλεγαν λόγια του αέρα»

Συνεχίζοντας την κατάθεσή του ο πρώην υπουργός τόνισε, πως οι δύο κατηγορούμενοι είχαν προσωπικό οικονομικό συμφέρον να εμφανιστούν ως μάρτυρες για την υπόθεση Novartis τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα. «Ο παρών κατηγορούμενος, ανέφερε, (σ.σ. Φ. Δεσταμπασίδης) ήταν μάρτυρας και στην Αμερική. Είχαν σκοπούς οικονομικούς. Η δεύτερη κατηγορούμενη έχει πάρει πολύ μεγάλο ποσό. Είχαν προσωπικό συμφέρον και με την κάλυψη που είχαν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος αισθάνονταν ασφαλείς. Με το αζημίωτο βέβαια. Έλεγαν λόγια του αέρα. Εγώ απέναντι σε αυτά τα υποκείμενα δεν μπορούσα να αντιτάξω τη βουλευτική ασυλία. Είπα όχι στην ασυλία, όσο κι αν ταλαιπωρηθώ. Και πήγα ο ίδιος στη Δικαιοσύνη. Το καλοκαίρι 2022 είχαμε το ομόφωνο βούλευμα», κατέθεσε.

Αναφορικά με τον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Novartis στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο Φρουζή, ο Ανδρέας Λοβέρδος κατέθεσε ότι δεν τον ήξερε και πως τον συνάντησε μόνο μία φορά. «Ήρθε στο γραφείο μου όταν εξελέγη πρόεδρος των φαρμακευτικών εταιρειών, τον είδα ένα λεπτό τον Μάρτιο του 2012. Γνωριστήκαμε και δεν τον συνάντησα ποτέ ξανά, τον Μάιο έπεσε η κυβέρνηση», ανέφερε στην κατάθεσή του.

Οι τόνοι προς στιγμήν ανέβηκαν στη δικαστική αίθουσα, όταν ο κατηγορούμενος Φ. Δεσταμπασίδης απηύθυνε ερωτήσεις στον Α. Λοβέρδο, με τον πρώην υπουργό να σχολιάζει «εσύ είσαι ψεύτης καταδικασμένος, εσείς καταθέσατε με κουκούλα». Οι συνήγοροι υπεράσπισης αντέδρασαν με τον πρόεδρο να ζητεί να επέλθει ηρεμία. Αίτηση εξαίρεσης κατά τις εισαγγελέως της έδρας υπέβαλε ο συνήγορος υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη καταλογίζοντας μεροληψία, καθώς -σύμφωνα με την πλευρά της κατηγορουμένης- «ενώ εξέταζε τον μάρτυρα Ανδρέα Λοβέρδο σε αποστροφή του λόγου της είπε ότι “το ψεύδος των καταθέσεων έχει αποδειχθεί, εδώ είμαστε για τον δόλο”. Παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας». Η αίτηση εξαίρεσης αναμένεται να κριθεί προσεχώς.